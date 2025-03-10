Crystal Trade Manager

4

Crystal Trade Manager – Outil de Gestion de Trading

Présentation
Crystal Trade Manager (CTM) est un gestionnaire de risques et exécution instantanée pour MetaTrader 5. Conçu pour traders manuels et prop firms.

Fonctions principales

  • Limite de drawdown journalière (1–70%), auto-fermeture, lockout.
  • Objectifs profit/perte avec auto-close.
  • SL/TP auto.
  • Break-Even + buffer.
  • Trailing Stop dynamique.
  • Contrôle de lot max.
  • Panel Magic Keys avec 6 actions rapides.
  • Affichage info compte.
  • Notifications push, popup, son.

Compatibilité

  • Plateforme: MT5
  • Comptes: tous

Mots-clés
gestionnaire MT5, EA de risque, FTMO outil, panneau trading, break-even, trailing stop


Avis 2
EGYPTIAN
137
EGYPTIAN 2025.09.10 21:29 
 

actually its a very helpful instrument , thank you so much

