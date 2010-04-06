Bazooka EA

Bazooka EA – Expert Advisor di Trend e Momentum per MT4

Le impostazioni predefinite sono configurate per eseguire il backtest dell'EA sul timeframe M15 con il metodo 'Solo prezzi di apertura' (Open Prices) dal 2024 ad oggi. Troverete le impostazioni corrette per gli altri timeframe nella sezione commenti.

Bazooka EA è un Expert Advisor completamente automatizzato per MetaTrader 4, progettato per operare sui movimenti direzionali del mercato combinando conferma del trend e filtraggio del momentum.
L’EA si concentra su ingressi controllati e uscite disciplinate, evitando l’eccesso di operazioni e metodi di gestione delle posizioni ad alto rischio.

Bazooka EA è adatto ai trader che preferiscono sistemi strutturati, basati su regole, con gestione del rischio configurabile.

Descrizione della Strategia

Bazooka EA analizza le condizioni di mercato utilizzando una combinazione di:

  • identificazione della direzione del trend basata sulle medie mobili

  • conferma del momentum tramite RSI

  • verifica rigorosa delle condizioni prima dell’esecuzione degli ordini

Le operazioni vengono aperte solo quando le condizioni di trend e momentum sono allineate, riducendo le entrate in mercati laterali o a bassa probabilità.

Gestione delle Operazioni

L’Expert Advisor offre opzioni flessibili e trasparenti per la gestione delle posizioni:

  • Stop Loss e Take Profit fissi

  • chiusura delle operazioni su segnale opposto

  • chiusura delle posizioni in caso di cambio di trend

  • limitazione del numero massimo di posizioni aperte contemporaneamente

  • controllo dello slippage e dell’esecuzione degli ordini

Tutte le operazioni sono gestite automaticamente secondo i parametri selezionati.

Gestione del Rischio

Bazooka EA include strumenti integrati di gestione del capitale e del rischio:

  • dimensione del lotto regolabile

  • limite al numero di operazioni aperte contemporaneamente

  • protezione tramite perdita flottante massima

  • Magic Number univoco per l’utilizzo con più Expert Advisor

L’EA non utilizza martingala, grid, media delle posizioni (averaging) né strategie di copertura (hedging).

Impostazioni e Personalizzazione

Tutti i parametri principali sono disponibili come input, consentendo di adattare l’EA a diversi strumenti, timeframe e stili di trading.
L’EA può essere testato e ottimizzato utilizzando il Strategy Tester di MetaTrader.

Raccomandazioni di Utilizzo

  • Timeframe: M1, M5, M15

  • Strumenti: principali coppie Forex, oro, indici

  • Tipo di conto: conti MT4 con supporto hedging

  • Broker: consigliato broker a basso spread / ECN

Caratteristiche Principali

  • logica di trading basata su trend e momentum

  • esecuzione completamente automatizzata

  • comportamento chiaro e prevedibile

  • assenza di metodi di trading ad alto rischio

  • adatto a test e utilizzo a lungo termine

Informazioni Importanti

Il trading sui mercati finanziari comporta rischi.
I risultati dei backtest non garantiscono performance future.
Si consiglia di testare l’EA su un conto demo e di configurare attentamente i parametri di rischio prima dell’utilizzo su conto reale.


