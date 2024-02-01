The Gold Reaper MT4

4.58

Benvenuti al Mietitore d'Oro!

Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequenza degli scambi da molto conservativa a estremamente volatile.

L'EA utilizza più algoritmi di conferma per trovare il miglior prezzo di ingresso ed esegue più strategie internamente per distribuire il rischio delle operazioni.

Tutte le operazioni hanno uno stoploss e un takeprofit, ma utilizzano anche un trailing stoploss e un trailing takeprofit per ridurre al minimo il rischio e massimizzare il potenziale di ogni operazione.

Il sistema si basa su una strategia molto popolare e collaudata: negoziare breakout di importanti livelli di supporto e resistenza.  

L'oro è molto adatto per questa strategia, poiché è una coppia altamente volatile.

Il sistema adatta automaticamente la frequenza degli scambi e la dimensione del lotto in base alla dimensione del tuo conto e all'impostazione del prelievo massimo consentito!


I backtest mostrano una curva di crescita molto stabile, con ribassi molto controllati e recuperi rapidi. 

Questo EA è stato sottoposto a stress test per il periodo più lungo disponibile per l'oro, utilizzando più feed di prezzo per vari broker, e nulla sembra essere in grado di farlo fallire.

Nessun discorso di vendita su "rete neurale/apprendimento automatico AI/ChatGPT/computer quantistico/test retrospettivi perfetti", ma un sistema di trading reale e onesto, basato su una metodologia comprovata per lo sviluppo e l'esecuzione dal vivo.

Come sviluppatore, ho +15 anni di esperienza nella creazione di sistemi di trading automatizzati.  So cosa ha il potenziale per funzionare e cosa no.  Creo sistemi onesti, con la più alta probabilità di fare trading come i backtest senza imbrogliare.

NOTA PER GLI UTENTI GOLD TRADE PRO:

Anche se entrambe le EA adottano strategie simili sull'oro, la correlazione tra le due è in realtà molto bassa. 

L'esecuzione contemporanea di entrambi gli EA mostra addirittura una crescita molto più forte e questo mentre il prelievo massimo rimane più o meno lo stesso o addirittura diminuisce in alcune configurazioni!  (vedi schermata)

Per indicazioni sulla configurazione di entrambe le gare insieme, contattami tramite messaggio privato.


Caratteristiche principali:

  • Molto facile da usare: installa sul grafico e imposta il prelievo massimo consentito preferito.  L'EA determinerà la frequenza degli scambi e la dimensione dei lotti in modo completamente automatico 
  • Nessuna griglia/nessuna martingala/nessuna gestione rischiosa del rischio
  • buoni risultati rispetto ai dati storici completi per XAUUSD
  • Facile da usare per le aziende di scena
  • Saldo minimo del conto: 300$


Backtest: 

Esegui semplicemente su XAUUSD utilizzando le impostazioni predefinite o modifica il prelievo massimo consentito in base alle tue preferenze.  Puoi anche modificare manualmente la frequenza degli scambi per vedere i diversi risultati


Impostare:

Esegui su XAUUSD e imposta la frequenza di scambio (automatica per impostazione predefinita) e il prelievo massimo consentito preferito.

Oppure imposta manualmente la frequenza degli scambi in base alle tue preferenze


parametri:

