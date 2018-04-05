GOLD Scalping Dragon V3

Bentornato. Alla fine è stato rilasciato questo EA. EA vanta anni di esperienza nel commercio dell'oro. Le caratteristiche dell'Oro sono le seguenti: grande trend che sale sempre, elevata volatilità. La resilienza azionaria è la chiave per il trading dell’oro. Questo EA è progettato per aprire solo posizioni ACQUISTO perché è stato studiato nel corso degli anni che le posizioni ACQUISTO sono sempre superiori alle posizioni VENDI. Questo EA è inoltre progettato per fare affidamento sulla resilienza del tuo capitale, assumendo una posizione ACQUISTA limitata e chiudendola automaticamente quando viene raggiunto il profitto. Non è necessario ricaricare ed evitare richieste di margine se rispetti tutti i termini e le condizioni. Il metodo di presa di posizione si basa sulla correzione del prezzo con l'indicatore RSI durante un'inversione/pullback. --- Questo EA è effettivamente implementato su M5 e M15. Applicato ad un arco temporale più ampio è altrettanto valido. Capitale minimo 500-1000 $ per la dimensione del lotto 0,01 e 3000-10.000 $ per la dimensione del lotto 0,1 --- Disposizione. Molto facile da configurare. Ti basterà specificare: 1. Prendi profitto (in $) 2. Posizione di apertura massima 3. Lotti fissi --- Dopo aver effettuato le impostazioni, è possibile implementare il timeframe M5 o M15 in diversi terminali. Si consiglia vivamente di utilizzare un VPS 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in modo che EA funzioni in modo completamente automatico. --- EA Gold Scalping Dragon offre una sensazione di calma, conforto e crescita costante dei profitti. Basta installarlo, fornire abbastanza capitale e sedersi. La tua macchina da soldi ha funzionato automaticamente in modo continuo.


