Jesko

Jesko EA – 

Jesko è un Expert Advisor (EA) speciale, costruito su una strategia comprovata che è stata ottimizzata e testata per anni.
È stato testato su conti reali e ha dimostrato costantemente prestazioni redditizie e a basso rischio.

Ora abbiamo deciso di renderlo disponibile al pubblico.


Signal live                 Signal live 2

Installazione semplice
 Funziona con qualsiasi broker (conto ECN consigliato)
 Deposito minimo: 100 USD
 Supporto 24/7
 Acquista Jesko una volta – ottieni gratuitamente gli altri nostri prodotti!

1,5 minuti d'oro


  • Per il backtest: assicurati che INCORRECT non compaia sul grafico.
    Se appare, devi modificare le impostazioni.
    Le opzioni sono solo True/False — regolale finché non appare un OK verde sul grafico, il che significa che va tutto bene.

    • Parametri di Input

    Impostazioni Generali

    • AccountType – Seleziona il tipo di conto (Normal / ECN / altri).

    • RiskMode – Scegli la modalità di gestione del rischio (Basso, Medio, Alto).

    Lotti e Controllo del Rischio

    • FixedLotSize – Dimensione del lotto fisso (predefinito: 0.01).

    • MaxDailyTrades – Numero massimo di operazioni al giorno (predefinito: 1000).

    • DailyProfitLimit – Limite di profitto giornaliero, al raggiungimento del quale l’EA smette di operare (predefinito: 15000.0).

    Impostazioni di Esecuzione degli Ordini

    • Limit – Distanza dell’ordine in pips (predefinito: 35).

    • PlaceAtConfirmationCandle – Se “true”, gli ordini vengono piazzati al High/Low della candela di conferma.

    • def_MaxSpread – Spread massimo consentito in pips (predefinito: 0.8).

    • PendingOrderExpiryMinutes – Tempo di scadenza degli ordini pendenti in minuti (predefinito: 10).

    • MyMagicNumber – ID unico per le operazioni dell’EA (predefinito: 12345679).

    • Slippage – Slippage massimo consentito in punti (predefinito: 3).

    Altre Informazioni

    • Author_ – Informazioni sull’autore (Instagram: Ebtrade.tk).

    Jesko è progettato sia per principianti che per trader professionisti che cercano una soluzione di trading stabile, coerente e a bassa manutenzione.

    Inizia a fare trading con Jesko oggi e ottieni gratuitamente tutti i nostri prodotti futuri!


