Custom Alerts MT5

5

Custom Alerts: Monitora più mercati e non perdere mai un setup importante

Panoramica
Custom Alerts è una soluzione dinamica per i trader che desiderano monitorare più strumenti da un unico punto centrale. Integrando i dati dei nostri strumenti principali — come FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — Custom Alerts ti avvisa automaticamente degli sviluppi cruciali del mercato, senza dover passare continuamente da un grafico all'altro o rischiare di perdere opportunità importanti. Con il supporto per tutte le classi di asset offerte dal tuo broker, ora puoi configurare gli avvisi senza digitare alcun simbolo — basta selezionare la classe di asset nelle impostazioni.

1. Perché Custom Alerts è così utile per i trader

Monitoraggio completo del mercato
Custom Alerts raccoglie e unifica i segnali provenienti da Forex, Metalli, Criptovalute, Indici e anche Azioni (se supportate dal tuo broker).
• Elimina la necessità di passare da un grafico all'altro — ricevi invece notifiche centralizzate e chiare.

Avvisi personalizzati per la tua strategia
• Configura avvisi con precisione. Che tu stia monitorando picchi di volume, soglie di forza o movimenti di prezzo estremi, Custom Alerts ti assicura di non perdere segnali importanti.
• Si integra perfettamente con gli strumenti Stein Investments per un'analisi più approfondita e strategie di trading più intelligenti.

Risparmio di tempo ed efficienza
• Non serve restare incollati ai grafici. Lascia che Custom Alerts analizzi il mercato per te — anche mentre sei lontano dallo schermo.

2. Come iniziare con Custom Alerts

Installazione e attivazione
• Apri la tua piattaforma MetaTrader e carica Custom Alerts su un grafico qualsiasi.
• Si consiglia di eseguire lo strumento su un grafico dedicato o su un terminale separato (come un VPS) per un monitoraggio continuo.
• L’indicatore legge automaticamente i dati dagli strumenti Stein Investments, quindi assicurati che i componenti richiesti siano attivati.

Definisci gli strumenti
• Scegli le classi di asset da monitorare — da valute e oro a indici e crypto — senza digitare simboli manualmente.

3. Come funziona Custom Alerts

Integrazione intelligente dei dati
• Legge i segnali da FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — in base agli strumenti che hai attivato e con licenza.
• Consolida queste informazioni in avvisi chiari su tutte le classi di asset selezionate.

Motore di avvisi in tempo reale
• Analizza tutti gli strumenti in tempo reale e invia avvisi tramite popup, suono o email non appena si verificano le condizioni impostate.

4. Casi d’uso

Rilevamento di setup multi-mercato
• Monitora tutti i mercati da un solo grafico.
• Ideale per i trader che seguono strumenti come EURUSD, Oro, DAX o Bitcoin.

Avvisi basati sulla strategia
• Crea la tua logica di segnali: tendenze di forza, dinamiche di volume o segnali combinati.

Resta informato, agisci con prontezza
• Ricevi avvisi anche mentre sei lontano dal terminale — non perdere più nessuna opportunità.

5. Configurazione modulare – Usa solo ciò di cui hai bisogno

Custom Alerts richiede fonti dati aggiuntive (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power).
• Hai bisogno solo delle licenze per gli indicatori che utilizzi realmente nei filtri di avviso.
• Ad esempio, se vuoi monitorare solo il volume o la volatilità, ti basta attivare FX Volume o FX Dynamic.
• Questo modello di licenza flessibile rende lo strumento accessibile e adattabile alla tua strategia.

Preferisci una soluzione pronta all’uso?

Scopri la versione Custom Alerts AIO — una soluzione all-in-one con tutti gli indicatori richiesti già integrati.
• Ottimizzata esclusivamente per la generazione di avvisi (senza grafica sul grafico), funziona subito dopo l’installazione.
• Nessuna licenza aggiuntiva necessaria — installala e inizia subito il monitoraggio di tutti i mercati.

6. Risorse e supporto

FAQ: Tutti i tipi di avviso disponibili e le opzioni di configurazione sono spiegati in dettaglio, con screenshot, nella FAQ di Custom Alerts.

Community: Unisciti al nostro gruppo di trader per condividere strategie e ricevere supporto.

Supporto: Hai bisogno di aiuto? Il nostro team è pronto ad assisterti con installazione, configurazione e ottimizzazione.

Pronto a portare il tuo monitoraggio del mercato al livello successivo?
Installa Custom Alerts oggi stesso e vivi l’esperienza di un’analisi in tempo reale, completamente personalizzabile, su tutti i mercati da un solo grafico.

Best regards,
Daniel & Alain

Recensioni 8
xaxotf
292
xaxotf 2025.07.23 12:04 
 

You've created perfection in two indicators. The combination of Fxpower and Custom Alert with price action has taken my trading to another level! Congratulations and thanks for your magnificent contribution.

Paulo Proença
65
Paulo Proença 2025.03.27 20:52 
 

Amazing tool. Saves a lot of time and effort providing precise combined signals from outstanding FX Power, IX Power and FX Volumes. Even with a small acount it pays itself from day one. The support and tutorials provided by Stein Investments are simply outstanding, the very best you can find. Thank you so much.

