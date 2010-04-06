Advanced Adaptive Scalper EA m

ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - è un sistema di trading scalping multi-coppia completamente automatico, intelligente, sicuro e affidabile!

Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 10 Set_file disponibili per 10 coppie!
Usa i Set_file (v25.11) dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA.

Questo EA è una versione avanzata di Adaptive Scalper EA.
Funzionalità aggiuntive di Advanced Adaptive Scalper EA rispetto a Adaptive Scalper EA di base:
- Impostazioni spread aggiuntive.
- Visualizzazione SPREAD.
- Visualizzazione SWAP per Long/Short.
- Opzione Fixed_SL.

Funzionalità comuni per entrambe le versioni:
- EA si adatta automaticamente alle condizioni di mercato tramite metodi AI.
- Il sistema è sicuro e NON utilizza metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha il proprio SL per la protezione dell'account.
- EA dovrebbe essere eseguito su 10 coppie contemporaneamente - i Set_file corrispondenti ti aspettano nella sezione "Commenti". - Questo EA è molto intuitivo e può essere utilizzato sia da professionisti del Forex che da principianti.
- Il robot esegue automaticamente i calcoli degli interessi composti: tutto ciò di cui hai bisogno è installarlo su MT4 con un rischio rilevante (2% predefinito) secondo la procedura seguente e lasciare il PC in esecuzione (o utilizzare semplicemente VPS).
- Il saldo minimo richiesto per eseguire il robot è di soli $ 100.
- Intervallo di tempo: solo M15.
- Coppie di trading: GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD, EURUSD.
- Quando installi EA su coppie diverse (menzionate sopra) - I Magic_number devono essere diversi su ogni coppia (i Set_file hanno già Magic_number diversi, quindi applica semplicemente i Set_file).
- Tempo di funzionamento: di solito, EA inizia a cercare segnali di ingresso durante la seconda metà della sessione statunitense fino alla metà della sessione asiatica.
- Leva del conto: qualsiasi leva nell'intervallo da 1:30 a 1:2000. - Gestione del rischio: si consiglia un rischio del 2% per operazione (può essere modificato nelle impostazioni) OPPURE utilizzare un lotto fisso.

Come installare:
- Il sistema richiede un account MT4 con spread ristretti (spread grezzo o ECN).
- Aprire i 10 grafici seguenti:
GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD, EURUSD.
- Selezionare il timeframe M15 su ogni grafico.
- Allegare Expert Adviser a ogni grafico.
- Applicare il "Set_file" corrispondente a EA (ottenere tutti i Set_file (v25.11) dalla sezione "Commenti" di questa pagina web). Assicurati che il parametro Trading_Flag = true.
- Lasciare il PC in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (OPPURE utilizzare semplicemente VPS al posto del PC) per consentire a EA di svolgere il proprio lavoro.

IMPORTANTE!!! Per le migliori prestazioni del sistema di trading, seguire le raccomandazioni di seguito:
- ORARIO DI LAVORO: si consiglia vivamente di utilizzare MT4 in cui Market_watch = GMT+2 (nel periodo di ora solare) e GMT+3 (nel periodo di ora legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso, sarà necessario modificare le impostazioni orarie EA. Inviami semplicemente un messaggio a riguardo (per controllare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò e ti fornirò i Set_file correlati, se necessario.
- SPREAD e BROKER: è molto importante selezionare un account con spread ridotti (Raw spread o ECN) per ottenere le migliori prestazioni.
È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5.