    Prodotti consigliati
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.5 (26)
    Experts
    Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
    FREE
    Spiderbot GOLD
    Petr Popov
    Experts
    The trader’s task is to find a pattern and make money on it. Classic trading uses patterns in the form of graphical analysis - candlestick patterns, levels, trend lines, graphic figures, etc. Their main difficulty is that they are not unambiguous. Each trader sees everything differently. Against the backdrop of this ambiguity, a bunch of other problems arise: psychology is the most common reason for losing a deposit, attracting transactions “by the ears” in places where there is none, the time
    Pirate
    Anatoliy Lukanin
    3.9 (20)
    Experts
    Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
    Gyroscopes
    Nadiya Mirosh
    Experts
    Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
    Gold Scalping Zig Zag Pattern
    Harsh Tiwari
    Experts
    Introducing our state-of-the-art Gold Trading Robot, a revolutionary tool designed to navigate the complexities of the gold market with precision and efficiency. Engineered using advanced algorithms and cutting-edge machine learning techniques, this autonomous software operates tirelessly to capitalize on market fluctuations and deliver optimal trading outcomes. Key Features: Advanced Algorithmic Trading: The Gold Trading Robot employs sophisticated algorithms to analyze vast amounts of market d
    Bear vs Bull EA MT4
    Nguyen Nghiem Duy
    Experts
    Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
    EA211 Reversal Scalp
    Jose Francisco Flores Rojas
    Experts
    Clear Reversal Scalper EA This Expert Advisor is designed to identify sharp market reversal opportunities by detecting a predefined number of consecutive bullish or bearish candles, signaling potential exhaustion of the current trend. Once the reversal pattern is detected, the EA enters a trade in the direction of the large reversal candle, capitalizing on momentum for a quick scalp. This strategy works best in volatile sessions. Key Features: Reversal Pattern Detection: Customizable setting to
    EA Forex Scalper
    Lo Thi Mai Loan
    Experts
    EA Forex Scalping è un Expert Advisor progettato appositamente per tre coppie di valute principali: EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Segnali Rimane solo 1 copia su 10 a questo prezzo. Prezzo successivo: $599.99 Disponibile per MT4 e MT5 Combinazione consigliata: Funziona al meglio insieme a   EA US30 Scalper   e   Nasdaq Algo   per un investimento diversificato. MT5 Non utilizza griglia, martingala, intelligenza artificiale, reti neurali o arbitraggio. Ogni trade ha uno Stop Loss (SL) fisso, diverso
    Grid Expert
    Shahid Rasool
    5 (2)
    Experts
    The  Grid Expert  Expert Advisor is a professional tool for trading grids of orders on financial instruments. The algorithm of the program is arranged in such a way that the EA uses signals based not on the current price, but on the price of the edges of channel. A special algorithm calculates the channel and the price range and uses it to generate signals. A special code processes the channel for the last several periods to identify the trend direction. Advantages Automatic trading mode, no n
    IQmovingZ
    Alexander Kovalenko
    Experts
    This is an automatic 24-hour trading system based on the algorithm of collective behavior of adaptive automata (a kind of algorithms of self-learning of artificial intelligence) that does not require manual intervention and does not use any indicators or well-known trading methods. The principle of the EA is to remember and analyze each step. A step is a price movement for a certain number (BaseStep) of points up or down. The depth of memory (how many steps to remember and analyze) is determined
    Divergence Progression
    Anton Karabeinikov
    Experts
    Expert Advisor " Divergence Progression» For the EA to work, you need to download the indicator from the CodeBase section-http: / / www. mql5. com/ru/code/32437 - and place it in the MQL4/Indicators folder Recommended parameters D1 EUR / USD: TakeProfit-250; StopLoss-30; Closing on the opposite signal=false; This expert Advisor is medium-term and is intended only for trading on the D1 period on the EUR / USD pair. T
    GMMA Trade X
    Yu Xin Pu
    Experts
    GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
    Ilan Spirit
    Denis Kudryashov
    Experts
    Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
    Evolution Scalper Grid V22 LightLot
    ANTON BELOUSOV
    Experts
    торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
    Wolf Stream
    Vadym Nemo
    5 (1)
    Experts
    Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
    Black Out EA
    Jason Thato Hartley
    Experts
    Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
    PropTradeMaster
    Tshivhidzo Moss Mbedzi
    Experts
