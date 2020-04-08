Inside Bar and Outside Bar Patterns m

Indicatore Crypto_Forex "Inside Bar & Outside Bar Patterns" per MT4.

- L'indicatore "Inside Bar & Outside Bar Patterns" è molto potente per il trading Price Action. Nessuna rielaborazione; Nessun ritardo;
- L'indicatore rileva Inside Bar e Outside Bar Patterns sul grafico:
- Pattern rialzista - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Pattern ribassista - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Inside Bar stesso ha un elevato rapporto R/R (ricompensa/rischio).
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
- L'indicatore "Inside Bar & Outside Bar Patterns" è eccellente da combinare con livelli di supporto/resistenza.

// Qui sono disponibili fantastici robot e indicatori di trading: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5.
