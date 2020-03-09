Jesko EA –

Jesko è un Expert Advisor (EA) speciale, costruito su una strategia comprovata che è stata ottimizzata e testata per anni.

È stato testato su conti reali e ha dimostrato costantemente prestazioni redditizie e a basso rischio.

Ora abbiamo deciso di renderlo disponibile al pubblico.





Installazione semplice

Funziona con qualsiasi broker (conto ECN consigliato)

Deposito minimo: 100 USD

Supporto 24/7

Acquista Jesko una volta – ottieni gratuitamente gli altri nostri prodotti!

1,5 minuti d'oro



Per il backtest: assicurati che INCORRECT non compaia sul grafico.

Se appare, devi modificare le impostazioni.

Le opzioni sono solo True/False — regolale finché non appare un OK verde sul grafico, il che significa che va tutto bene.

Parametri di Input

Impostazioni Generali

AccountType – Seleziona il tipo di conto (Normal / ECN / altri).

RiskMode – Scegli la modalità di gestione del rischio (Basso, Medio, Alto).

Lotti e Controllo del Rischio

FixedLotSize – Dimensione del lotto fisso (predefinito: 0.01).

MaxDailyTrades – Numero massimo di operazioni al giorno (predefinito: 1000).

DailyProfitLimit – Limite di profitto giornaliero, al raggiungimento del quale l’EA smette di operare (predefinito: 15000.0).

Impostazioni di Esecuzione degli Ordini

Limit – Distanza dell’ordine in pips (predefinito: 35).

PlaceAtConfirmationCandle – Se “true”, gli ordini vengono piazzati al High/Low della candela di conferma.

def_MaxSpread – Spread massimo consentito in pips (predefinito: 0.8).

PendingOrderExpiryMinutes – Tempo di scadenza degli ordini pendenti in minuti (predefinito: 10).

MyMagicNumber – ID unico per le operazioni dell’EA (predefinito: 12345679).

Slippage – Slippage massimo consentito in punti (predefinito: 3).

Altre Informazioni

Author_ – Informazioni sull’autore (Instagram: Ebtrade.tk).

Jesko è progettato sia per principianti che per trader professionisti che cercano una soluzione di trading stabile, coerente e a bassa manutenzione.

Inizia a fare trading con Jesko oggi e ottieni gratuitamente tutti i nostri prodotti futuri!