    Unlock Precision Trading with PropTradeMaster: Your Expert Forex Trading Solution PropTradeMaster is a cutting-edge Forex robot designed to elevate your trading experience. Using advanced neural networks and NSA-core technology, it delivers precise market insights and adapts to changing conditions, providing you with the edge you need to succeed. Detailed User Manual For comprehensive instructions and deeper insights into how PropTradeMaster operates, please refer to the included Manual Guide.
    Ultra KZM MT4
    Nattapat Jiaranaikarn
    Experts
    Ultra KZM is an Expert Advisor that using the unique trading operation. It's strategy is based on the combination of grid and correlation system which is the new method that I invented and developed for a long time. You can see Live Signal from these links : (delete space) 1.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382  Note that You cannot backtest this EA in MT4 because MT4 cannot backtest in
    Raider
    Aleksandr Shurgin
    Experts
    A scalper trading advisor with an innovative method for calculating the opening of trading positions. The robot is designed for high-frequency trading with MT4 terminal instruments. The expert controls the volume of trading positions, spread expansion, and slippage. Can be used on any time frame, with any deposit size. Easily optimized and configured for the desired instrument. You can use preset settings. Recommendations for using the expert Initial deposit from 100USD. Brokers with normal exec
    Trade Capital PRO Grid Bot
    Evgeniy Zhdan
    5 (1)
    Experts
    The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
    Bitcoin Machine
    Armin Heshmat
    Experts
    Bitcoin Machine EA is VIP , It    was developed by ENZOFXEA team in Germany with experienced traders with more than 15 years of trading experience.The indicators used in Bitcoin EA expert have nothing to do with the standard indicators in the market and are completely derived from strategy. You don't need to Hold your bitcoin capital anymore It doesn't matter if Bitcoin becomes expensive or cheap All Trade Have StopLoss Always Behind Order An expert based on    ( BTC , BTCUSD , Bitcoin   ) This
    MS A pattern at the resistance or support level
    Dmitrii Orlovskii
    Experts
    Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2286646?source=Site +Signals+My   trading since February.  The risk is 0.25% per transaction from the deposit( recommended) It is for fans of the stock market , where a profit of 30 % per year is considered a very good result . For such results , you can even reduce the risk to 0.1 % in the settings , which will increase the resistance to draining the deposit . A trending bot . Trading from strong levels . 20 % of profitable trades on a stop - loss bot
    CandleMomentum FX
    Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
    Experts
    CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
    FREE
    Apex Pro First Edition
    Benhamza Oussama
    Experts
    Apex Pro First Edition Crescita Sicura, Stabile e Intelligente per Piccoli Conti Punti Salienti Progettato per piccoli conti (a partire da 30 $) Crescita veloce e sicura – senza bruciare il conto ️ Configurazione passo dopo passo – perfetta per principianti Ottimizzato per XAUUSD (Oro) su grafico 5 minuti Versione demo disponibile – prova prima di acquistare Ideale per chi vuole far crescere un piccolo conto in modo costante, senza rischiare di perderlo tutto La Mia St
    SuperfarabiEA Compound
    Farabi Aminy
    Experts
    Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Working on Timeframes (M5) Best Pair Recomended is EU/UChf=0.4 Calculation is based of Envelopes indicator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Pair Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
    Bar Boss
    Iurii Tokman
    5 (1)
    Experts
    The Expert Advisor uses the FletBoxPush indicator for market analysis and for determining trading signals. The indicator is built into the Expert Advisor, there is no need to additionally run it on a chart. The EA trades breakouts of certain levels determined as flat borders. The EA uses Stop Loss. Description of EA Parameters TimeFrames chart period required for the indicator colour - the color of the price zone defined as flat, a setting for the indicator Rectangle - show price zones defined
    Reactor EA MT4
    Berat Cakan
    Experts
    Reactor MT4 is a fully automatic Expert Advisor for   Intraday   Trading.  it is   based on  m any indicators . The Expert was tested on the whole available historical period on   EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD and USDJPY M15  currency pair with exceptional results. You can download the demo and test it yourself. My tests were performed with the real tick date with   99,90% accuracy , actual spread, and additional slippage. The basic strategy starts with Market order in counter trend and trend
    Profit XHunter
    Hafis Mohamed Yacine
    Experts