  • ShowInfoPanel  -> visualizza il pannello delle informazioni sulla carta 
  • Regolazione per le dimensioni del pannello informativo  -> in caso di display 4K, impostare il valore su "2"
  • aggiorna il pannello informativo durante il test  -> disabilitato per un backtesting più rapido
  • Frequenza di scambio  : consente di utilizzare configurazioni diverse dall'EA, passando da una frequenza di scambio molto conservativa a una frequenza di scambio estrema.  Per impostazione predefinita, è impostato su "auto", il che significa che utilizzerà il saldo del conto e il prelievo massimo consentito per determinare la frequenza degli scambi.   Quando usi "StartLots", DEVI impostare la frequenza degli scambi anche manualmente!
  • Spread massimo consentito  : spread massimo consentito per gli ordini pendenti
  • Orario di stop del venerdì  -> se non vuoi che le operazioni vengano mantenute durante il fine settimana, imposta un valore compreso tra 0 e 23. (25 significa "disabilitato)
  • SetSL_TP_After_Entry  -> abilita solo se il tuo broker non consente ordini pendenti con SL e TP
  • Utilizza scadenza virtuale  -> abilita solo se il tuo broker non consente ordini pendenti con data di scadenza
  • Randomizzazione  -> randomizzerà un po' le voci, le uscite e i valori TrailingSL, in modo che più utenti sullo stesso broker avranno operazioni leggermente diverse.  Buono anche per le aziende di oggetti di scena.  Un buon valore è "50"
  • BaseMagicNumber  -> il numero magico di base che verrà utilizzato per tutte le strategie
  • Commento per le operazioni  -> il commento da utilizzare per le operazioni
  • Metodo di calcolo della dimensione del lotto  -> qui puoi determinare come deve essere calcolata la dimensione del lotto: dimensione del lotto fissa (usa StartLots), oppure usa il "Prelievo totale massimo consentito"
  • Lotti iniziali  -> imposta il valore per la dimensione del lotto fissa, quando viene scelta tale opzione.  Questo parametro verrà utilizzato come "dimensione minima del lotto" quando si utilizza una delle altre 2 opzioni per il calcolo della dimensione del lotto
  • Prelievo massimo consentito  -> Il prelievo totale massimo consentito preferito (in %).  L'EA determinerà quindi la dimensione del lotto in base alla DD massima storica dell'EA
  • Imposta prelievo giornaliero massimo  -> Qui puoi impostare il prelievo giornaliero massimo consentito (in %).  Se viene raggiunto, l'EA chiuderà tutte le transazioni e gli ordini pendenti e attenderà il giorno successivo.  Questo è utile per le aziende di scena
  • Utilizza Equità invece di Saldo  -> utilizza Equità del conto per calcolare tutti i valori delle dimensioni del lotto
  • OnlyUp  -> questo impedirà alla dimensione del lotto di diminuire dopo le perdite (recupero più aggressivo ma più veloce dopo le perdite)


Recensioni 35
Frank Paetsch
7551
Frank Paetsch 2025.09.02 09:45 
 

This EA is a part of my Portfolio. Good and solid EA.

fredlebasque
106
fredlebasque 2025.05.12 09:32 
 

Thank you Wim for your quality EA, which does not promise the moon but which is profitable in the long term. The strategies are well-researched and very effective.

Klogarg
135
Klogarg 2024.10.23 10:29 
 

Really good EA, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding, he is constantly improving the EA

David Vicente Martin
268
David Vicente Martin 2025.09.08 14:50 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Frank Paetsch
7551
Frank Paetsch 2025.09.02 09:45 
 

This EA is a part of my Portfolio. Good and solid EA.

fredlebasque
106
fredlebasque 2025.05.12 09:32 
 

Thank you Wim for your quality EA, which does not promise the moon but which is profitable in the long term. The strategies are well-researched and very effective.

Klogarg
135
Klogarg 2024.10.23 10:29 
 

Really good EA, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding, he is constantly improving the EA

Yu Xiao
139
Yu Xiao 2024.07.09 06:47 
 

租用了3个月，但是无法赚钱甚至亏钱，使用大止损的阻力位和支撑位的突破单，可想而知，一旦止损那就是大回撤。

blake.powell1997
59
blake.powell1997 2024.06.30 15:33 
 

The support from Wim is excellent. Looking forward to using these EAs in my portfolio.

Bob Marsey
33
Bob Marsey 2024.06.29 17:17 
 

Not sure about this one. I bought it, applied it to my MT4 account yet it never opened a single trade whilst set to auto trade for nearly 2 weeks. Think I have wasted my money tbh.

Profalgo Limited
79532
Risposta dello sviluppatore Wim Schrynemakers 2024.06.29 17:33
Why ooooh why did you not ask me about it one single time since you bought it, before immediately putting a 1 star review for something that I can fix probably in 5 minutes if you send me screenshot of your setup. Since nobody else has this problem, it is probably something in your setup. So I will now contact you to check what is the problem. I’m not sure how I can help you with the ea if you don’t let me know that you have a problem?
tdceagold41
21
tdceagold41 2024.06.26 16:54 
 

HOLA QUE TAL, NECESSITO UN POCO DE SOPORTE EN LA COMPRA DE THE GOLD REAPER MT4 , YA QUE ESTUVE INSTALANDOLO PERO NO ME DEJA , ME SALE UN MENSAJE QUE NO QUEDAN LISENCIAS, QUE SE DEBE COMPRAR DE NUEVO ????!!!!!! ESTO FUE COMPRADO DESDE MI ACADEMIA Y TRABAJAMOS JUNTOS PARA INSTALARLO Y NO PUDIMOS . LE AGRADECERIA QUE REVISE ESTE CASO Y DESDE YA GRACIAS POR ATENDER MI SOLICITUD Y LO SALUDOS ATTE. DANTE.

