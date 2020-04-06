BB Return mt4

BB Return — un Expert Advisor (EA) per il trading dell’oro (XAUUSD). Questa idea di trading è stata utilizzata in precedenza da me nel trading manuale. Il cuore della strategia è il ritorno del prezzo all’interno del range delle Bollinger Bands, ma non in modo meccanico né a ogni contatto. Nel mercato dell’oro le bande da sole non sono sufficienti, per questo l’EA utilizza filtri aggiuntivi che eliminano condizioni di mercato deboli o non operative. Le operazioni vengono aperte solo quando la logica del ritorno è realmente giustificata.

 

Principi di trading — la strategia non utilizza grid, martingala né mediazioni. L’EA può operare con lotto fisso o in modalità AutoRisk. BB Return non è sensibile allo spread, allo slippage né alle particolarità delle quotazioni del broker. Può funzionare con qualsiasi broker e su qualsiasi tipo di conto — Standard, ECN, Pro, Raw, Razor. L’EA non è legato a specifiche sessioni di trading e può operare 24 ore su 24.

 

Configurazione e attività di trading — non è richiesta alcuna configurazione complessa per iniziare. La strategia è progettata per funzionare con le impostazioni predefinite, dove di norma si modifica solo il lotto o la modalità AutoRisk. Il numero medio di operazioni è di circa 80–100 all’anno. Per un sistema di questo livello, senza grid, mediazioni o metodi aggressivi, si tratta di un’attività di trading piuttosto attiva. BB Return rappresenta un trading calmo in un mercato dell’oro volatile.

 

REQUISITI PER IL FUNZIONAMENTO DEL BB EA

Coppia di trading: XAUUSD (Oro)
Timeframe: M5
Deposito minimo: da $100 per un lotto di 0.01
Broker: qualsiasi broker affidabile
Tipo di conto: Standard, ECN, Pro, Raw, Razor e altri
Impostazioni: si consiglia di utilizzare le impostazioni predefinite
VPS: opzionale, per un funzionamento stabile 24/7

 

Bonus personale — il concetto delle Bollinger Bands è universale e può essere applicato a diverse coppie di valute. Ogni acquirente riceve una versione aggiuntiva dell’EA — BB Return Opti, progettata per l’ottimizzazione e l’adattamento della strategia ad altri strumenti di trading.

BB Return Opti è una versione veloce con parametri aperti, che consente di trovare impostazioni operative per qualsiasi coppia di valute in 5–10 minuti utilizzando un periodo storico di un anno.

BB Return — versione destinata esclusivamente al trading di XAUUSD.
BB Return Opti — versione configurabile per qualsiasi valuta o strumento.

Tutti gli aggiornamenti dell’EA sono inclusi.
Dopo l’acquisto, contattatemi per ricevere il bonus personale.

 

Nota per la versione MT4 — se dopo l’installazione dell’EA il testo del pannello risulta troppo grande o troppo piccolo, aprite le impostazioni dell’EA e regolate il parametro Panel text size.

