Price Action PB EA mx

PRICE ACTION PB EA - é um excelente sistema de negociação automática baseado em análise de ação do preço!





Este é um Expert Advisor "configure e esqueça" que realiza todas as negociações para você! 7 arquivos de configuração disponíveis! D1 timeframe !





A ideia de negociação é baseada no famoso e poderoso padrão de ação do preço - PinBar!





O Price Action PB EA é um ótimo investimento - ele funcionará por anos e anos para você, todos os arquivos de configuração têm expectativa matemática positiva!





Baixe os arquivos de configuração do EA para teste e negociação:





Recursos do EA:

- O EA pode operar em 7 pares simultaneamente.

- O sistema não desperdiça dinheiro com altas comissões como muitos scalpers.

- Sem requisitos de spread apertados. - O EA pode ser usado em qualquer conta.

- O sistema NÃO utiliza nenhum método de grid perigoso. - O EA possui gerenciamento de capital com juros compostos integrado por padrão.

- Cada operação possui Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) que não são visíveis para a corretora.

- O SL e o TP são dinâmicos e se adaptam à volatilidade do mercado por padrão.

- O modo de compensação está disponível nas configurações do EA.

- Filtros de Tendência, Oscilador e Dia estão integrados.

- Pares de negociação: AUDNZD, EURCAD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, AUDUSD.

- Timeframe: D1.

- Tempo de operação: O EA busca oportunidades de entrada no final do candle diário (D1). Se o sistema não executar ordens após a formação do candle diário (no timeframe D1), significa que não havia sinais de entrada disponíveis no gráfico.





Como instalar:

- Abra os 7 gráficos recomendados:

AUDNZD, EURCAD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, AUDUSD.

- Selecione o timeframe D1 em cada gráfico.

- Anexe o Expert Advisor a cada gráfico.

- Aplique o "Set_file" correspondente ao EA.

- O robô faz tudo automaticamente - tudo o que você precisa fazer é instalá-lo no MT4 e deixar o PC ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana (OU simplesmente use um VPS em vez de um PC).





Este é um produto original oferecido exclusivamente neste site MQL5.