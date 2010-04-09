News Stopper
- Utilità
- Biswarup Banerjee
- Versione: 7.0
- Aggiornato: 8 giugno 2025
- Attivazioni: 20
News Stopper MT5 è un’utilità per MetaTrader 5 progettata per proteggere le operazioni chiudendole automaticamente quando viene rilevato un evento notiziario imminente. Questo strumento gestisce sia operazioni manuali che guidate da EA, offrendo opzioni configurabili per gestire diversi livelli di impatto delle notizie e proteggere il tuo portafoglio durante condizioni di mercato volatili causate da comunicati stampa.
Scarica e prova la versione demo di News Stopper sul tuo conto demo qui: News Stopper Demo
Puoi trovare la Documentazione Dettagliata e la Guida agli Input qui: Documentazione Dettagliata
Panoramica delle Funzioni:
- Impostazioni Generali: Scegli tra verificare le condizioni ad ogni tick o a intervalli prestabiliti. Opzione per utilizzare numeri magici per le operazioni gestite da EA, consentendo una gestione precisa delle operazioni.
- Impostazioni delle Notizie: Configura l’EA per interrompere il trading alcuni minuti prima di un evento notiziario e riprenderlo dopo. Gestisci eventi notiziari ad alto, medio e basso impatto, con frequenza di scansione delle notizie personalizzabile.
- Impostazioni delle Azioni: Chiudi automaticamente l’operazione con la maggiore perdita o tutte le operazioni prima di un evento notiziario. Opzioni per chiudere i grafici aperti o l’intero terminale per una maggiore protezione.
- Impostazioni degli Avvisi: Abilita avvisi, notifiche e aggiornamenti via e-mail per gli eventi notiziari imminenti, tenendoti informato sui rischi di mercato.
- Impostazioni di Visualizzazione: Personalizza la posizione e i colori del pannello di visualizzazione delle notizie per un’interfaccia user-friendly, garantendo una gestione delle operazioni rapida ed efficiente durante gli eventi notiziari.
Nota: News Stopper MT5 è uno strumento specializzato di gestione delle operazioni che migliora la protezione del portafoglio durante la volatilità del mercato indotta dalle notizie. Richiede un’attenta configurazione dei livelli di impatto delle notizie, dei tempi e delle impostazioni delle azioni per allinearsi alla tua strategia di trading e alla tua tolleranza al rischio. Una configurazione appropriata e test in un ambiente demo sono fondamentali per garantire che l’EA risponda adeguatamente agli eventi notiziari, evitando chiusure non intenzionali delle operazioni o opportunità mancate.
Consiglio importante:
Questa è un’utilità professionale di gestione delle operazioni, non un sistema di trading. La sua efficacia dipende da dati notiziari precisi e da una configurazione appropriata, specialmente durante eventi notiziari ad alto impatto che possono causare significative oscillazioni di mercato. Per un uso ottimale:
- Testa accuratamente su un conto demo utilizzando la versione demo fornita prima di utilizzarlo su un conto reale.
- Aggiorna regolarmente le impostazioni di scansione delle notizie e rivedi le configurazioni. Consulta il link al blog MQL5 sopra per le ultime raccomandazioni e guide di configurazione.
Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.