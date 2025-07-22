Javier Gold Scalper V2

5

Javier Gold Scalper: La nostra tecnologia al tuo fianco!

Manuale e file di configurazione: contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione.

Prezzo: il prezzo aumenta in base al numero di licenze vendute.

Copie disponibili: 5

Fare trading sull'oro, uno degli asset più volatili del mercato finanziario, richiede elevata precisione, un'analisi accurata e una gestione del rischio estremamente efficace. Il Javier Gold Scalper è stato sviluppato proprio per integrare questi pilastri in un sistema robusto e sofisticato, progettato per ottimizzare le operazioni sul mercato dell’oro. Utilizzando tecnologie all'avanguardia e strategie avanzate, il Golden Scalper offre supporto sia ai trader principianti che ai professionisti, consentendo loro di affrontare in sicurezza le sfide e cogliere le opportunità di questo mercato dinamico. Con il Golden Scalper hai a disposizione uno strumento affidabile, progettato per gestire le particolarità dell'oro.


Simbolo XAUUSD (ORO)
Timeframe M30
PropFirm Pronto
Capitale min. 1000 $
Broker qualsiasi broker
Tipo di conto qualsiasi, preferibilmente con spread basso
Leva da 1:500 in su
VPS preferibile, ma non obbligatorio


Dentro il Javier Gold Scalper!

Pattern grafici per l’analisi di mercato

Il Golden Scalper non solo memorizza tutte le informazioni del grafico, ma analizza in tempo reale per identificare con precisione opportunità ricorrenti, combinando i movimenti con il volume degli ordini di acquisto e vendita, rendendo l’analisi e le entrate molto più accurate.

Questo approccio garantisce che il Golden Scalper mantenga la sua efficacia operativa anche in condizioni avverse, preservando la stabilità e la coerenza dei risultati. Anticipando comportamenti atipici del mercato, il sistema rafforza la sua capacità di adattamento e protezione del capitale, offrendo un’esperienza di trading più sicura e pronta per qualsiasi scenario.


Regolazione dinamica della frequenza di trading

Una delle grandi caratteristiche distintive del Javier Gold Scalper è la sua capacità di regolare dinamicamente la frequenza delle operazioni in base alla volatilità del mercato. Durante periodi di alta volatilità, il sistema aumenta il numero di operazioni per sfruttare movimenti rapidi e opportunità più frequenti. Al contrario, nei momenti di bassa volatilità, riduce le entrate, concentrandosi solo su setup altamente qualificati con maggiori probabilità di successo.

Prestazioni comprovate tramite test approfonditi

Dopo oltre un decennio di test su conti reali in tutti gli scenari possibili, il Javier Gold Scalper ha dimostrato robustezza e redditività anche in condizioni di mercato difficili. L’EA ha mostrato curve di crescita consistenti con drawdown controllati, confermando la sua stabilità su diversi data feed di broker e durante fasi di alta volatilità, come le crisi economiche.

*Si consiglia vivamente di effettuare test su conti demo e di seguire ESATTAMENTE le raccomandazioni dello sviluppatore. Per utenti più aggressivi: ingresso di 0.01 lot per ogni 1.000 USD. Per utenti più conservatori o in conti prop firm: 0.01 lot ogni 5.000 USD.


Facile da usare e personalizzabile

Le impostazioni predefinite del Javier Gold Scalper sono ottimizzate per la semplicità d’uso, rendendolo accessibile anche ai principianti. Tuttavia, i trader esperti possono personalizzare aspetti come la frequenza delle operazioni, la strategia, la distanza tra gli ordini, la gestione dei lotti e molte altre impostazioni.

Il Javier Gold Scalper non è solo uno strumento di trading, ma un partner affidabile nel trading dell’oro. Che tu sia esperto o nuovo nel trading algoritmico, offre una soluzione flessibile e personalizzata che combina precisione e protezione del capitale a lungo termine. Integrando analisi avanzate e strategie comprovate, ti aiuta a cogliere opportunità redditizie mentre navighi le complessità del mercato dell’oro.

Fai il prossimo passo nel tuo percorso di trader integrando il Javier Gold Scalper nel tuo portafoglio e sblocca un nuovo livello di precisione, sicurezza ed efficienza nel trading sull’oro.


Recensioni 2
Luis Arsenio Velez Hernandez
191
Luis Arsenio Velez Hernandez 2025.09.10 20:14 
 

Hola que tal, he estado probando el EA hace unas semanas y es muy buen EA, primeramente la mayoria de las operaciones las realiza rapido lo cual es el objetivo de un scalper, pero no se engañen todos los EA tienen que estar siendo supervisionados, en el primer gap o movimiento puede pasar lo peor por eso no sea una persona gananciosa y menos con este expert, en mi opinion es bueno, y lo estoy usando para FTMO 10 k pero con lotes 0,03 estoy arriba aun de las recomendaciones pero esta yendo bien, entonces mis queridos el hace especie un precio medio, que cuando hay una tendencia gigante y el la coge desde el inicio ya saben lo que puede pasar, mi recomendacion entonces esten de ojo, si ven que no surfo bien la tendencia rompe las operaciones y activa de nuevo, no es lo mismo perder 100 usd que quemar la cuenta toda PD: Felipe espero tus sets y manuales y futuras actualizaciones de este expert, no lo dejes morir

Luis Arsenio Velez Hernandez
191
Luis Arsenio Velez Hernandez 2025.09.10 20:14 
 

Hola que tal, he estado probando el EA hace unas semanas y es muy buen EA, primeramente la mayoria de las operaciones las realiza rapido lo cual es el objetivo de un scalper, pero no se engañen todos los EA tienen que estar siendo supervisionados, en el primer gap o movimiento puede pasar lo peor por eso no sea una persona gananciosa y menos con este expert, en mi opinion es bueno, y lo estoy usando para FTMO 10 k pero con lotes 0,03 estoy arriba aun de las recomendaciones pero esta yendo bien, entonces mis queridos el hace especie un precio medio, que cuando hay una tendencia gigante y el la coge desde el inicio ya saben lo que puede pasar, mi recomendacion entonces esten de ojo, si ven que no surfo bien la tendencia rompe las operaciones y activa de nuevo, no es lo mismo perder 100 usd que quemar la cuenta toda PD: Felipe espero tus sets y manuales y futuras actualizaciones de este expert, no lo dejes morir

Felipe Jose Costa Pereira
1034
Risposta dello sviluppatore Felipe Jose Costa Pereira 2025.09.10 20:17
Thank you very much for the Feedback, friend! We are working on a big update that we will release soon! I hope you continue to have a great experience, count on me
GREMMY
38
GREMMY 2025.07.22 14:27 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Felipe Jose Costa Pereira
1034
Risposta dello sviluppatore Felipe Jose Costa Pereira 2025.07.22 14:29
Thank you very much for your trust, we will make a lot of money.
Rispondi alla recensione