Oliver Henry
642
Oliver Henry 2025.01.28 15:20 
 

This tool really completes the Stein set of trading tools. I'm a long time user of Stein tools and cannot fault the dedication and support given by Daniel and his team. This one in particular saves a lot of time, is fully customizable and I only get the alerts I choose to get.

Prodotti consigliati
SkyGeniX
ʿAsm Mhmd Samy Asmaʿyl Rmdan
Utilità
SkyGeniX: Innovative Solutions for Intelligent Automation SkyGeniX is a cutting-edge tool designed to simplify and enhance your workflows with intelligent automation. Whether you're managing complex tasks or optimizing performance, SkyGeniX offers a seamless, user-friendly experience tailored to your needs. Key features include: Smart Optimization : Enhance efficiency and achieve your goals faster with advanced algorithms. Customizable Settings : Tailor the tool to your specific requirements for
FREE
Knight Rider FX
Oliver John Vella
Indicatori
PRICE WILL BE INCREASED TO £1499 SOON! Knight Rider FX is a precision-engineered trading indicator that delivers highly accurate, non-repainting signals without flooding your chart. It filters out noise and selectively highlights only the highest probability trade setups. On higher timeframes, it anticipates major market reversals, while on intraday charts it pinpoints mini reversals with tactical clarity. By focusing on quality over quantity, Knight Rider FX equips traders with disciplined ent
HedgingTrading
Evgeniy Zhdan
Utilità
Advisor for hedging trading or pair trading. A convenient panel allows you to open positions on the necessary trading instruments and lots. Automatically determines the type of trading account - netting or hedging. Advisor can close all its positions upon reaching profit or loss (determined in the settings). A negative value is required to control losses (for example, -100, -500, etc.). If the corresponding fields are 0, the EA will not use this function.   Settings: Close profit (if 0 here
DrawTrade MT5
Benjamin Daniel Suarez Luque
Utilità
Enhance Your Manual Trading Workflow in MetaTrader DrawTrade is a total reimagining of how you interact with MetaTrader by introducing a flexible and intuitive interface designed specifically for manual traders. It enhances chart navigation, improves drawing responsiveness, and streamlines trade execution — all with tools that feel natural to use and quick to master.   Core Navigation Improvements Mouse Flick Navigation Quickly pan across charts with a flick of the mouse, improving chart expl
Multiple Positions
Emanuel Reynard Phillips
Utilità
Hai bisogno di aprire più posizioni/operazioni contemporaneamente? Abbiamo creato la tua soluzione semplice. Ora puoi inserire più posizioni contemporaneamente. Puoi impostare la dimensione del lotto, il numero di posizioni, il take profit e lo stop loss. Ad esempio: desideri acquistare 3, 5, 10 o un numero qualsiasi di posizioni con una determinata dimensione del lotto. Ora puoi farlo semplicemente toccando il pulsante "Acquista". O Ad esempio: desideri vendere 3, 5, 10 o un numero qualsiasi d
Optimal F Service
Semen Racheev
Utilità
Optimal F Service Application Type: Service Application Functions: Calculation of the optimal fraction and trade volume to achieve maximum growth of the equity curve, based on the results of previous trades. About this app Capital management is the most crucial and often underestimated component of any trading system. Proper capital management can enhance—and sometimes significantly improve—the performance of your trading algorithm. This application automatically calculates the optimal fractio
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.54 (35)
Utilità
Strumento di Posizione di Trading e Backtesting: Lo "Strumento di Posizione di Trading e Backtesting", anche conosciuto come "Strumento Rapporto Rischio/Rendimento", è un indicatore completo e innovativo progettato per migliorare la tua analisi tecnica e le tue strategie di trading. Lo strumento di Rischio è una soluzione completa e user-friendly per una gestione efficace del rischio nel trading forex. Con la possibilità di visualizzare le posizioni di trading, inclusi il prezzo di ingresso, l
FREE
Linear Trend Predictor MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
Linear Trend Predictor : indicatore di tendenza che combina punti di ingresso e linee di supporto direzionale. Funziona secondo il principio di rottura del canale dei prezzi alto/basso. L'algoritmo dell'indicatore filtra il rumore di mercato, tiene conto della volatilità e delle dinamiche di mercato. Capacità dell'indicatore Utilizzando metodi di smoothing, mostra l'andamento del mercato e i punti di ingresso per l'apertura di ordini di ACQUISTO o VENDITA. Adatto per determinare i movimenti d
Mega Dashboard
Paul Anscombe
5 (4)
Indicatori
The Ultimate Dashboard Save $10 now - normal price $79 Indicators are useful for traders, but when you put them into a dashboard that can scan 28 symbols at once they become even better, and when you can also combine different indicators and timeframes to give you synchronized alerts, then they become awesome. This easy to use dashboard provides you with 32 leading indicators, use them individually or together, to create powerful combination alerts. So when you want to know that RSI is above 25
Breakout bot
Giedrius Seirys
Experts
Breakout Bot is an automated trading robot designed for the MetaTrader 5 platform, specifically integrated with Bybit exchange for trading the GBPUSD+ currency pair. This bot effectively identifies market breakouts and executes trades based on predefined strategies, allowing efficient exploitation of market fluctuations. Key features: Automatic breakout detection and trade execution; Dynamic stop-loss and trailing stop management; Convenient and flexible risk management settings; Easy installati
Online Accounts Manager MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilità
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
Gold Scalping Matrix MT5
Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
Utilità
The Gold Scalping Matrix is an advanced trading algorithm designed to capitalize on market action and price reversals in the gold market. This innovative bot employs real time market behavior trading strategy, intelligently placing buy and sell orders at predetermined intervals around the current market price.  *Key Features:* 1. *Psychological Analysis*: The bot leverages market sentiment indicators to identify potential reversal points, allowing it to predict shifts in investor behavior and
Gold News and Swing Trading
Kashif Peter
Experts
Importante: leggere attentamente prima di acquistare Questo EA può essere utilizzato sia per il News Trading che per lo Swing Trading, con diversi timeframe e impostazioni consigliati. Nota: la strategia di trading a 1 minuto deve essere utilizzata solo durante specifici eventi di notizie ad alto impatto. Non utilizzarla nei normali giorni di trading, poiché potrebbe comportare perdite. In condizioni di mercato normali, si prega di fare affidamento sui timeframe a 4 ore e giornaliero per il tr