Profalgo Limited
79532
Risposta dello sviluppatore Wim Schrynemakers 2024.06.26 17:32
Hi Dante, Please send me all the details in private message please
James Edward Oakden
197
James Edward Oakden 2024.05.17 09:29 
 

I've been using the Gold Reaper Expert Advisor for almost two months, and I'm really happy with it. With a 90.825% profit trade success rate, it’s gone beyond what I expected. It handles loss recovery really well, making my trading pretty much stress-free. Wim, the developer, is super helpful and always ready to answer questions and give setup tips. He’s constantly improving the EA too, with two updates already since I got it. All in all, the Gold Reaper EA is fantastic and is quickly paying for itself. I highly recommend it!

Nick Bailey
69
Nick Bailey 2024.05.12 11:59 
 

bought this bot about a week ago. have set up and have running with good results. very happy. nice and easy to use and very good. very happy

Raphael Traen
33
Raphael Traen 2024.05.01 10:21 
 

The Gold Reaper of Wim is an exceptional trading bot, created for capitalizing on gold market breakouts. Its strategy is finely tuned. What also really sets this EA apart is the incredible customer service provided. The developer is very responsive and genuinely committed to assisting users in maximizing their trading experience. Overall, this bot offers both a robust trading strategy and exceptional support, making it a valuable tool for traders!

igivaka
68
igivaka 2024.04.28 00:57 
 

Wim is a great developer. All his EAs have sound logic and work well on live accounts. Everything (including DD) is scalable. Your questions wont wait at all to be answered. All the best.

Bryan Cua
133
Bryan Cua 2024.04.26 09:53 
 

I don't kow much about trading, that is why I been trying a lot of EA for months. I put this robot in a live account and since 5 April 2024, it made 11% gains already (with Gold Trade Pro combo). The best EA so far beats Perceptrader AI, XAUBOT Pro, King Robot, etc. https: // www.myfxbook.com / members / ScarySnow / gold-reaper-combo / 10820426 . I hope it continues to do great things!

Cybersix
183
Cybersix 2024.04.23 05:10 
 

OK, I wanted to see what would happen on a major reversal day (April 21-22nd for XAU)...and Wim passed with flying colours!

fotofuji
91
fotofuji 2024.04.22 17:23 
 

I have been running it on my live account for about 30 days. It has done a great job so far, it has made EA money :), It answers every question very quickly and even more, it helps a lot. If nothing unusual happens, it definitely works. Thanks Wim and colleagues.

burtjo
49
burtjo 2024.04.05 19:27 
 

Could not be happier with Wim and his awesome EAs! This is 1 of 6 EAs that I have bought from him and I am incredibly pleased. The profit factor is off the charts and the risk to reward in terms of return to drawdown is amazing. My gold reaper is up 28% since February with only 4% drawdown! Thank you Wim!

Abdullah Uygar Tuna
282
Abdullah Uygar Tuna 2024.04.02 17:23 
 

I have been using this EA on 2 different accounts with 2 different settings for more than a month and it has already made more than I paid for it. It took me a while to figure out how to come up with the right settings based on my risk management preferences since this EA has a sophisticated trading algorithm, unlike the ones I had previously used, and I was a little bit skeptical at the beginning even though I had done quite a lot of research before buying. The fact that it has been a money maker so far doesn't mean that it will continue to be the case in the future but so far so good! Wim also is very supportive and patiently helps with any kind of questions you might have.

FloM
54
FloM 2024.04.02 16:48 
 

I bought this EA 2 weeks ago, It combine really good with Gold Trade Pro. they already made me 300 profits with only the least risky setup. Backtest and live did the same trades, I highly recommend these EA, in addition, support is always ready to help you, take advantage of the price I really think it's worth more !

YUN CHOI
533
YUN CHOI 2024.03.15 11:54 
 

Other EA's have been so cool and tempting in backtesting, only to be disappointed in their real accounts. There was even a strange result in which a loss occurred during a period using real-world data, but profits were made when backtesting the loss period. So, I have high expectations for this Gold Reaper EA, which showed the same results in backtesting, demo, and real. Thank you for making great EA.

Profalgo Limited
79532
Risposta dello sviluppatore Wim Schrynemakers 2024.03.15 12:05
thx mate!
kmli216644
114
kmli216644 2024.03.15 09:01 
 

Don't expect it to trade frequently. It will wait until breakout resistance or support. It's not one hundred percent profitable, but it matches backtesting results.

Profalgo Limited
79532
Risposta dello sviluppatore Wim Schrynemakers 2024.03.15 12:05
thx for the feedback!
