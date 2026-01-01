XGen AI Scalper MT4

XGen AI Scalper MT4 | Sistema di trading automatizzato basato sull'intelligenza artificiale


XGen AI Scalper è un sofisticato Expert Advisor dotato di algoritmi basati su reti neurali integrati direttamente nella sua architettura di base. Il sistema utilizza modelli di apprendimento automatico per identificare ingressi di mercato ad alta probabilità su tutti gli strumenti di trading.


Caratteristiche principali

Compatibilità universale

Compatibile con tutte le coppie di valute, i metalli preziosi, le criptovalute e gli indici.

Intervalli di tempo consigliati per lo scalping: M5 e M15.

Ottimizzato sia per i mercati in trend che per quelli in range.


Tecnologia AI avanzata

Algoritmo proprietario di scansione delle onde con integrazione di reti neurali.

Apprendimento adattivo in tempo reale basato sulle condizioni di mercato.

Processi decisionali basati sull'intelligenza artificiale integrati nella struttura del codice.

Riconoscimento automatico dei modelli e analisi dei trend


Gestione professionale del trading

Dimensionamento adattivo delle posizioni in base al saldo del conto

Trailing stop dinamici adeguati alla volatilità

Conferma su più intervalli di tempo per una maggiore precisione

Filtraggio integrato dello spread per un'esecuzione ottimale



Pannello di controllo

Metriche del conto e statistiche sulle prestazioni in tempo reale

Visualizzazione delle onde che mostra l'interpretazione del mercato da parte dell'IA

Cronologia completa delle operazioni e monitoraggio dello stato del sistema



Gestione del rischio

Posizionamento intelligente di stop-loss e take-profit

Dimensionamento delle posizioni basato sulla volatilità

Massima protezione dal drawdown




Specifiche tecniche

Piattaforma: MetaTrader 4

Asset compatibili: tutte le coppie forex, metalli, criptovalute, indici

Intervalli di tempo consigliati: M5, M15 (scalping)

Architettura: struttura algoritmica integrata con IA




XGen AI Scalper combina un'intelligenza artificiale all'avanguardia con principi di gestione del rischio comprovati per offrire prestazioni di trading automatizzate costanti in tutte le condizioni di mercato.



Le prime 20 copie sono in vendita a scopo promozionale al prezzo di 199 $. Il prezzo successivo sarà di 1.999 $.