Upper and Lower Trendline mt5
David Muriithi
Indicatori
This indicator uses a different approach from the previous version to get it's trendlines. This method is derived from Orchard Forex, and the process of making the indicator is demonstrated in there video   https://www.youtube.com/watch?v=mEaiurw56wY&t=1425s . The basic idea behind this indicator is it draws a   tangent line   on the highest levels and lowest levels of the bars used for calculation, while ensuring that the lines don't intersect with the bars in review (alittle confusing? I know
FREE
OG Currency Indices Turbo
Sander Maehle Andresen
Utilità
OG Currency Indices Turbo - Strumento professionale di misurazione della forza del Forex OG Currency Indices Turbo è uno strumento completo di misurazione della forza del forex che crea indici personalizzati per le principali valute, tra cui USD, EUR, GBP, JPY e altre otto valute. Lo strumento risolve il problema dell'analisi di singole coppie di valute fornendo una misurazione completa della forza della valuta su più coppie contemporaneamente. Fondazione tecnica Lo strumento utilizza sofisticat
Plucking Machine I
Yan Li Wu
Indicatori
Plucking Machine I   Plucking Machine I is a trend indicator designed specifically for gold and can also be used on any financial instrument. The indicator does not redraw and does not lag. Recommended time frame H1. The current setting is applicable for all time periods. It shows the current direction of the market based on price movements. Corresponding products of indicators:  https://www.mql5.com/zh/market/product/61388?source=Site+Market+Product+Page#description
Trading Visionari
Vitalii Zakharuk
Experts
Product Description: Trading Vision – Automated Assistant for Forex Traders Introduction In today's financial markets, automating Forex trading is not just desirable but essential for success. The primary goal of automated trading systems like Trading Vision is to simplify the trading process by implementing advanced algorithms to analyze market trends. This allows traders to focus on strategic thinking while leaving routine operations to technology. What is Trading Vision? Trading Vision is a p
Glider
Vitalii Zakharuk
Indicatori
The Glider indicator gives accurate and timely signals to enter and exit the transaction that appear on the current candle. Using the indicator is very simple. When a dot and a blue line appear, open a buy deal. When a dot and a red line appear, open a sell deal. The main purpose of this indicator is to determine the moments of entry and exit from transactions, therefore the Glider indicator will display only the trend line and entry points, i.e. displays displays the entry points to the marke
Prosperity MT5
Mr James Daniel Coe
5 (2)
Experts
High growth, low draw-down bot. Great for beginners AND pros. 5 COPIES LEFT - NEXT PRICE $999 Contact me after purchase for group info, manual and a personal bonus! Prosperity live fund, real money (>$2,000) signal:  CLICK HERE ABOUT A rare diamond in a sea of EAs - 4x improvements in most backtest stats. We read descriptions saying 'no martingale, grid, or 'AI'' - I offer alternate parameters... Original EA No history reading No .set files changing constantly, all built-in as default Not an 'ex
RSIScalperPro
PATRICK WENNING
Indicatori
Introducing RSIScalperPro - the revolutionary RSI-based indicator for Metatrader 5, specifically designed for scalping in the one-minute chart. With RSIScalperPro, you'll have a powerful toolkit for precise entry and exit signals to take your trading to the next level. RSIScalperPro utilizes two different RSI indicators that provide clear signals for overbought and oversold areas. You can customize the time periods and limit values of the two RSIs according to your preferences to achieve the be
Binance Full Trader
Arash Rezaeian
2 (1)
Utilità
Binance Full Trader is developed for connection to your Binance account and get data, draw price charts and trade easily with any strategy by an indicator. A user-friendly interface has developed for it and has tried to give access to the necessary information such as open orders and wallet balances. ·        There are two sample indicators (one for trade signal and another for price) that you can download it from these links: https://drive.google.com/file/d/1w2CGuu3rArWKMhS9LkepT9zhVkGR1AO7/vie
Supply Demand Dashboard MT5
Jan Flodin
5 (2)
Indicatori
I recommend you to read the  product's blog  (manual) from start to end so that it is clear from the beginning what the indicator offers. This multi time frame and multi symbol supply and demand zone dashboard indicator sends alerts when the price has reached a supply/demand zone. It is also possible to use it to be alerted about regular double tops/bottoms instead of zones. It can be used with all time frames from M1 to MN. Maximum 9 time frames can be shown in the dashboard at the same time. 
Xtrade Trend Detector
Dago Elkana Samuel Dadie
Indicatori
Xtrade Trend Detector is an indicator capable of finding the best opportunities to take a position in any stock market. Indeed, it is a great tool for scalpers but also for Daytraders. You could therefore use it to identify areas to trade, it fits easily on a chart. I use it to detect trends on Big timeframes and take positions on Small timeframes. Don't hesitate to give me a feedback if you test it.
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indicatori
Questo indicatore è un indicatore per l'analisi automatica delle onde perfetto per il trading pratico! Caso... Nota:   non sono abituato a usare nomi occidentali per la classificazione delle onde a causa dell'influenza della convenzione di denominazione di Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), ho chiamato l'onda base come   penna   e la banda dell'onda secondaria come   segmento   At allo stesso tempo, il segmento ha la direzione del trend. La denominazione   è principalmente segmento di trend   (que
Price Predictor Pro
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicatori
Price Predictor Pro Turn Market Patterns into Predictable Profits! Are you tired of guessing where the market will go next? With Price Predictor Pro , you’ll trade with confidence by spotting powerful chart patterns and receiving precise price projections —directly on your MT5 chart. What Price Predictor Pro Does: ️ Detects high-probability chart patterns like Double Tops, Double Bottoms, Head & Shoulders, Flags, Pennants, and more . ️ Instantly projects the next price target using adv
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
Utilità
