Javier Gold Scalper V2
- Experts
- Felipe Jose Costa Pereira
- Versione: 4.0
- Attivazioni: 12
Javier Gold Scalper: La nostra tecnologia al tuo fianco!
Manuale e file di configurazione: contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione.
Prezzo: il prezzo aumenta in base al numero di licenze vendute.
Copie disponibili: 5
|Simbolo
|XAUUSD (ORO)
|Timeframe
|M30
|PropFirm
|Pronto
|Capitale
|min. 1000 $
|Broker
|qualsiasi broker
|Tipo di conto
|qualsiasi, preferibilmente con spread basso
|Leva
|da 1:500 in su
|VPS
|preferibile, ma non obbligatorio
Dentro il Javier Gold Scalper!
Pattern grafici per l’analisi di mercato
Il Golden Scalper non solo memorizza tutte le informazioni del grafico, ma analizza in tempo reale per identificare con precisione opportunità ricorrenti, combinando i movimenti con il volume degli ordini di acquisto e vendita, rendendo l’analisi e le entrate molto più accurate.
Questo approccio garantisce che il Golden Scalper mantenga la sua efficacia operativa anche in condizioni avverse, preservando la stabilità e la coerenza dei risultati. Anticipando comportamenti atipici del mercato, il sistema rafforza la sua capacità di adattamento e protezione del capitale, offrendo un’esperienza di trading più sicura e pronta per qualsiasi scenario.
Regolazione dinamica della frequenza di trading
Una delle grandi caratteristiche distintive del Javier Gold Scalper è la sua capacità di regolare dinamicamente la frequenza delle operazioni in base alla volatilità del mercato. Durante periodi di alta volatilità, il sistema aumenta il numero di operazioni per sfruttare movimenti rapidi e opportunità più frequenti. Al contrario, nei momenti di bassa volatilità, riduce le entrate, concentrandosi solo su setup altamente qualificati con maggiori probabilità di successo.
Prestazioni comprovate tramite test approfonditi
Dopo oltre un decennio di test su conti reali in tutti gli scenari possibili, il Javier Gold Scalper ha dimostrato robustezza e redditività anche in condizioni di mercato difficili. L’EA ha mostrato curve di crescita consistenti con drawdown controllati, confermando la sua stabilità su diversi data feed di broker e durante fasi di alta volatilità, come le crisi economiche.
*Si consiglia vivamente di effettuare test su conti demo e di seguire ESATTAMENTE le raccomandazioni dello sviluppatore. Per utenti più aggressivi: ingresso di 0.01 lot per ogni 1.000 USD. Per utenti più conservatori o in conti prop firm: 0.01 lot ogni 5.000 USD.
Facile da usare e personalizzabile
Le impostazioni predefinite del Javier Gold Scalper sono ottimizzate per la semplicità d’uso, rendendolo accessibile anche ai principianti. Tuttavia, i trader esperti possono personalizzare aspetti come la frequenza delle operazioni, la strategia, la distanza tra gli ordini, la gestione dei lotti e molte altre impostazioni.
Il Javier Gold Scalper non è solo uno strumento di trading, ma un partner affidabile nel trading dell’oro. Che tu sia esperto o nuovo nel trading algoritmico, offre una soluzione flessibile e personalizzata che combina precisione e protezione del capitale a lungo termine. Integrando analisi avanzate e strategie comprovate, ti aiuta a cogliere opportunità redditizie mentre navighi le complessità del mercato dell’oro.
Fai il prossimo passo nel tuo percorso di trader integrando il Javier Gold Scalper nel tuo portafoglio e sblocca un nuovo livello di precisione, sicurezza ed efficienza nel trading sull’oro.
Hola que tal, he estado probando el EA hace unas semanas y es muy buen EA, primeramente la mayoria de las operaciones las realiza rapido lo cual es el objetivo de un scalper, pero no se engañen todos los EA tienen que estar siendo supervisionados, en el primer gap o movimiento puede pasar lo peor por eso no sea una persona gananciosa y menos con este expert, en mi opinion es bueno, y lo estoy usando para FTMO 10 k pero con lotes 0,03 estoy arriba aun de las recomendaciones pero esta yendo bien, entonces mis queridos el hace especie un precio medio, que cuando hay una tendencia gigante y el la coge desde el inicio ya saben lo que puede pasar, mi recomendacion entonces esten de ojo, si ven que no surfo bien la tendencia rompe las operaciones y activa de nuevo, no es lo mismo perder 100 usd que quemar la cuenta toda PD: Felipe espero tus sets y manuales y futuras actualizaciones de este expert, no lo dejes morir