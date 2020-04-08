Ichimoku Higher Time Frame mh
Indicatore Crypto_Forex HTF Ichimoku per MT4.
- L'indicatore Ichimoku è uno degli indicatori di tendenza più potenti. HTF significa - Higher Time Frame.
- Questo indicatore è eccellente per i Trend Trader e anche in combinazione con le voci Price Action.
- L'indicatore HTF Ichimoku consente di collegare Ichimoku da un timeframe più elevato al grafico corrente.
- Trend rialzista: linea rossa sopra quella blu (ed entrambe le linee sono sopra la nuvola) / Trend ribassista: linea rossa sotto quella blu (ed entrambe le linee sono sotto la nuvola).
- Aprire ordini di ACQUISTO solo quando il prezzo ha superato il bordo superiore della nuvola Ichimoku.
- Aprire ordini di VENDITA solo quando il prezzo ha superato il bordo inferiore della nuvola Ichimoku.
- L'indicatore HTF Ichimoku offre l'opportunità di cogliere grandi tendenze.