Wouldn't it be great if AI had a second look at your trading data — graphics, indicators, and beyond? Introducing AI Trading Station , a revolutionary utility seamlessly integrated with the MetaTrader platform. Powered by the advanced intelligence of OpenAI's ChatGPT, this complete solution covers every step of your trading journey, from data gathering to trade execution. The Complete Trading Process. Reinvented Data Gathering & Visualization: Collect and display vital market data on intuitive
Workstation Assistant
Maryna Shulzhenko
Experts
Forex Workstation   is a powerful and efficient Forex trading bot designed to use patterns, price hold levels, volatility analysis and market scaling. This bot offers unique capabilities for automated trading and optimization of strategies on various currency pairs. Let's look at the main functions and settings of Forex Workstation: Main functions: • Multicurrency: Forex Workstation supports a wide range of currency pairs, which allows you to diversify your portfolio and distribute risks. • Usin
Shortcuts
Rouge Mouta
Utilità
Best for Technical Analysis You can set from one key shortcut for graphical tool or chart control for technical analysis. Graphic design software / CAD-like smooth drawing experience. Best for price action traders. Sync Drawing Objects You don’t need to repeat drawing the same trend line on the other charts. Shortcuts do that for you automatically. Of course, any additional modifications of the object immediately apply to the other charts too. Colors depend on Timeframe Organize drawings with
Asia London New York Session Kill Zone Mt5
Rahul Shrikrishna Dani
Indicatori
Session Kill zones with panel for quick changes. Asia Killzone London Killzone New York Killzone London Close Killzone In this indicator GMT+2 timings are used that are most common among many brokers. read the image attached in the screenshots to know more about sessions adjustments Session timings can be changed according to your broker timings and day light savings. Thank you :) Always open to feedback and criticism if it helps me provide you more value. - Rahul  My other indicators you may l
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicatori
Please contact the seller after purchase   https://t.me/abcdwave [ D.I.C.E ] The Divergence in Chaos Environment is a specialized MT5 tool built for traders who apply Elliott Wave Theory within the framework of Trading Chaos techniques. It identifies hidden and regular divergences in price action, synchronized with the chaotic market environment described by Bill Williams. Key Features Elliott Wave–Aligned Divergence: Detects bullish and bearish divergences in harmony with Elliott Wave struct
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (192)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (compresi quelli privati e ristretti) direttamente sul tuo MT5.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare gli scambi. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente accattivante. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida per l'utente + Demo  | Versione MT4 | Versione Discord
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilità
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilità
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilità
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilità
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Botonera MT5
Jose Antonio Soto Mendoza
5 (1)
Utilità
TASTIERA DI TRADING Uno strumento avanzato per un trading agile e preciso sui mercati finanziari. Progettata per i trader che operano su strumenti come DAX, XAU/USD, Forex e altri mercati (scalping, intraday, swing, ecc.), questa tastiera consente di eseguire operazioni con un solo clic e con diverse configurazioni professionali. La "Tastiera Scalping Giornaliera" consente di aprire, chiudere e proteggere le operazioni con un solo clic, ideale per fare trading su M1/M5 senza perdere tempo. Incl
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
Utilità
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications... Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OC
Forward Alert To Telegram for MT5
Trinh Dat
4.5 (4)
Utilità
The Expert Advisor will help you forward all alert from  MetaTrader 5 to Telegram channel/ group.  All alert must save to folder <Data folder>MQL5\Files\Alerts\ , text file with format *.txt and screenshot with format *.gif or *.png. Parameters: - Telegram Bot Token: - create bot on Telegram and get token. - Telegram Chat ID:  - input your Telegram user ID,  group / channel ID - Forward Alert: - default true, to forward alert. - Send message as caption of Screenshot: - default false, set true t
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilità
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
AKCAP Hotkey Tool
AK Capital Markets Limited
5 (2)
Utilità
Special offer for the next 10 copies Are you tired of manually navigating through menus and inputting data every time you want to execute a trade or open an order on Meta Trader? Our hotkey tool is here to make your life easier and boost your trading efficiency. Our tool is natively coded for lightning-fast performance and comes loaded with all the features you could possibly want. From pending orders and OCO orders to trailing and multiple buckets, it has everything a scalper could need. And
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilità
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
CRT Pro Ultimate Scanner
Jonathan Mboya Kinaro
Utilità
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Professional Pattern Scanner Overview The CRT Pro Trading EA Ultimate v10 is an advanced multi-symbol Expert Advisor developed by Helios Technologies that specializes in detecting and trading CRT (Consolidation-Manipulation-Distribution) patterns with intelligent trend alignment. This EA combines institutional trading concepts with smart signal management to provide high-probability trading opportunities across multiple markets. Key Features Trend-Aligned Signal
LT Trade Copy MT5
Thiago Duarte
Utilità
Trade Copy is an EA-shaped tool that replicates the trades done on a Meta Trader 5 to all Meta Traders 5 opened on same computer. Is useful if you want to trade more than once account yours or if you want to work with third party account management. Demo version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/40906 MT4 version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/40902/ Configurations: MAIN OPTIONS Idiom - change to English or Portuguese. Copy trades from - specify if the trades will be copied fro
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Utilità
AUTOGRIDS MT5 Autogrids EA is a cutting-edge trading automation tool designed to give Forex traders an unparalleled edge in the market. Built on a powerful quantitative strategy, it analyzes the frequency distribution of daily price movements, leveraging historical data to create a highly optimized operational grid. Unlike conventional grid trading systems, Autogrids EA strategically models price distributions to define precise trading intervals, ensuring optimized entry points. Whether the mar
