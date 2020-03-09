Jesko
- Experts
- Versione: 1.5
- Aggiornato: 13 settembre 2025
- Attivazioni: 10
Jesko EA –
Jesko è un Expert Advisor (EA) speciale, costruito su una strategia comprovata che è stata ottimizzata e testata per anni.
È stato testato su conti reali e ha dimostrato costantemente prestazioni redditizie e a basso rischio.
Ora abbiamo deciso di renderlo disponibile al pubblico.
Installazione semplice
Funziona con qualsiasi broker (conto ECN consigliato)
Deposito minimo: 100 USD
Supporto 24/7
1,5 minuti d'oro
Per il backtest: assicurati che INCORRECT non compaia sul grafico.
Se appare, devi modificare le impostazioni.
Le opzioni sono solo True/False — regolale finché non appare un OK verde sul grafico, il che significa che va tutto bene.
Parametri di Input
Impostazioni Generali
-
AccountType – Seleziona il tipo di conto (Normal / ECN / altri).
-
RiskMode – Scegli la modalità di gestione del rischio (Basso, Medio, Alto).
Lotti e Controllo del Rischio
-
FixedLotSize – Dimensione del lotto fisso (predefinito: 0.01).
-
MaxDailyTrades – Numero massimo di operazioni al giorno (predefinito: 1000).
-
DailyProfitLimit – Limite di profitto giornaliero, al raggiungimento del quale l’EA smette di operare (predefinito: 15000.0).
Impostazioni di Esecuzione degli Ordini
-
Limit – Distanza dell’ordine in pips (predefinito: 35).
-
PlaceAtConfirmationCandle – Se “true”, gli ordini vengono piazzati al High/Low della candela di conferma.
-
def_MaxSpread – Spread massimo consentito in pips (predefinito: 0.8).
-
PendingOrderExpiryMinutes – Tempo di scadenza degli ordini pendenti in minuti (predefinito: 10).
-
MyMagicNumber – ID unico per le operazioni dell’EA (predefinito: 12345679).
-
Slippage – Slippage massimo consentito in punti (predefinito: 3).
Altre Informazioni
-
Author_
Jesko è progettato sia per principianti che per trader professionisti che cercano una soluzione di trading stabile, coerente e a bassa manutenzione.