Prodotti consigliati
CJ News Trading MT4
Nguyen Duc Tam
Experts
Trading has never been easier! Let's check this out! MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/72185 Strategy There are some news within a day that can make the price jumps up or down very quickly and that is a good opportunity for traders to get some profits. Looking to scalp a news release? Here's how you can do it: Open two stop orders (a buy stop and a sell stop) 3 to 5 minutes before the news release. Place them about 15 to 20 pips away from the current market price. When the ne
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 L'Expert Advisor (EA) "KingKong" è un sofisticato algoritmo di trading progettato per il mercato Forex, sfruttando una strategia di breakout che si attiva durante i periodi di maggiore liquidità del mercato. Questo EA è realizzato per trarre vantaggio dai movimenti di prezzo significativi che si verificano quando il volume degli scambi aumenta, garantendo che le operazioni
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Easy HFT prop firm EA
Florent Moreau
3.4 (5)
Experts
Unlock the Gateway to Prop Trading Success with 'Easy HFT EA' – Your High-Octane EA Companion! Designed with precision for the ambitious trader, this Expert Advisor stands out in the bustling market of high-frequency trading tools. Crafted for those aiming to conquer the stringent challenges of proprietary trading firms, 'Easy HFT EA' is your secret weapon to breeze through evaluation phases in record time. This EA is engineered for efficiency and speed, ensuring you stand out amongst the compe
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experts
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
MartinZ
Iurii Kuksov
Experts
Questo è un normale consulente che lavora sul sistema Martingale. Emette ordini in base all'intersezione del prezzo medio. Qui dobbiamo dire che il prezzo di Chiusura con profitto dopo l'apertura del secondo e successivi ordini, ad esempio, su la vendita è misurata in punti e non conta. Cioè, tu stesso dovrai scacciare il consulente nel tester di strategia e preparare le sue impostazioni correttamente per una particolare coppia di valute, ecc beni forniti a voi dal vostro broker. extern Double L
Scalper Grid
Sze Yu Ma
4.67 (3)
Experts
Features Summary   This EA leverages strategies and algorithms of the two popular strategies, scalping and grid trading. After tuning it not only takes advantage of scalper’s high win rate, but also grid system’s high resilience in the case of an unexpected trend.  Phased setup allows you to fine-tune volume, take-profit etc. strategies differently at different level of grid and equity. It also allow the EA to get out of a trending market easily by adjusting the TP target automatically. When Tim
Rebatron
Agus Santoso
Experts
Blog MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099 Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/135899 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – EA di copertura triangolare per strategie multi-coppia a bassa fluttuazione Rebatron è un Expert Advisor completamente automatizzato che utilizza un metodo di copertura triangolare su tre principali coppie di valute (esempio): EURUSD – GBPUSD – EURGBP Aprendo posizioni sincronizzate su queste coppie, Rebatron f
Smart Prospector Expert
Adeniyi Adedipe
Experts
GbpUsd Engineered!  The Smart Prospector  E.A. Is A Smooth Combination Of  The Widely Known "Volume Weighted Average Price (VWAP) Indicator" And The New 'Fibo Reversals_TEMA Indicator" Thereby Making It The Most Realistic Multi-Strategy Expert Advisor You Will Ever Find. Sufficiently Tested In The GbpUsd Currency Pair With Over 25 Years History Data, This E.A Is Sure To Give You Your Own Share Of Wins In The Forex Markets. For Best Performances, set: 'Max_Orders' = 'Zero'. 'Max_Factor' = 1. Happ
Gold Matrix Pro
Steve Zoeger
Experts
Gold Matrix pro Welcome to the Gold Matrix Ea pro. The Robot is based on one standard Indicator. No other Indicator required =============================================================================================== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. =============================================================================================== =>   works on all Time Frames from 1Minute to 1Day => On the lower Frames th
PowerMax Pro EA
Sergey Belov
Experts
PowerMax Pro - it's automated multicurrency expert advisor working on any type of accounts and with any type of spreads. The Expert Advisor always sets TakeProfit and due to this, even if there are interruptions to the Internet, the orders will be closed on time and at a favorable price.  The timeframe on the chart does not matter, you can set any digits. Working timeframe is set directly in the settings of the EA. To protect the deposit and limit possible losses, the EA has two options: the ab