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilità
Strumento di trading Binance per MT5 1. Questo prodotto include grafico in tempo reale da websocket, grafico storico, aggiornamenti automatici al riavvio del terminale mt5 per farlo funzionare senza problemi con zero interventi manuali che ti consentono di scambiare Binance senza problemi. Trading, grafico in tempo reale e dati storici disponibili per Spot e Futures Come usare : 1. È necessario aggiungere la chiave API e il segreto nel campo di input di questa utility. Quando crei la tua API
Riskless Pyramid Mt5
Snapdragon Systems Ltd
3.5 (2)
Utilità
Introduction This powerful MT4 trade mangement EA offers a way potentially to aggressively multiply trade profits in a riskfree manner. Once a trade has been entered with a defined stoploss and take profit target then the EA will add three pyramid add-on trades in order to increase the overall level of profit. The user sets the total combined profit target to be gained if everything works out. This can be specified either as a multiple of the original trade profit or as a total dollar amount. Fo
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilità
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
Discord To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro ( senza la necessità di un token bot o autorizzazioni di amministratore ) direttamente sul tuo MT5. È stato progettato con l'utente in mente, offrendo molte delle funzionalità di cui hai bisogno Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT4 | Versione Telegram Se desid
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.5 (2)
Utilità
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilità
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Utilità
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT4 version   here You only open the first order. When your trade
K Trade Assistant Pro MT5
Kaijun Wang
1 (1)
Utilità
Assistente: Trade Assistant-MT4 (clicca per scaricare) Trade Assistant-MT5 (clicca per scaricare) Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Nozioni di base: Apertura e chiusura rapida delle posizioni, apertura e chiusura delle posizioni con un clic, inserimento degli ordini con un clic Commercio con linea di trazione Slittamento/spostamento automatico Simboli vicini Profitto protetto Sposta SL Proteggi SL di coda Controllo del rischio dell'account L'ombra dell'ordine Aggiun
HotkeyTrader
Leonardo Andriulli
5 (1)
Utilità
HotkeyTrader Scaling– Il tuo alleato per il trading ultra-veloce! ️ Entra al mercato, esci in profitto – tutto con un tasto! Hai mai sognato di comprare, vendere, impostare break-even o chiudere tutte le operazioni con un semplice tasto della tastiera o con lo Stream Deck? Con HotkeyTrader Scaling  è realtà. Nessun clic, nessuna distrazione. Solo velocità pura. Descrizione HotkeyTrader Scaling è una utility avanzata per trader manuali, progettata per semplificare ed eseguire strategie di
Altri dall’autore
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
SIEA Pro MT5 NG
Daniel Stein
3.75 (4)
Experts
Scatena la potenza di SIEA PRO NG: l'EA di trading intelligente di nuova generazione SIEA PRO NG non è un semplice aggiornamento, ma un rivoluzionario balzo in avanti. Sviluppato con una tecnologia all'avanguardia e supportato da cinque anni di dati proprietari sui volumi reali, SIEA PRO NG è stato progettato per aiutarvi a fare trading in modo più intelligente, veloce ed efficace che mai. Che siate trader esperti o alle prime armi con i sistemi automatici, questo EA offre precisione e prestaz
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicatori
FX Dynamic: Monitora volatilità e trend con un’analisi ATR personalizzabile Panoramica FX Dynamic è uno strumento potente che sfrutta i calcoli di Average True Range (ATR) per fornire ai trader informazioni impareggiabili sulla volatilità, sia giornaliera che intraday. Impostando soglie di volatilità chiare—ad esempio 80%, 100%, 130%—puoi individuare rapidamente opportunità di profitto o ricevere avvisi quando il mercato supera i range abituali. FX Dynamic si adatta al fuso orario del tuo brok
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
IX Power MT5
Daniel Stein
4.86 (7)
Indicatori
IX Power: Scopri approfondimenti di mercato per indici, materie prime, criptovalute e forex Panoramica IX Power è uno strumento versatile progettato per analizzare la forza di indici, materie prime, criptovalute e simboli forex. Mentre FX Power offre la massima precisione per le coppie di valute utilizzando i dati di tutte le coppie disponibili, IX Power si concentra esclusivamente sui dati di mercato del simbolo sottostante. Questo rende IX Power una scelta eccellente per mercati non correlat
FX Trend MT5
Daniel Stein
4.65 (34)
Indicatori
Vuoi diventare un trader forex a 5 stelle costantemente redditizio? 1.   Leggi la descrizione di base del nostro semplice   sistema di   trading   e il  suo importante aggiornamento della strategia nel 2020 2.   Invia uno screenshot del tuo acquisto per ottenere il tuo invito personale alla nostra esclusiva chat di trading FX Trend   mostra la direzione della tendenza, la durata, l'intensità e la valutazione della tendenza risultante per tutti i time frame in tempo reale. Vedrai a colpo d'occhi
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (19)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
FX Volume
Daniel Stein
4.6 (35)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
FX Trend
Daniel Stein
4.8 (96)
Indicatori
Vuoi diventare un trader forex a 5 stelle costantemente redditizio? 1. Leggi la descrizione di base del nostro semplice sistema di trading   e il  suo importante aggiornamento della strategia nel 2020 2. Invia uno screenshot del tuo acquisto per ottenere il tuo invito personale alla nostra esclusiva chat di trading FX Trend mostra la direzione della tendenza, la durata, l'intensità e la valutazione della tendenza risultante per tutti i time frame in tempo reale. Vedrai a colpo d'occhio in qual
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
Indicatori
FX Dynamic: Monitora volatilità e trend con un’analisi ATR personalizzabile Panoramica FX Dynamic è uno strumento potente che sfrutta i calcoli di Average True Range (ATR) per fornire ai trader informazioni impareggiabili sulla volatilità, sia giornaliera che intraday. Impostando soglie di volatilità chiare—ad esempio 80%, 100%, 130%—puoi individuare rapidamente opportunità di profitto o ricevere avvisi quando il mercato supera i range abituali. FX Dynamic si adatta al fuso orario del tuo brok
Trade Manager MT5
Daniel Stein
4.33 (3)
Utilità
