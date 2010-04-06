Price Action PB EA mx
- Эксперты
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 26.11
- Активации: 10
Советник Price Action PB EA — это отличная автоматическая торговая система, основанная на анализе ценового движения!
Это советник, который работает по принципу «настроил и забыл», выполняя всю торговую работу за вас! Доступно 7 файлов настроек! Таймфрейм D1!
Торговая идея основана на известном мощном паттерне ценового движения — пинбар!
Price Action PB EA — это очень хорошая инвестиция, она будет работать на вас долгие годы, все файлы настроек имеют положительное математическое ожидание!
Скачать файлы настроек советника для тестирования и торговли:
Особенности советника:
- Советник может работать одновременно на 7 валютных парах.
- Система не тратит деньги на высокие комиссии, как многие скальперы.
- Нет требований к узкому спреду — советник может использоваться на любом счете.
- Система НЕ использует никаких опасных сеточных методов.
- Советник по умолчанию имеет встроенную систему управления капиталом с использованием сложных процентов.
- Каждая сделка имеет стоп-лосс и тейк-профит, которые не видны брокеру.
- Стоп-лосс и тейк-профит динамические — они могут адаптироваться к волатильности рынка по умолчанию.
- Режим компенсации доступен в настройках советника.
- Встроенные фильтры «Тренд», «Осциллятор» и «День».
- Торговые пары: AUDNZD, EURCAD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, AUDUSD.
- Таймфрейм: D1.
- Время работы: Советник ищет возможности для входа в конце свечи D1. Если система не установила ордера после формирования дневной свечи (на таймфрейме D1), это означает, что на графике не было доступных сигналов для входа.
Как установить:
- Откройте 7 рекомендуемых графиков:
AUDNZD, EURCAD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, AUDUSD.
- Выберите таймфрейм D1 на каждом графике.
- Прикрепите советника к каждому графику.
- Примените соответствующий "Set_file" к советнику.
- Робот делает все автоматически — вам нужно только установить его на MT4 и оставить компьютер работать круглосуточно (ИЛИ просто использовать VPS вместо компьютера).
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.