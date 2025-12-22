ORIX System — è un sistema di trading algoritmico sviluppato e ottimizzato specificamente per la coppia di valute GBPUSD sul timeframe M5, basato su un’analisi approfondita della struttura di mercato e del comportamento del prezzo. L’Expert Advisor non utilizza segnali di indicatori standard e non opera tramite modelli semplificati. Il cuore del sistema è una logica proprietaria di determinazione del contesto di mercato, costruita sui principi di impulso, pausa, liquidità e reazione del prezzo. L’algoritmo analizza continuamente il mercato in tempo reale, individua gli elementi chiave della struttura di mercato e prende decisioni di trading sulla base di una combinazione di fattori, e non di una singola condizione.





Analisi della struttura di mercato — ORIX System monitora e valuta automaticamente i seguenti componenti del mercato: livelli di prezzo forti e chiave; zone di equilibrio del mercato e di bilanciamento del prezzo; aree di concentrazione della liquidità; zone di accumulo di ordini e volumi; attività di partecipanti grandi e istituzionali; zone di elevata pressione di mercato; aree di esaurimento dell’impulso e rallentamento del movimento; zone di reazione del prezzo; elementi significativi della struttura di mercato. Tutte le zone individuate vengono utilizzate dall’algoritmo all’interno della logica di trading e non richiedono alcuna azione da parte del trader. Le scritte visualizzate sul grafico riflettono gli stati analitici interni dell’algoritmo e servono per una comprensione visiva del contesto di mercato attuale.





Filtro delle notizie — ORIX System è dotato di un filtro di notizie integrato di Forex Factory, che consente di evitare il trading durante i periodi di pubblicazione di eventi economici rilevanti. Questo riduce l’impatto della volatilità legata alle notizie e aumenta la stabilità dell’Expert Advisor in condizioni di mercato reali.





Configurazione e funzionamento predefiniti — ORIX System è configurato e ottimizzato fin dall’inizio per funzionare senza la necessità di ulteriori regolazioni dei parametri ed è completamente pronto all’uso immediatamente dopo l’installazione. Tutti i parametri chiave della strategia sono già stati selezionati e bilanciati. Nell’operatività quotidiana, l’utente deve semplicemente impostare il volume di trading o la percentuale di rischio per operazione, nonché il parametro GMT se necessario. Si raccomanda di lasciare invariati gli altri parametri. Informazioni dettagliate sulla configurazione del parametro GMT sono fornite in un blocco separato più avanti. I risultati del trading possono variare in base alla qualità delle quotazioni del broker, poiché la strategia è sensibile alla struttura del prezzo, alla densità dei tick e all’accuratezza dei dati storici. Per un funzionamento stabile e corretto, si consiglia di utilizzare broker Forex affidabili con conti ECN / RAW / Razor e quotazioni di mercato di alta qualità.





Qualità delle quotazioni e condizioni del broker — ORIX System rientra nella categoria degli algoritmi ad alta precisione ed è orientato al lavoro con impulsi, pause e reazioni del prezzo; pertanto, la qualità delle quotazioni di mercato gioca un ruolo fondamentale nei risultati del trading. L’algoritmo è stato sviluppato e calibrato utilizzando quotazioni di mercato di alta qualità, incluse quelle del broker IC Markets. Utilizzandolo con altri broker, il comportamento della strategia può differire a causa delle peculiarità nella formazione delle quotazioni e nella struttura dei dati di prezzo. Prima di acquistare l’Expert Advisor, si raccomanda vivamente di testare ORIX System con il broker previsto per il trading reale. Se i risultati dei test sono soddisfacenti, l’Expert Advisor mostrerà un comportamento analogo nel trading reale con lo stesso broker. Presso broker con storici di quotazioni radi, smussati o non corretti, l’efficacia della strategia può ridursi; ciò rappresenta una caratteristica degli algoritmi di trading ad alta precisione e non un difetto dell’Expert Advisor.





Parametro GMT e funzionamento predefinito (IMPORTANTE) — ORIX System non richiede l’uso di file set ed è pronto a funzionare con le impostazioni predefinite. L’Expert Advisor è stato progettato per operare correttamente con la maggior parte dei broker Forex più diffusi senza ulteriori regolazioni. Nell’uso normale, l’utente deve solo modificare la dimensione del lotto o la percentuale di rischio; gli altri parametri possono rimanere invariati.