Vuoi diventare un trader forex a 5 stelle costantemente redditizio? 1.   Leggi la descrizione di base del nostro semplice   sistema di   trading   e  il  suo importante aggiornamento della strategia nel 2020 2.   Invia uno screenshot del tuo acquisto per ottenere il tuo invito personale alla nostra esclusiva chat di trading Questo Trade Manager   è l'aggiunta ideale per tutti gli utenti   FX Trend   che amano utilizzare una gestione completamente automatizzata delle operazioni. Rileva immediat
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
Crosshair MT5
Daniel Stein
Utilità
Crosshair è uno strumento fantastico che semplifica la nostra analisi del grafico portando le candele dei prezzi perfettamente in linea con i valori degli indicatori nelle sottofinestre. È possibile attivarlo e disattivarlo tramite una singola pressione della "C" della vostra tastiera, e fornisce una modalità righello per misurazioni precise che può essere attivata e disattivata tramite il tasto "R" della vostra tastiera. Guardate il nostro breve video tutorial incorporato qui sotto per veder
IX Power MT4
Daniel Stein
4.8 (10)
Indicatori
IX Power: Scopri approfondimenti di mercato per indici, materie prime, criptovalute e forex Panoramica IX Power è uno strumento versatile progettato per analizzare la forza di indici, materie prime, criptovalute e simboli forex. Mentre FX Power offre la massima precisione per le coppie di valute utilizzando i dati di tutte le coppie disponibili, IX Power si concentra esclusivamente sui dati di mercato del simbolo sottostante. Questo rende IX Power una scelta eccellente per mercati non correlat
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilità
Custom Alerts: Monitora più mercati e non perdere mai un setup importante Panoramica Custom Alerts è una soluzione dinamica per i trader che desiderano monitorare più strumenti da un unico punto centrale. Integrando i dati dei nostri strumenti principali — come FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — Custom Alerts ti avvisa automaticamente degli sviluppi cruciali del mercato, senza dover passare continuamente da un grafico all'altro o rischiare di perdere opportunità importanti
Powerplay Trade Manager
Daniel Stein
5 (30)
Utilità
Vuoi diventare un trader forex a 5 stelle costantemente redditizio? 1. Leggi la descrizione di base del nostro semplice sistema di trading e  il  suo importante aggiornamento della strategia nel 2020 2. Invia uno screenshot del tuo acquisto per ottenere il tuo invito personale alla nostra esclusiva chat di trading Questo Trade Manager è l'aggiunta ideale per tutti gli utenti FX Trend che amano utilizzare una gestione completamente automatizzata delle operazioni. Rileva immediatamente le tue o
Taurus MT5
Daniel Stein
3 (2)
Experts
Scatenate coerenza e fiducia nel vostro trading con Taurus Taurus rappresenta l'apice dell'innovazione e della raffinatezza nel trading di Mean Reversion, grazie ai nostri esclusivi dati sui volumi di trading reali. Progettato per offrire un eccezionale equilibrio tra rischio e rendimento, Taurus garantisce un'esperienza di trading priva di stress, gestendo le operazioni con precisione e attenzione. Perché scegliere Taurus? Strategia avanzata di mean reversion : Basata su dati proprietari di
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
Utilità
SI Connect è un'utility che stabilisce la connessione ai nostri server per utilizzare FX Volume o i sistemi di trading SIEA. Istruzioni tecniche per preparare il vostro terminale all'uso di SI Connect Consentire le richieste web e inserire https://stein.investments nell'elenco degli URL consentiti in Opzioni terminale -> Sottocategoria Expert Advisors . Hai bisogno di una sola istanza EA in esecuzione per ogni terminale, ma deve funzionare costantemente in background per prendere gli ultimi dat
FREE
Crosshair
Daniel Stein
Utilità
Crosshair è uno strumento fantastico che semplifica la nostra analisi del grafico portando le candele dei prezzi perfettamente in linea con i valori degli indicatori nelle sottofinestre. È possibile attivarlo e disattivarlo tramite una singola pressione della "C" della vostra tastiera, e fornisce una modalità righello per misurazioni precise che può essere attivata e disattivata tramite il tasto "R" della vostra tastiera. Guardate il nostro breve video tutorial incorporato qui sotto per veder
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
Utilità
SI Connect è un'utility che stabilisce la connessione ai nostri server per utilizzare FX Volume o i sistemi di trading SIEA. Istruzioni tecniche per preparare il vostro terminale all'uso di SI Connect Consentire le richieste web e inserire https://stein.investments nell'elenco degli URL consentiti in Opzioni terminale -> Sottocategoria Expert Advisors . Hai bisogno di una sola istanza EA in esecuzione per ogni terminale, ma deve funzionare costantemente in background per prendere gli ultimi dat
FREE
SIEA Zen MT4
Daniel Stein
Experts
SIEA ZEN - major update We recommend using the SIEA MT5 versions to run realistic real-tick multi-symbol backtest. TRADING STYLE SIEA ZEN   trades all 28 trading pairs based on the 8 major currencies, USD, CAD, EUR, CHF, GBP, AUD, NZD, and JPY. Our unique volume analysis determines market imbalance and how intense they are to spot reverse entry opportunities. SIEA ZEN  closes all its positions at the end of every month and starts a new cycle at the beginning of the next month. In this way
SIEA Pro MT4 NG
Daniel Stein
Experts
Scatena la potenza di SIEA PRO NG: l'EA di trading intelligente di nuova generazione SIEA PRO NG non è un semplice aggiornamento, ma un rivoluzionario balzo in avanti. Sviluppato con una tecnologia all'avanguardia e supportato da cinque anni di dati proprietari sui volumi reali, SIEA PRO NG è stato progettato per aiutarvi a fare trading in modo più intelligente, veloce ed efficace che mai. Che siate trader esperti o alle prime armi con i sistemi automatici, questo EA offre precisione e prestaz
Taurus MT4
Daniel Stein
Experts
Scatenate coerenza e fiducia nel vostro trading con Taurus Taurus rappresenta l'apice dell'innovazione e della raffinatezza nel trading di Mean Reversion, grazie ai nostri esclusivi dati sui volumi di trading reali. Progettato per offrire un eccezionale equilibrio tra rischio e rendimento, Taurus garantisce un'esperienza di trading priva di stress, gestendo le operazioni con precisione e attenzione. Perché scegliere Taurus? Strategia avanzata di mean reversion : Basata su dati proprietari di
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
Experts
SIEA ZEN - major update TRADING STYLE SIEA ZEN trades all 28 trading pairs based on the 8 major currencies, USD, CAD, EUR, CHF, GBP, AUD, NZD, and JPY. Our unique volume analysis determines market imbalance and how intense they are to spot reverse entry opportunities. SIEA ZEN  closes all its positions at the end of every month and starts a new cycle at the beginning of the next month. In this way, we'll achieve an awesome low drawdown while the profits are still outstanding. The average
Filtro:
xaxotf
292
xaxotf 2025.07.23 12:04 
 