    Many traders, especially the beginners, get tired of manual trading and start using robots. Of course, advertising plays a significant role in choosing the algorithm. Often, system and EA vendors hide information about their product until the customer buys it. Profit Hunter EA is no exception, so in our review we will try to find out whether this robot is efficient or you should better search for its counterparts. Profit Hunter EA  A variation of the "martingale" technique used in the EA is a
    DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
    Daying Cao
    Experts
    DYJ GlobalTradeGameTheory(Power)  is based on   Bulls   and  Bears  indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. Power： Market entry condition  Power attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices It also uses  Laguerre filtering fal
    Multi Universal Robot
    Oleksandr Klochkov
    5 (1)
    Experts
    I want to bring to your attention a unique, one-of-a-kind adviser. Where you can create your own strategy from sets of indicators, patterns, candlestick patterns, regression direction (trend) and various customizable functions (grid, trailing, repeat move, etc.). Advisor functions: 1. Ability to enable one of the buy/sell/buy_sell directions 2. Fixed lot or percentage of the Deposit 3. TR-in pips or wave indicator  4. SL-in pips or wave indicator  5. SL support:      - trailing stop on p
    Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
    Big Forex Players MT4
    MQL TOOLS SL
    4.8 (41)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
    Waka Waka EA
    Valeriia Mishchenko
    4.31 (48)
    Experts
    EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
    Three Little Birds
    Ahmad Aan Isnain Shofwan
    Experts
    ️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
    ChimeraFxTool
    Marve Edom Agbor
    5 (1)
    Experts
    CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
    Titan Gold AI
    Yasir Mohammed Sachit Sachit
    Experts
    Titan Gold AI – Expert Advisor for Forex & Gold Trading Disclaimer Trading in financial markets involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Always use proper risk management and test the EA on a demo account before trading live. Key Features Works on all currency pairs, including Gold (XAUUSD). Smart session filtering: Asia – London – New York. Dynamic money management suitable for small and large accounts. Trailing Stop and BreakEven systems for profit protec
    Exorcist Projects
    Ivan Simonika
    5 (1)
    Experts
    Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
    Reaper King
    Frank Paetsch
    Experts
    Sintesi Reaper King è un EA di breakout auto-ottimizzante per MT4: agisce una sola volta per candela, piazza pendenti su massimi/minimi chiave e gestisce le posizioni per barra con grande robustezza. Italiano Completamente automatico (0–2 input) Niente set-file · Non ottimizzare Adattivo al regime (ATR/spread) Punti forti Auto-ottimizzazione per timeframe : Auto-Snap + mapping adattivo basato su ATR → nessuna ottimizzazione esterna Breakout di massimi/minimi con buffer adattivo Bias del
    Richter mt4
    Yvan Musatov
    Experts
    A Richter Expert is a professional market analyst working using a specialized algorithm. By analyzing prices over a specific time period, it determines the strength and amplitude of prices using a unique indicator system based on real data. When the trend and its direction change, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms take into account signals about overbought and oversold markets. Buying occurs when the signal falls below a certain level and then rise
    Secret Impulse MT4
    Eugen Funk
    Experts
    L'EA (Expert Advisor) apre una posizione quando il mercato inizia a muoversi durante la sessione di New York (volume più alto). In questo modo, il momentum viene mantenuto dal volume e possiamo raggiungere il Take Profit con alta probabilità in modo immediato. Segnale (292%, 10% DD):   https ://www .mql5 .com /en /signals /2274145 Entrata basata sul momentum durante la sessione di New York L'EA rileva l'impulso nascosto attraverso gli FVG (Fair Value Gaps) su timeframe inferiori. Quando l'impuls
    Supreme Hedgingh 2 Gold
    Harry Tallarita
    5 (1)
    Experts
    Certo! Ecco una versione aggiornata e leggermente più sintetica della presentazione per IA SUPREME MT4Hedging 2.0GOLD , che include la nuova funzionalità e un tono promozionale efficace: IA SUPREME 2.0GOLD – L’evoluzione del tuo trading La nuova versione GOLD è qui: più intelligente, più reattiva, più sicura. Partner’s Academy presenta IA SUPREME MT4Hedging 2.0GOLD , l’Expert Advisor che unisce precisione e gestione avanzata del rischio con un’analisi dinamica della volatilità di mercato
    Stp
    Vladislav Filippov
    Experts
    For the expert to work correctly, do not forget to upload the files to the directory of the agreement (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) STP is an automated trading adviser based on neurotechnology, working on an hourly timeframe. The Expert Advisor is configured for trading according to the safe trading strategy from levels, involving the opening of short-term deals and closing them when positive profitability dynamics of several points are achieved, which allows
