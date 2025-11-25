Neon Trade EA MT5
Neon Trade — una soluzione di trading all’avanguardia che ti apre la strada verso la libertà finanziaria e il più alto livello di trading
Ho voluto creare una soluzione di trading unica, in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi trader, indipendentemente dai suoi obiettivi o dalle sue sfide. L’idea alla base è stata quella di unire il machine learning a tecniche avanzate di trading, in modo da sfruttare al massimo la sinergia tra i due. Il sistema è adatto sia per far crescere rapidamente un deposito piccolo in 1–2 mesi, sia per investimenti a lungo termine su un orizzonte di diversi anni.
Link utili per saperne di più sul prodotto
Se desideri:
- Porre domande prima dell’acquisto o ricevere supporto e assistenza dopo l’acquisto
- Provarlo gratuitamente
- File .SET per il trading su conto reale con l’approccio più conservativo
- La mia community su Telegram (puoi fare domande o parlare con altri utenti che hanno già acquistato il prodotto)
- Monitoraggio del trading con approccio conservativo
- Versione equivalente esclusivamente per il terminale MetaTrader 4!
- Guida approfondita per comprendere a fondo il prodotto e i suoi parametri di input
IMPORTANTE!!! Dopo aver acquistato il robot, o se stai valutando di acquistarlo, scrivimi assolutamente in privato per ricevere consulenza, suggerimenti e i file .SET di configurazione.
Modalità d’uso di Neon Trade
- Far crescere rapidamente un deposito a partire da 300 dollari, utilizzando tecniche aggressive (per chi ritiene il rischio elevato giustificato e necessario e non ha paura di rischiare)
- Trading a lungo termine, rivolto a investitori seri ed esperti che danno priorità alla sicurezza del capitale e alla stabilità delle performance su orizzonti molto lunghi.
- Superare le sfide delle prop firm (FTMO, Darwinex). Ti aiuterò a configurare tutto in base alle tue esigenze e ti spiegherò come minimizzare i rischi e ottenere il finanziamento nel minor tempo possibile.
Vantaggi
|Versatilità
|Adatto a qualsiasi obiettivo e dotato di numerose tecniche di trading ausiliarie per risolvere ogni specifica esigenza.
|Multi-valuta
|Il sistema è stato progettato come uno strumento unico, indifferente allo strumento su cui opera.
|Adattamento dinamico
|L’aggiornamento continuo delle impostazioni tramite i miei server remoti garantisce una risposta tempestiva alle condizioni di mercato in evoluzione.
|Computazione cloud
|Solo una piccola percentuale dei calcoli viene eseguita sul tuo dispositivo; il resto avviene su server potenti.
|Comodità
|Installazione su un unico grafico — quello che preferisci.
|Affidabilità
|Il robot recupera le proprie posizioni e riprende il trading dopo riavvii del terminale o altre situazioni impreviste. Poiché opera basandosi sulle candele, brevi interruzioni del dispositivo non avranno un impatto critico sul trading.
|Controllo del rischio
|I rischi sono distribuiti automaticamente tra le coppie di valute. Il sistema mira a mantenere la percentuale desiderata di redditività e ricalcola i rischi in tempo reale.
|Minimizzazione del drawdown
|Grazie all’hedging, il sistema riduce i drawdown operando su diverse coppie di valute e time frame.
|Resistenza ai ritardi
|Il robot esegue le operazioni all’apparizione di una nuova candela, garantendo la stessa efficienza sia su conto demo che su conto reale.
|Scalabilità ed estensibilità
|Grazie alla sua architettura client-server unica, è possibile aumentare continuamente la potenza del machine learning e operare su praticamente qualsiasi strumento con una qualità incomparabile.
|Flessibilità
|Ampie possibilità di configurazione: scelta delle coppie di valute, modalità operative e direzioni di trading (long/short).
Raccomandazioni
- Deposito ottimale: da 300 $ (più alto è il capitale, meglio è, anche se non è un requisito obbligatorio)
- Tipo di conto: hedging (necessario per il trading simultaneo su più valute e time frame)
- Broker consigliati: qualsiasi broker affidabile, ad esempio RoboForex o IC Markets (scegli quelli con swap e spread più bassi)
- Preparazione al lancio: scrivimi assolutamente in privato — ti aiuterò a configurare tutto correttamente in base alle tue esigenze per ottenere i migliori risultati.
Come funziona — in parole semplici
Pilastro 1: Calcoli su server remoti
Il compito principale di qualsiasi robot di trading è prevedere i futuri movimenti dei prezzi. La redditività delle operazioni dipende direttamente dalla qualità di queste previsioni. La maggior parte dei robot che utilizzano il machine learning opera secondo un principio obsoleto: tutti i calcoli avvengono direttamente sul VPS, dove contemporaneamente si svolgono sia il trading che l'elaborazione dei dati. Ciò crea due problemi:
- Limita le capacità del machine learning.
- Riduce la qualità del trading a causa del carico sul VPS.
Il mio approccio è diverso:
- Tutti i calcoli vengono eseguiti su server potenti e dedicati.
- MetaTrader si occupa esclusivamente del trading — non dei calcoli — perché è stato progettato proprio per questo.
Il robot scarica periodicamente nuove ottimizzazioni dal server e aggiorna le impostazioni «al volo». Questo approccio offre due vantaggi fondamentali:
- Potenza computazionale in continuo aumento, il che permette al robot di operare con una qualità sempre maggiore.
- Consente un addestramento multivaluta completo, impossibile per altri robot a causa di limitazioni tecniche.
Pilastro 2: Diversificazione
La diversificazione è uno dei metodi più efficaci per aumentare la stabilità del trading. Permette di:
- Livellare la curva dei profitti.
- Ridurre i drawdown.
- Aumentare in sicurezza la frequenza delle operazioni.
La maggior parte dei robot opera con una o poche coppie di valute predefinite. Una tale «diversificazione» è minima e quasi priva di effetto. Il mio robot risolve facilmente questo problema:
- Opera simultaneamente su tutte le coppie di valute, massimizzando l’effetto di diversificazione.
- Distribuisce automaticamente il volume delle operazioni in modo che ogni coppia contribuisca in modo equilibrato.
Ciò evita che tutto il rischio sia concentrato su un unico strumento. Il sistema di distribuzione funziona interamente in modo automatico.
Pilastro 3: Trading per portafoglio e modalità aggiuntive
Quando si distribuiscono i volumi di trading su molteplici coppie di valute e timeframe, si può applicare l’effetto portafoglio — una sorta di «taratura fine» della strategia. Ciò significa esattamente quanto segue:
- È possibile potenziare l’hedging, tenendo conto della composizione delle valute negli strumenti scambiati.
- È possibile amplificare l’influenza di determinate valute o, al contrario, compensarla.
- È possibile attivare modalità di trading aggiuntive.
Tra queste modalità vi sono:
- Martingala.
- Mediazione (averaging).
- Mantenimento prolungato delle posizioni.
- Trading su swap positivi.
- Filtri avanzati.
Quando si opera simultaneamente su un gran numero di coppie di valute, tali approcci diventano molto più sicuri, poiché i rischi sono distribuiti sull’intero portafoglio. Tutte le modalità aggiuntive sono descritte nella documentazione disponibile. Il collegamento ad essa si trova all’inizio del documento.