Flying Gold
Kantinan Manatkasemsak
Experts
Flying Gold EA It's an efficient gold trading system.  It's a unique strategy. The EA has accurate entry point calculations. If the conditions are not met, the EA will not open the order. Just install the EA, it can work immediately. Use the H4 time frame. XAUUSD Use initial Money 1000$ (Standard Account) /   initial Money  100$ (Cent / Micro Account) Back Test with 99% model quality from 2020 - 7 July. 2023 TIP !!! For good performance, choose a server that is close to the broker's server. Str
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
AI Night Gold TI
Roman Mamonov
5 (1)
Experts
Il Night Trading Gold Advisor basato sulla rete neurale è uno strumento innovativo per investitori e trader che desiderano automatizzare le proprie strategie nel mercato notturno. Questo consulente utilizza tecnologie avanzate di apprendimento automatico e di rete neurale per analizzare i dati e prendere decisioni commerciali. Il costo iniziale del consulente è di $ 190, le prime 10 copie, la successiva variazione di prezzo è di $ 490, il costo finale del consulente è di $ 1490 Lo sviluppo di c
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
Experts
Maximize your gold trading potential with TrendSight Pro EA , a sophisticated and automated trading solution specifically engineered for the high-intensity XAUUSD (Gold) market. Designed for traders who value precision, safety, and consistent performance, this EA takes the guesswork out of technical analysis. Why Choose TrendSight Pro EA? TrendSight Pro EA isn't just another automated bot; it is a complete Gold Trading Strategy built on the foundation of the elite PaintBar trend-tracking system.
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
EuroNest Egg
Tsoi Chi Kin
Experts
EuroNest Egg EA   is a fully automated trading system, which is especially effective in trading EURUSD on the Forex Market. Several trading patterns had been integrated into EuroNest Egg EA to analyze the market trend and find the entry point.  It also integrated with a special designed market filters to protect the capital.  Price: $220 LIVE Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Requirements Minimum balance $2000  Recommended leverage 1:200 or more Allow Web Request To allow the
The Next Generation Scalper
Olena Kondratenko
Experts
The Next Generation Scalper is a new generation fully automatic scalping Expert Adviser. In addition to the classic trailing stops visible to brokers, the adviser uses several more smart trailing stops that are hidden for the broker. In the expert information table, it is possible to track low-quality brokers with the help of slippage analysis, using these tools you can get the best trading results. Each market entry point is analyzed by an advanced selection algorithm. After determining the op
Wonder C19 MT4 Robot
Abraham Balogun
Experts
WonderC-19 Double Strategy MT4 Expert Advisor (For Safe Fund Management) ======================================================================== WonderC-19 Expert Advisor is a simple solution to the great trading problems of many years. It is fully 100% algo MT4 trading robot. The default settings is profitable on many trading pairs, especially those with spread below 5 pips. It will fit in greatly for other pairs too, if they properly optimised.  Why WonderC19 Expert Advisor 1. High profit
King David RSI expert
David Nkwuda Ovuoba
Experts
King David Scalper – Master the Markets with Royal Precision   Summon the commanding power of the "King David Scalper," a finely tuned trading weapon forged to reign supreme in the high-speed realm of scalping. Drawing inspiration from the storied cunning and accuracy of King David, this expert advisor strikes with lethal precision, capturing fleeting market opportunities with unmatched finesse. Tailored for traders hungry for swift profits, King David Scalper excels in turbulent waters, chasi
Intensive
Evgeniy Zhdan
Experts
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experts
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
RahimBDmagicEA
Syed Rahim Uddin Ahmed
Experts
RahimBDMagicEA – The "Magic" Algorithmic Trading System (Smart Candle-Pattern Trading with Adaptive Risk Management) What Makes This EA Special? RahimBDMagicEA   is a next-generation MetaTrader Expert Advisor that combines   price action candlestick analysis   with   aggressive yet disciplined risk management . Unlike traditional EAs that rely on lagging indicators, this system trades based on   confirmed candle closes , ensuring high-probability entries while dynamically protecting profits.