You've created perfection in two indicators. The combination of Fxpower and Custom Alert with price action has taken my trading to another level! Congratulations and thanks for your magnificent contribution.

Daniel Stein
102699
Risposta dello sviluppatore Daniel Stein 2025.07.23 14:59
Thank you so much for your kind words! I’m really glad to hear that the combination of FX Power and Custom Alerts is making such a strong impact on your trading. That’s exactly what we hoped to achieve — giving traders powerful tools to build smart, confident setups with price action. Thanks again for your support and trust! 🙏🙂
Paulo Proença
65
Paulo Proença 2025.03.27 20:52 
 

Amazing tool. Saves a lot of time and effort providing precise combined signals from outstanding FX Power, IX Power and FX Volumes. Even with a small acount it pays itself from day one. The support and tutorials provided by Stein Investments are simply outstanding, the very best you can find. Thank you so much.

Daniel Stein
102699
Risposta dello sviluppatore Daniel Stein 2025.03.27 21:36
Thank you so much, Paulo! I’m really glad to hear how well Custom Alerts is working for you and that the combination with FX Power, IX Power, and FX Volume pays off — that’s exactly what it was designed for. And your kind words about the support and tutorials mean a lot to me. Thanks for taking the time to share your experience! 🙏🙂
Oliver Henry
642
Oliver Henry 2025.01.28 15:20 
 

