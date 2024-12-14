Vortex Gold MT4

Vortex - il vostro investimento nel futuro

L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per segnalare con precisione i punti di entrata e di uscita ideali. Il cuore di Vortex Gold EA è costituito da una rete neurale avanzata e da una tecnologia di apprendimento automatico. Questi algoritmi analizzano continuamente i dati storici e in tempo reale, consentendo all'EA di adattarsi e rispondere alle tendenze del mercato in evoluzione con maggiore precisione. Sfruttando il deep learning, Vortex Gold EA riconosce i modelli, regola automaticamente i parametri degli indicatori e migliora le sue prestazioni nel tempo. La potente combinazione di indicatori proprietari, apprendimento automatico e algoritmi di trading adattabili del Vortex Gold EA. Investite nel vostro futuro con Vortex Gold EA.

Check out the live results in Profile >>>>>> Check my profile

Instruction(Manual)

Specifiche:

  • Simboli di lavoro: XAUUSD(ORO)
  • Timeframe di lavoro: H1
  • Deposito minimo consigliato $300
  • La leva dipende dalle impostazioni di rischio, per un rischio conservativo e basso è adatta una leva di 1:30.
  • Tipo di conto: Qualsiasi
  • È necessario un buon broker ECN (chiedete all'autore di consigliarvi un broker).
  • Il VPS è altamente raccomandato

Vantaggi:

  • Nessuna martingala
  • Non vengono utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro
  • Stop loss e take profit per ogni posizione
  • Risultati di test stabili con il 99,9% di quotazioni di qualità
  • Non sensibile alle condizioni del broker
  • Facile da installare
  • Pronto per FTMO e Prop firm

Vortex Advisor offre

Due strategie indipendenti, ognuna delle quali contiene la funzione di ordini aggiuntivi. Tutte le strategie sono protette da un rigido Stop Loss, che riduce al minimo la perdita del deposito. L'Expert Advisor è estremamente flessibile nelle impostazioni e può essere ottimizzato per qualsiasi esigenza di trading con qualsiasi rapporto RR, con qualsiasi livello di stop loss e qualsiasi take profit per soddisfare le esigenze dell'utente. Per impostazione predefinita, l'autore può scegliere tra due strategie. L'esperto dispone anche di un sistema intelligente di selezione del rischio. L'utente deve solo selezionare una strategia e un livello di rischio e allegare il consulente al grafico.

Pronto per il trading:

  • L'EA è stato progettato con un'attenzione particolare alla gestione del rischio, dal controllo del drawdown in tempo reale al dimensionamento adattivo dei lotti. Questo lo rende pienamente compatibile con i requisiti della maggior parte delle Prop Firm, allineandosi a tutti i principali standard di rischio per un trading sicuro e conforme.

Indicatori:

  • CCI (Commodity Channel Index): Aiuta a identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto, consentendo entrate e uscite precise in base alla direzione e alla forza del trend.
  • Parabolic SAR: imposta livelli di stop dinamici che si adattano alle tendenze del mercato, garantendo una gestione efficace del rischio e la massimizzazione dei profitti nei mercati in trend.

Apprendimento automatico e reti neurali:

  • La tecnologia delle reti neurali adattive consente una risposta dinamica ai cambiamenti delle condizioni di mercato.
  • Apprende costantemente dai dati di mercato per affinare le decisioni di trading e migliorare l'accuratezza delle operazioni.

Strumenti di gestione del rischio:

  • Impostazioni regolabili di stop-loss e take-profit per gestire il rischio di ogni operazione.
  • Funzione di trailing stop per bloccare i profitti quando le operazioni si muovono in modo favorevole.
  • Filtri per lo spread e lo slippage per evitare di entrare in operazioni in condizioni di mercato sfavorevoli.

Parametri personalizzabili:

  • Le impostazioni di facile utilizzo consentono agli operatori di regolare i livelli di rischio, le dimensioni dei lotti e altri parametri in base al loro stile di trading e alla loro tolleranza al rischio.

Avviso di rischio: Le performance passate non garantiscono i risultati futuri. Si prega di essere consapevoli dei rischi connessi. Le performance passate non sono garanzia di redditività futura (l'EA potrebbe anche subire delle perdite).


Recensioni 4
kenixchiu
24
kenixchiu 2025.08.21 01:02 
 

I bought this Vortex Gold EA on 19/8/25 and already received 4 trades yesterday with a good profit. The seller mentioned that it will only have 2 or 3 trades per week which I really like. I only used a $2000 deposit and yesterday I received $60 for just running a profit for one day. Based on the backtest result, I am so impressed, from $5000 to $29,600 from 1/1/25 to 20/8/25. Looking forward to receiving this result in the next few months. I hope that the seller will regularly maintain this EA and configure it to prevent any clashes from occurring. Stanislav is also very friendly and supportive. He is giving me some tips on how to run this EA as well.

Mohamad najjar
439
Mohamad najjar 2025.08.18 22:11 
 

Yesterday, I decided to purchase the EA Aura Neuron, attracted by its competitive price and impressive performance. I ran a quick BackTest, and the results were extremely positive, performar which led me to take the leap to a REAL account. The

168362029
46
168362029 2025.08.18 15:34 
 

I have used the Vortex EA for one week. It has made me profits consistently. I used the Strategy2_Moderate. Thank you Mr.Stanislav, you have been helpful.