    Benefit EA
    Vsevolod Merzlov
    Experts
    Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
    Octopus Stability
    Aleksandr Shurgin
    Experts
    After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
    Avato
    Nikolaos Bekos
    Experts
    The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
    AreaFiftyOne
    Valeri Balachnin
    Experts
    Area 51 EA generates signals on different strategies. Has different money management strategies and dynamic lot size function. When a position is opened, it is equipped with a take profit and a stop loss. If the position becomes profitable, a dynamic stop loss based on the specified values (TrailingStep and DistanceStep) will be set for it and constantly trailed. This allows you to always close positions in profit.  If you want, that your manual opened positions will be handled by the EA, so you
    Price Breakthrough EA
    Jun Hu
    Experts
    Note : the spread value,  the broker's slippage and the VPS speed affect the Expert Advisor trading results. Recommendations: gold with spread up to 3, USDJPY with spread up to 1.7, EURUSD with spread up to 1.5. Results will be better with better conditions. The Ping value between VPS and the broker server should be below 10 ms. In addition, the smaller the broker's stop-level requirement, the better; 0 is the best. The Expert Advisor is based on a breakthrough system and carefully controls all
    Perfection
    Mikhail Senchakov
    Experts
    Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
    Smart Trade
    Phong Vu
    Experts
    Introduction to Smart Trade Price Action Expert Advisor Smart Trade Price Action is an Expert Advisor (EA) with a flexible and diverse trading strategy, operating across 15 currency pairs on the All  timeframe. This approach enhances the chances of sustainable growth while reducing the risk of relying on a single pair or individual trades. Risk management is strictly controlled, ensuring the safety of your capital. With a simple setup, Smart Trade Price Action requires no specialized knowledg
    TaolishenEA
    Wanchao Kuang
    Experts
    Taolishen Trend  使用多种组合策略精密计算，进行对未来趋势的判断，适合多种货币对交易，如:XAUUSD,EURUSD,GPBUSD,AUDDSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD等以及多种交叉货币对。 使用本EA的同时建议您下载我们的指标 https://www.mql5.com/zh/market/product/39701 配合使用。 使用方式，下载本EA后，再下载上面链接的指标，就可以加载到图表，并将"Indicator_strategy"的选项设定到"INDB"。 交易详细   https://www.mql5.com/zh/signals/580286 如果你仍然存在有更多的问题，欢迎与我联系 联系方式，请加我微信：TaolishenEA
    Multiday Overlay Strategy
    Fabio De Gaetano
    Experts
    With the Multiday Overlay Strategy EA you can trade in parallel all major/minor/cross pairs in Forex. This EA is rather unique, as it is capable to "follow the market", this means: no optimization is needed; the same set of input parameters is good for all pairs; you do not need to change the input parameters even if market conditions change. This 3 features mean that the EA is not "manually adapted" to a specific pair in a specific timeframe, as it normally happens when you optimize a pair with
    Price Action EA V3
    Mehmet Haluk Tunc
    Experts
    Price Action EA for scalping. Open trades by bar height when bar height meet complex math calculations. Timerame is fundamentally M1 and works all forex symbols. Percentage trailing system. Time limitation. Autolot by percentage of balance. Settings by ea automatically. Close safety by time in minutes and close your order after x minute even if it is not in profit or loss by you. Set stoploss and takeprofit values automatically market price. Every major settings can be set automatically by robo
    CSM System
    Michal Milko
    Experts
    The CSM System is currently fully automated with all the special features and functions, controlled and regularly monitored. Its evolution, parameters and the individual algorithms are professionally evaluated and optimized by experienced development group of programmers who are developing new updated versions of system. Unlike the other systems, we focused to create the system where the backtesting successful results matching the real life situation. Our core lies in identification of these bi
    TSO Price Channel
    Dionisis Nikolopoulos
    Experts
    TSO Price Channel is complete trading strategy focused on creating profit from market volatility. The system takes advantage of the intrinsic tendency of the market to reach its periodic maximum and minimum levels. By allowing the use of multiple instruments, the exposure of the system to any single instrument is reduced. Complete strategy including fully integrated positive and negative management. Works on any instrument. No pending orders placed. Any account size - $1,000+ is recommended. Ba
    Marrykey stock indexes
    Kostiantyn Kuzmin
    Experts
