MACD with Trend ZigZag mp
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 11 aprile 2024
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "MACD con Trend ZigZag" per MT4.
- L'indicatore MACD è uno degli strumenti più popolari per il trading di tendenza.
- "MACD con Trend ZigZag" è eccellente per l'uso con voci Price Action o in combinazione con altri indicatori.
- Usa questo indicatore per selezionare i segnali di entrata più accurati:
_ Se il MACD è sopra 0 (colore verde) e la linea ZigZag è verso l'alto, cerca solo i pattern Buy Price Action.
_ Se il MACD è sotto 0 (colore rosa) e la linea ZigZag è verso il basso, cerca solo i pattern Sell Price Action.
- L'indicatore ha avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
// Qui sono disponibili fantastici robot e indicatori di trading: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5.