Inside Bar and Outside Bar Patterns m
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Inside Bar & Outside Bar Patterns" per MT4.
- L'indicatore "Inside Bar & Outside Bar Patterns" è molto potente per il trading Price Action. Nessuna rielaborazione; Nessun ritardo;
- L'indicatore rileva Inside Bar e Outside Bar Patterns sul grafico:
- Pattern rialzista - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Pattern ribassista - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Inside Bar stesso ha un elevato rapporto R/R (ricompensa/rischio).
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
- L'indicatore "Inside Bar & Outside Bar Patterns" è eccellente da combinare con livelli di supporto/resistenza.
È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5.