Fractal Trend Lines mt
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.7
- Aggiornato: 13 giugno 2024
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" per MT4.
- Questo indicatore è eccellente per i trader che utilizzano l'analisi grafica con breakout!!!
- "Fractal Trend Lines" mostra linee grafiche Up Trend (colore viola) e Down Trend (colore rosso).
- Le linee Up Trend e Down Trend sono costruite su 2 frattali corrispondenti più vicini.
- L'indicatore ha pochi parametri responsabili del colore e della larghezza delle linee di tendenza.
- L'indicatore ha un avviso di breakout integrato per dispositivi mobili e PC.
È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5.
Thank you Dmitri for fast response, and nice indicator.