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experts
Smart Funded EA è un consulente esperto progettato per superare le sfide HFT delle società prop che ne consentono l'uso. Quali società prop HFT posso utilizzare? È stato testato su quasi tutte le sfide HFT delle società prop con una percentuale di successo del 100%, come Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave e tutte le altre sfide MT4 consentite da
Rapih Pro
Mhmwd Hsn Mhmwd Mhmd
Experts
Rabih_EA Pro – Smart Trend Follower with Protective Trailing Stop Rabih_EA Pro is a professional trend-following Expert Advisor built to align with the market’s dominant direction and capture profits during natural pullbacks. It synchronizes higher and lower timeframes — confirming the main trend on the H1 chart and executing precise entries on the M5 chart . The EA features a Protective Shield Filter that validates real market momentum before entering any trade, filtering out sideways conditio
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Experts
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
Gegatrade Pro
David Zouein
4.66 (95)
Experts
Gegatrade Pro EA is a Cost Averaging System with a Sophisticated Algorithm. It is secured by a built-in “ News WatchDog ” system that suspends trading during news events. Trading Strategy Gegatrade Pro EA is based on the fact that most of the time the price usually moves between the upper and lower boundaries of the trading channel. Basing on this fact, Gegatrade Pro places its first trade, assuming that the price is going to return to its average value and take the profit which is defined. If
BreakOut Grid
Catalin Zachiu
Experts
This expert is a combination between a grid and a scalper and it uses a grid of ten pending orders , five for long and five for short , with a 500 point spacing between them with a 100 point scalp target. It has three working modes , first , the entry by level , the expert starts operation when the price aproaches an important trade level ( a former resistance or support) , second , the entry by time , launches the expert at a specific time (input by user) and the third type is continuous operat
Reef Scalper
Charles Crete
Experts
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Expert Flowing Gold is the latest generation of automated Gold trading robot programmed with unique and intelligent trading algorithms. The EA analyzes price movements in correlation with popular indicators to find high probability trading opportunities. The trading strategy combines scalping and smart position management to optimize performance and reduce risk. Trades are often closed quickly by Trailing, and Stop Loss is also available. The EA's position management strategy usually applies hig
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (21)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Versione MT5:   CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT4 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Regola       il tuo trading con precisione e discipli
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
Segnale live ICMarkets: Clicca qui Cosa devi fare per avere successo con KT Gold Nexus EA? Pazienza. Disciplina. Tempo. KT Gold Nexus EA si basa su un approccio di trading reale utilizzato da trader professionisti e gestori di fondi privati. La sua forza non risiede nell’emozione di breve termine, ma nella costanza nel lungo periodo. Questo EA è progettato per essere utilizzato nel tempo. Si consiglia di mantenerlo attivo per almeno un anno per poter sperimentare il suo reale potenziale. Come n
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA –  Jesko è un Expert Advisor (EA) speciale , costruito su una strategia comprovata che è stata ottimizzata e testata per anni. È stato testato su conti reali e ha dimostrato costantemente prestazioni redditizie e a basso rischio . Ora abbiamo deciso di renderlo disponibile al pubblico. Signal live     Quattro mesi di conto reale Installazione semplice  Funziona con qualsiasi broker (conto ECN consigliato)  Deposito minimo: 100 USD  Supporto 24/7  Acquista Jesko una volta – ottieni grat
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experts
Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Gold Emperor EA is an automated trading advisor (expert) designed specifically for gold trading (XAU/USD) on the MetaTrader 4 (MT4) platform. It is designed to maximize profits and minimize risks when trading this volatile asset.   Key Features:   Gold Specialization: The EA is designed to take into account the specific characteristics of gold price movement,
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenz
