Price Action PB EA mx

PRICE ACTION PB EA est un excellent système de trading automatique basé sur l'analyse de l'action des prix !





Cet Expert Advisor est un système « configurez et oubliez » qui gère tout pour vous ! 7 fichiers de configuration sont disponibles ! D1 timeframe !





L'idée de trading repose sur le célèbre et puissant modèle d'action des prix : le PinBar !





Price Action PB EA est un excellent investissement : il travaillera pour vous pendant des années, et tous les fichiers de configuration présentent une espérance mathématique positive !





Téléchargez les fichiers de configuration de l'EA pour tester et trader :





Caractéristiques de l'EA :

- L'EA peut fonctionner simultanément sur 7 paires.

- Le système ne gaspille pas d'argent en commissions élevées comme de nombreux scalpeurs.

- Aucune exigence de spread serré : l'EA peut être utilisé sur n'importe quel compte.

- Le système n'utilise aucune méthode de grille dangereuse. - L'EA intègre par défaut une gestion des risques basée sur les intérêts composés.

- Chaque transaction possède un SL (Stop Line Opérationnel) et un TP (Take Takestop) invisibles pour le courtier.

- Le SL et le TP sont dynamiques et s'adaptent par défaut à la volatilité du marché.

- Le mode de compensation est disponible dans les paramètres de l'EA.

- Les filtres Tendance, Oscillateur et Jour sont intégrés.

- Paires de trading : AUDNZD, EURCAD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, AUDUSD.

- Unité de temps : D1.

- Fonctionnement : L'EA recherche des opportunités d'entrée à la fin de la bougie D1. Si le système ne place pas d'ordres après la formation de la bougie journalière (sur l'unité de temps D1), cela signifie qu'aucun signal d'entrée n'était disponible sur le graphique.





Installation :

- Ouvrez les 7 graphiques recommandés :

AUDNZD, EURCAD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, AUDUSD.

- Sélectionnez l'unité de temps D1 sur chaque graphique. - Associez un Expert Advisor à chaque graphique.

- Appliquez le fichier de configuration correspondant à l'EA.

- Le robot gère tout automatiquement : il vous suffit de l'installer sur MT4 et de laisser votre PC tourner 24 h/24 et 7 j/7 (ou d'utiliser un VPS).





Ce produit original est proposé exclusivement sur ce site web MQL5.