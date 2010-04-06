Price Action PB EA mx

PRICE ACTION PB EA: ¡un excelente sistema de trading automático basado en la investigación de la acción del precio!





¡Este Asesor Experto "configura y olvida" realiza todas las operaciones por ti! ¡7 archivos Set disponibles! D1 timeframe !





La idea de trading se basa en el famoso y poderoso patrón de Acción del Precio: PinBar.





Price Action PB EA es una excelente inversión: te funcionará durante años. ¡Todos los archivos Set tienen una esperanza matemática positiva!





Descarga los archivos Set del EA para probar y operar:





Características del EA:

- El EA puede operar en 7 pares simultáneamente.

- El sistema no malgasta dinero en altas comisiones como muchos scalpers.

- Sin requisitos de spread ajustados. El EA se puede usar en cualquier cuenta.

- El sistema no utiliza métodos de cuadrícula peligrosos. El asesor experto (EA) incorpora la gestión de capital con interés compuesto por defecto.

- Cada operación tiene SL y TP, que no son visibles para el bróker.

- SL y TP son dinámicos: se adaptan a la volatilidad del mercado por defecto.

- El modo de compensación está disponible en la configuración del EA.

- Los filtros de tendencia, oscilador y diario están integrados.

- Pares de trading: AUDNZD, EURCAD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, AUDUSD.

- Periodo temporal: D1.

- Tiempo de funcionamiento: El EA busca oportunidades de entrada al final de la vela D1. Si el sistema no ha establecido órdenes después de la formación de la vela diaria (en el período D1), significa que no hay señales de entrada disponibles en el gráfico.





Cómo instalar:

- Abra los 7 gráficos recomendados: AUDNZD, EURCAD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, AUDUSD.

- Seleccione el marco temporal D1 en cada gráfico.

- Agregue un Asesor Experto a cada gráfico.

- Aplique el "Set_file" correspondiente al Asesor Experto.

- El robot lo hace todo automáticamente: solo necesita instalarlo en MT4 y dejar su PC funcionando 24/7 (o simplemente use un VPS en lugar de un PC).





Es un producto original que solo se ofrece en este sitio web de MQL5.