Parametro GMT — Il parametro GMT è un elemento importante della logica di ORIX System ed è utilizzato per la corretta determinazione delle condizioni di trading e del contesto di mercato. Per impostazione predefinita, l’Expert Advisor utilizza già lo scostamento orario del server più comune: GMT +2 nel periodo invernale e GMT +3 nel periodo estivo. Questo scostamento è utilizzato dalla maggior parte dei broker Forex più popolari, tra cui IC Markets, Pepperstone, FP Markets, Tickmill, Eightcap, Admirals, Exness e Roboforex. Per la maggior parte degli utenti non è necessario modificare il parametro GMT: l’Expert Advisor funzionerà correttamente immediatamente dopo l’installazione. Se il vostro broker utilizza un fuso orario del server non standard o se non siete sicuri del valore GMT, potete contattarmi prima o dopo l’acquisto e vi aiuterò a configurare correttamente il parametro GMT per il vostro broker.





Requisiti principali e raccomandazioni

Coppia di valute: GBPUSD

Timeframe: M5

Deposito minimo: da 100 USD / EUR con un volume di trading di 0.01 lotto

Broker: qualsiasi broker ECN affidabile con quotazioni di alta qualità

Tipo di conto: ECN / RAW / Razor (supportati i modelli Netting e Hedging)

VPS: consigliato per un funzionamento stabile e continuo dell’Expert Advisor

Rischio consigliato: dall’1% al 5% per operazione (il rischio è calcolato in base allo stop-loss di una singola operazione)





Caratteristiche principali di ORIX System — ORIX System è stato sviluppato come un sistema di trading accurato e di alta qualità, orientato all’analisi della struttura di mercato e del comportamento del prezzo, e non a metodi di trading aggressivi o semplificati. L’Expert Advisor non utilizza martingala, griglie di trading, medie contro il mercato, copertura (hedging), apertura di operazioni senza stop-loss, né trading ad alta frequenza o caotico. Ogni operazione viene aperta con un rischio preventivamente calcolato e controllato e dispone sempre di parametri chiaramente definiti.





Principio di trading senza indicatori — ORIX System è un sistema di trading privo di indicatori. L’algoritmo non dipende da indicatori tecnici standard e non utilizza segnali in ritardo. L’intera logica di trading si basa sull’analisi del comportamento del prezzo e della struttura di mercato, inclusi impulsi e pause, zone di reazione, aree di equilibrio e pressione di mercato. Questo approccio consente all’algoritmo di operare in modo più preciso e stabile quando si utilizzano quotazioni di alta qualità.





Finalità del sistema — ORIX System è stato sviluppato e ottimizzato esclusivamente per la coppia di trading GBPUSD. L’algoritmo tiene conto delle caratteristiche del comportamento e della struttura del prezzo di questo strumento e non è una strategia universale per tutte le coppie di valute. L’Expert Advisor è orientato a un trading algoritmico prudente, a una gestione del rischio controllata e a un funzionamento stabile e coerente nelle condizioni di trading raccomandate.





Bonus per gli acquirenti — I proprietari di ORIX System (GBPUSD) ricevono un bonus aggiuntivo. Dopo l’acquisto dell’Expert Advisor, potete contattarmi e fornire una conferma dell’acquisto di ORIX System per GBPUSD. Come bonus viene fornita una versione aggiuntiva di ORIX System, sviluppata e ottimizzata specificamente per la coppia di valute EURUSD. Si tratta di una versione separata dell’Expert Advisor e non di un set universale. La logica e i parametri sono adattati individualmente per EURUSD e non rappresentano una copia della versione GBPUSD. La versione EURUSD non è pubblicata nel Market ed è fornita esclusivamente ai proprietari della versione principale.





Numero limitato di copie e politica dei prezzi — ORIX System non è un prodotto di massa e non è destinato alla vendita a un prezzo basso. L’Expert Advisor è stato sviluppato come un sistema di trading specializzato che richiede quotazioni di alta qualità, una configurazione corretta e un utilizzo consapevole; pertanto, la distribuzione di ORIX System è limitata. All’inizio delle vendite è prevista una quantità limitata di copie iniziali a prezzo ridotto: le prime 5 copie sono disponibili al prezzo di 350 USD. Dopo la vendita delle prime copie, il prezzo di ORIX System verrà aumentato gradualmente. L’aumento del prezzo è giustificato dallo sviluppo e dal supporto continui del prodotto, dal numero limitato di utenti e dall’orientamento verso un utilizzo di qualità piuttosto che verso vendite di massa.

ORIX System è un sistema di trading autonomo, ottimizzato per GBPUSD sul timeframe M5 e costruito sull’analisi della struttura di mercato e del comportamento del prezzo, e non su segnali di indicatori standardizzati o metodi di trading aggressivi. L’Expert Advisor è destinato a un lavoro sistematico e consapevole sul mercato e non è orientato al trading aggressivo né a promesse di risultati “ideali”.