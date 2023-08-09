Quantum Emperor MT4
Presentazione Quantum Emperor EA , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni.
Imperatore Quantico EA Utilizza una strategia unica che suddivide costantemente una singola operazione in cinque operazioni più piccole. Ciò significa che ogni volta che l'EA esegue un'operazione, la divide automaticamente in cinque posizioni più piccole.
Imperatore Quantico EA Si distingue dagli altri consulenti esperti per il suo approccio innovativo alla gestione delle posizioni in perdita. A differenza dei metodi tradizionali che si basano esclusivamente sugli ordini Stop Loss per limitare le perdite, Quantum Emperor EA impiega una tecnica sofisticata per gestire efficacemente le posizioni in perdita. Quando si trova di fronte a un lotto di cinque posizioni in perdita, invece di chiuderle immediatamente, Quantum Emperor EA suddivide la posizione successiva in cinque posizioni più piccole. Quindi utilizza strategicamente i profitti delle posizioni vincenti per chiudere gradualmente le posizioni in perdita, una alla volta, fino a quando non vengono tutte chiuse con successo.
Questa strategia unica consente a Quantum Emperor EA di ottimizzare la gestione del rischio, minimizzare le perdite e potenzialmente trasformare le operazioni in perdita in operazioni redditizie. Sfruttando la potenza di più posizioni di piccole dimensioni e la ridistribuzione dei profitti, dimostra un maggiore livello di adattabilità e resilienza in condizioni di mercato difficili
Raccomandazioni:
- Coppia di valute: GBPUSD
- Periodo: H1
- Deposito minimo: $ 1000
- Tipo di conto: ECN, Raw o Razor con spread molto bassi.
- Broker: IC Markets, Pepperstone con conti Raw e Razor per gli spread più bassi
- IMPORTANTE: È molto importante utilizzare conti con SPREAD BASSI per ottenere i migliori risultati!
- Leva finanziaria: almeno 1:100, consigliato 1:500
- almeno 1:30 per livelli di rischio Basso-Medio, Basso e Molto Basso
- Tipo di conto: Copertura
- Fai trading su GBP/USD
- Ogni operazione è protetta con 250 pips SL
- La strategia di uscita incorpora un trailing stop utilizzando un grafico H1
- Gli ordini sono suddivisi in 6 ordini più piccoli e quelli perdenti possono essere chiusi utilizzando il profitto ottenuto dagli ordini vincenti.
- Funzione Autolot incorporata
- Molto facile da installare, non richiede alcuna modifica alle impostazioni, le impostazioni predefinite sono perfette per la maggior parte dei broker che utilizzano un GMT+2 con l'ora del server DST. Se il tuo broker ha un orario del server diverso, è necessario apportare piccole modifiche alle impostazioni dell'orario
- Utilizza un VPS affinché EA funzioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (altamente consigliato)
I've using Quantum emperor for about a mounth on my real account.Tbh I highly recommend this EA for one who wants a steady and consistent profit!It is easy to setup and Bogdan will help and guide you.However,be careful to choose the risk level and BT in demo account is needed.I decided to purchasing other EA from him!