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
Una delle strategie di trading automatizzato più potenti del 2025 Abbiamo trasformato una delle strategie di trading manuale più efficaci del 2025 in un Expert Advisor completamente automatizzato , basato su TMA (Triangular Moving Average) e logica CG . È disponibile solo un’ultima copia al prezzo di 550 $. Successivamente il prezzo salirà a 650 $ e 750 $, con un prezzo finale di 1200 $. Segnale live >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Clicca Questo EA è progettato per fornire entrat
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experts
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental trader è un assistente commerciale che aiuta i trader dei mercati finanziari a prendere decisioni intelligenti informate dai dati informativi di EA. Questo EA utilizza fonti online per catturare tutte le informazioni necessarie come la distorsione fondamentale delle valute, il sentimento del rapporto dei trader al dettaglio in tempo reale su una coppia, le previsioni di banche e istituti, i dati del rapporto COT e altri dati in un pannello EA complesso
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Promo lancio! Sono rimaste solo poche copie a 449$! Prossimo prezzo: 599$ Prezzo finale: 999$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro si unisce al club degli EA che commerciano oro, ma con una grand
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro,
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Gold Mining EA
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
5 (1)
Experts
Gold Mining EA is a sophisticated automated trading system that combines momentum-based technical analysis with intelligent grid management. Designed primarily for trending markets like Gold (XAUUSD),  this EA uses a unique combination of Aroon Oscillator and RSI indicators to identify high-probability entry points while managing risk through multiple protective mechanisms. Trading Style: Grid Trading with Trend Following Best Instruments: XAUUSD (Gold) Recommended Timeframe: M15(15-minute) Mini
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
Deep learning is reshaping gold trading, with intelligent assistants tending to trading gardens like skilled gardeners. The "Gold Garden" EA employs deep learning intelligent technology and 20 years of data training to significantly enhance strategy performance. With it, trading becomes more effortless and intelligent. Let's join hands to usher in the intelligent era and transform trading into a blissful garden. This will be your exclusive Gold Garden Steward. The MT5 version: Gold Garden MT5 6
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experts
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experts
Presentazione di One Gold EA, un sofisticato robot di trading per l'oro sulla piattaforma Meta Trader, sviluppato per assistere i trader con analisi di mercato avanzate. La nostra tecnologia proprietaria sfrutta reti neurali e algoritmi basati sui dati per analizzare i dati storici e in tempo reale del mercato dell'oro, fornendo informazioni che possono aiutare nel processo decisionale. A differenza delle tradizionali strategie manuali, One Gold EA opera con un intervento minimo, semplificando i
The Simple Worker
Anatoliy Ryzhakov
Experts
The Simple Worker is a multicurrency Expert Advisor that uses several proven trading strategies. It trades on the M1 timeframe. Few settings make the EA simple and intuitive for users, which allows it to be optimized for a certain currency pair, if necessary. The EA analyzes the market, the EA uses indicators, tick volumes, the Martingale system. How the EA works It trades only one order at a time. It enters the market with two pending orders with the volume of "Startlot". If one of the orders
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Gold Invest Pro Expert Advisor MT4
Sergey Batudayev
Experts
Gold Invest Pro is designed specifically for trading gold. The EA works only with buy positions on XAUUSD and gradually builds a series of trades, then closes them as a single basket when the total profit reaches a predefined target in money. Inside, it includes: a limit on the maximum number of orders; a profit target for the whole basket in account currency; equity-based protection — when a specified drawdown level is reached, all trades can be closed. It is not a “magic button”, but a tool f
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Vendita lampo per 24 ore - Solo $199.99 "HFT Pass Prop Firms" è un Expert Advisor (EA) specificamente progettato per partecipare alla sfida HFT, operando con la coppia US30. Per scoprire altri Expert Advisor e Indicatori di primo piano, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Sono Los, per favore iscriviti per ricevere ulteriori aggiornamenti: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Cos'è l'HFT? L'high-frequency trading (HFT) è un metodo di trading che utilizza