This tool really completes the Stein set of trading tools. I'm a long time user of Stein tools and cannot fault the dedication and support given by Daniel and his team. This one in particular saves a lot of time, is fully customizable and I only get the alerts I choose to get.

Daniel Stein
102699
Risposta dello sviluppatore Daniel Stein 2025.01.28 15:51
Hi Oliver, Thank you so much for your fantastic review! I’m thrilled to hear that Custom Alerts has become such a valuable addition to your trading toolkit and that it’s saving you time while providing exactly the alerts you need. Your kind words about our tools, dedication, and support mean a lot—it’s always a pleasure to assist long-time users like yourself. Thank you for your continued trust and support! 🙏🙂 Best regards,
Daniel
Gerard Geilen
294
Gerard Geilen 2025.01.26 16:11 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Daniel Stein
102699
Risposta dello sviluppatore Daniel Stein 2025.01.26 19:36
Hi Gerard, Thank you so much for your fantastic review! I’m thrilled to hear how Custom Alerts has streamlined your trading workflow and made managing signals so much easier. Your kind words about the tool and our continuous updates mean a lot to us. It’s incredibly motivating to know that our efforts are appreciated. Thank you for your support—it truly means the world to us! 🙏🙂 Best regards,
Daniel
Fred
275
Fred 2025.01.20 10:09 
 

I'm using the indicator now for more than a week and must say, it's an edge and a must have tool for expanding your trading to a higher level. In the beginning I was struggling a bit with the right settings but once you start practising you learn more and more how this indicator can help you in your daily trading. And even you have an issue Daniel is there to help you with all of your problems and in no time it's solved. Keep on going with your good work Daniel and I'm looking forward to use other tools/indicators from you.

Daniel Stein
102699
Risposta dello sviluppatore Daniel Stein 2025.01.20 10:20
Thank you so much for your fantastic review—it really means a lot! I’m thrilled to hear the indicator has become a valuable tool in your trading and that I could assist along the way. Your support and kind words are truly motivating. I’m looking forward to you exploring more of our tools in the future!
Dang Minh Tien
592
Dang Minh Tien 2024.11.25 08:23 
 

I have purchased most of the indicators from you, so you can say I'm a fan. Everything's perfect, but the current limit for Custom Alerts is set at 7 symbols, which is insufficient. I want to receive alerts for many symbols in crypto, indices, energy, and stocks.

Daniel Stein
102699
Risposta dello sviluppatore Daniel Stein 2024.11.25 08:46
Hi Dang, that's easy to fix. Just run an additional instance of Custom Alerts with IX Power only and a different set of watched symbols. This way you can monitor as many symbols as you like.
Khuman Bakhramirad
9897
Khuman Bakhramirad 2024.10.22 06:10 
 

An Indicator that i was really looking forward to it and it is amazing thanks so much hope to see your FXlevels indicator soon, that should be interesting too.

Daniel Stein
102699
Risposta dello sviluppatore Daniel Stein 2024.11.11 14:25
Dear Khuman, thank you so much for your positive feedback. 🙏 You'll find FX Levels for your MT5 at https://www.mql5.com/en/market/product/16255
Andreas Franz
440
Andreas Franz 2024.10.19 15:33 
 

I’ve been using Custom Alerts and it's been a game-changer for my trading. The flexibility and accuracy in monitoring different markets is impressive, and I love how customizable it is. Daniel, the creator, has been fantastic — quick to respond and very helpful with any questions. Highly recommend this indicator!

Daniel Stein
102699
Risposta dello sviluppatore Daniel Stein 2024.10.19 15:38
Dear Andreas, thank you very much for this excellent feedback 🙏 It's a pleasure to give our customers a serious edge in this challenging business 🙂.
Rispondi alla recensione