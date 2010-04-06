RVI Higher Time Frame MT5 r
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 5.19
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex Oscillatore HTF RVI per MT5, nessuna riverniciatura.
- Aggiorna i tuoi metodi di trading con l'oscillatore professionale HTF RVI per MT5. HTF significa - Higher Time Frame.
- RVI è uno dei migliori oscillatori per il rilevamento del cambiamento di tendenza e l'ingresso da aree di ipervenduto/ipercomprato.
- Questo indicatore è eccellente per sistemi di trading multi-time frame con ingressi di Price Action da aree di ipervenduto/acquistato.
- L'indicatore HTF RVI ti consente di collegare RVI da un time frame più alto al tuo grafico corrente --> questo è un approccio di trading professionale.
- L'area di ipercomprato è superiore a 0,23; l'area di ipervenduto è inferiore a -0,23;
- L'indicatore ha avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5.