Statistical mt4 scanner dashboard
Mark Nicole Olarte
Experts
================================================================================               SCANNER DI VANTAGGIO STATISTICO A 8 PILASTRI               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~         Matematica Pura. Zero Indicatori. Vantaggio Professionale. ================================================================================                "Smetti di scommettere. Inizia a fare trading con le statistiche." ============================================================================
Altri dall’autore
ORIX mt5
Leonid Arkhipov
5 (7)
Experts
ORIX System —  è un sistema di trading algoritmico sviluppato e ottimizzato specificamente per la coppia di valute GBPUSD sul timeframe M5, basato su un’analisi approfondita della struttura di mercato e del comportamento del prezzo. L’Expert Advisor non utilizza segnali di indicatori standard e non opera tramite modelli semplificati. Il cuore del sistema è una logica proprietaria di determinazione del contesto di mercato, costruita sui principi di impulso, pausa, liquidità e reazione del prezzo.
Aurum AI mt5
Leonid Arkhipov
4.8 (30)
Experts
AGGIORNAMENTO — DICEMBRE 2025 Alla fine di novembre 2024, l’Expert Advisor Aurum è stato ufficialmente messo in vendita. Da allora ha operato in condizioni reali di mercato — senza filtro news, senza protezioni aggiuntive e senza limitazioni complesse — mantenendo una stabilità costante. Live Signal Un anno completo di trading reale ha dimostrato chiaramente l’affidabilità del sistema di trading. E solo dopo questa esperienza, basandoci su dati reali e statistiche concrete, abbiamo rilasciato
AURX mt5
Leonid Arkhipov
5 (2)
Experts
AURX System — un sistema di trading algoritmico professionale di nuova generazione per XAUUSD (M5). Il sistema non ha analoghi diretti nel Market ed è costruito sul controllo rigoroso delle condizioni di mercato, sulla disciplina di trading e su una selezione severa delle fasi di mercato consentite. Non si tratta di un Expert Advisor basato su indicatori, né di una strategia шаблонizzata, né di un adattamento di un approccio di trading popolare, ma di un sistema algoritmico indipendente con una
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
AGGIORNAMENTO — DICEMBRE 2025 Alla fine di novembre 2024, l’Expert Advisor Aurum è stato ufficialmente messo in vendita. Da allora ha operato in condizioni reali di mercato — senza filtro news, senza protezioni aggiuntive e senza limitazioni complesse — mantenendo una stabilità costante. Live Signal Un anno completo di trading reale ha dimostrato chiaramente l’affidabilità del sistema di trading. E solo dopo questa esperienza, basandoci su dati reali e statistiche concrete, abbiamo rilasciato
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
5 (1)
Experts
ORIX System —  è un sistema di trading algoritmico sviluppato e ottimizzato specificamente per la coppia di valute GBPUSD sul timeframe M5, basato su un’analisi approfondita della struttura di mercato e del comportamento del prezzo. L’Expert Advisor non utilizza segnali di indicatori standard e non opera tramite modelli semplificati. Il cuore del sistema è una logica proprietaria di determinazione del contesto di mercato, costruita sui principi di impulso, pausa, liquidità e reazione del prezzo.
AURX mt4
Leonid Arkhipov
Experts
AURX System — un sistema di trading algoritmico professionale di nuova generazione per XAUUSD (M5). Il sistema non ha analoghi diretti nel Market ed è costruito sul controllo rigoroso delle condizioni di mercato, sulla disciplina di trading e su una selezione severa delle fasi di mercato consentite. Non si tratta di un Expert Advisor basato su indicatori, né di una strategia шаблонizzata, né di un adattamento di un approccio di trading popolare, ma di un sistema algoritmico indipendente con una
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
Experts
BB Return — un Expert Advisor (EA) per il trading dell’oro (XAUUSD). Questa idea di trading è stata utilizzata in precedenza da me nel trading manuale . Il cuore della strategia è il ritorno del prezzo all’interno del range delle Bollinger Bands , ma non in modo meccanico né a ogni contatto. Nel mercato dell’oro le bande da sole non sono sufficienti, per questo l’EA utilizza filtri aggiuntivi che eliminano condizioni di mercato deboli o non operative. Le operazioni vengono aperte solo quando la
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione