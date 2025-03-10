Crystal Trade Manager
- Utilitaires
- Muhammad Jawad Shabir
- Version: 5.55
- Mise à jour: 3 septembre 2025
Crystal Trade Manager – Outil de Gestion de Trading
Présentation
Crystal Trade Manager (CTM) est un gestionnaire de risques et exécution instantanée pour MetaTrader 5. Conçu pour traders manuels et prop firms.
Fonctions principales
- Limite de drawdown journalière (1–70%), auto-fermeture, lockout.
- Objectifs profit/perte avec auto-close.
- SL/TP auto.
- Break-Even + buffer.
- Trailing Stop dynamique.
- Contrôle de lot max.
- Panel Magic Keys avec 6 actions rapides.
- Affichage info compte.
- Notifications push, popup, son.
Compatibilité
- Plateforme: MT5
- Comptes: tous
actually its a very helpful instrument , thank you so much