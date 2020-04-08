Scalping Channel mq
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 19 marzo 2024
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Scalping_Channel" per MT4.
- Scalping Channel ha limiti di volatilità basati su ATR.
- Ottimo da usare per lo scalping trading:
- Entra nelle negoziazioni tramite l'ordine limite in attesa di disposizione sulla linea centrale.
- Considera voci rialziste quando si verifica un canale verde stabile verso l'alto e almeno 1 candela è stata chiusa sopra il bordo superiore (vedi immagini).
- Considera voci ribassiste quando si verifica un canale rosso stabile verso il basso e almeno 1 candela è stata chiusa sotto il bordo inferiore (vedi immagini).
È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5.