    ATTENTION IT IS IMPORTANT: Do not use this system for trading in currency pairs. ATTENTION IT IS IMPORTANT: Do not use this system for trading and testing without individual set files for the selected broker. Marrykey stock Indexes is a scalper system built on the hybrid combinatory Ichimoku Kinko Hyo is equipped with 6 different strategies and designed primarily to work on US stock indices such as S & P500, NASDAQ, Dow Jones, Russell2000. The system is capable of operating on frames from M5 to
    Win Sniper Follow
    Nirundorn Promphao
    1 (1)
    Experts
    I will support only my client. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow  is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The RSI indicator and an ATR-based filter are used for entries. Real operation monitoring as well as my other products can be found here :  https://www.mql5.com/en/users/winwifi/ General Recommendations The minimum deposit is 100 USD, the recommended timeframe is M15, H1, H4. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A ver
    The seed of a big tree
    Jun Feng
    Experts
    This is a fully automatic EA based on price fluctuation, it uses principle of special recognition of price and balance. The parameters are simple and adaptable,the EA can deal with shock, trend, data, news and other types of market, and the performance is stable. Run timeframe: the results are the same in any period. Execution demonstration of the EA can be viewed in the links below: https://www.mql5.com/zh/signals/470101 Requirements and suggestions Please use this EA on EURUSD H1 timeframe, V
    Chicken peck rices
    Jun Feng
    Experts
    Chicken peck rices This is a short-term EA what based on price breakthroughs,and the parameters are simple and adaptable. Requirements: Run timeframe: H1; The type of account:ECN,spread of currency≤3,for example,EURUSD,USDJPY,and others. The minimum spread for order modification:0,it means that the minimum distance is zero between setting stop loss or take profit and current price. You must use the required accounts to ensure the reliability of profit. Input parameters: explanation=chicken peck
    YinYang hedging
    Jun Feng
    Experts
    YinYang hedging This is a fully automatic EA base on two currency hedging.The parameters are simple and adaptable,the EA can deal with any type of market, and the performance is stable. Using Requirements: Run timeframe: H1; EA loading currency:currency A,currency B do not need to loading the EA; Minimum account funds:$1000; When used,the parameters "Test" should be adjusted to "false" from "true" by default; VPS hosting 24/7 is strongly advised; Currency pairs are recommended:A-GBPUSD，B-EURUSD；
    Big Hunter
    Mehdi Sabbagh
    5 (1)
    Experts
    The Multi Strategy Trading Robot This automated trading robot always uses stop loss. Big Hunter is specially designed to trade gold , but you can test it on other pairs since you have the access to the parameters. The robot uses different strategies like swing trading ,  momentum trading , position trading and more. It's backtested for the last 10 years under the harshest, simulated market conditions. Each trade has  unique SL, TP, Trailing stop, and breakeven. These parameters are variable a
    The Revolution Simple Trade
    Herry Gani
    Experts
    THE REVOLUTION Simple Trade is suitable for all type of traders whether you are a Swing Trader, Day Trader or Scalper. THE REVOLUTION Package consist of 3 EAs which combine into a Single EA which can create many stategies depend on the trading skills used/known by each traders. We provide AUTO_SETTING expecially for beginner or no experience investors which this AUTO_SETTING will trade to achieve 1000 Points or 10%/month, and for traders/investors who have experiences in trading can develop thei
    Altri dall’autore
    Jackal
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    Experts
    Jackal Expert Advisor – Strategia di trading Operativo in live da 4 mesi Dopo l'acquisto, tutti i prodotti rimarranno gratuiti per sempre.  Scarica file di configurazione Oro M1 | Conto ECN: Compatibile con qualsiasi broker Il Jackal EA si basa su una strategia di breakout multilivello e intelligente che combina una gestione avanzata del rischio e del profitto per adattarsi alla dinamica del mercato. 1. Strategia della trappola di breakout Una volta confermate le condizioni di mercato, l’EA
    LENA Scalp
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    4.4 (5)
    Experts
    LENA Scalp Con tecnologia avanzata di stop-loss utilizzando intelligenza artificiale, Lena Expert Advisor offre un'esperienza di trading innovativa. Il robot di Lena evita livelli elevati di stop-loss, Martingale e trading a griglia. Invece, utilizza un sistema di stop-loss dinamico che si adatta alle condizioni di mercato. L'analisi basata sull'intelligenza artificiale aiuta a identificare opportunità chiave nel mercato, allineandosi alla sua strategia progettata con cura. Questa soluzione di
    Filtro:
    Nessuna recensione
    Rispondi alla recensione