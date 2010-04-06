Price Action PB EA mx
- エキスパート
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 26.11
- アクティベーション: 10
PRICE ACTION PB EAは、プライスアクションリサーチに基づいた優れた自動売買システムです！
これは「設定して忘れる」エキスパートアドバイザーで、すべての取引作業をあなたに代わって行います！7つのセットファイルをご用意！D1 timeframe！
取引アイデアは、有名な強力なプライスアクションパターンであるPinBarに基づいています！
Price Action PB EAは非常に優れた投資です。長年にわたり効果を発揮し、すべてのセットファイルはプラスの期待値を持っています！
テストと取引用のEAセットファイルをダウンロードしてください：
EAの特徴：
- EAは7通貨ペアで同時に実行できます。
- 多くのスキャルパーのように、高額な手数料で資金を無駄にすることはありません。
- 狭いスプレッド要件はありません。- どの口座でもEAを使用できます。
- システムは危険なグリッド手法を使用していません。
- EAはデフォルトで複利の資金管理機能を内蔵しています。
- すべての取引にはSLとTPがありますが、ブローカーには表示されません。
- SLとTPは動的で、デフォルトで市場のボラティリティに適応します。
- EA設定で補償モードを選択できます。
- トレンド、オシレーター、デイフィルターが内蔵されています。
- 取引ペア：AUDNZD、EURCAD、NZDJPY、GBPJPY、CADJPY、GBPAUD、AUDUSD。
- 時間枠：D1。
- 動作時間：EAはD1ローソク足の終値でエントリー機会を探します。D1時間枠でデイローソク足が形成された後にシステムが注文を設定しなかった場合、チャート上にエントリーシグナルがなかったことを意味します。
インストール方法：
- 推奨チャート7つを開きます：
AUDNZD、EURCAD、NZDJPY、GBPJPY、CADJPY、GBPAUD、AUDUSD。
- 各チャートでD1タイムフレームを選択します。
- 各チャートにエキスパートアドバイザーをアタッチします。
- 対応する「Set_file」をEAに適用します。
- ロボットはすべてを自動的に実行します。必要なのは、MT4にインストールし、PCを24時間365日稼働させておくことだけです（または、PCの代わりにVPSを使用することもできます）。
これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。