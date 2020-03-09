Crystal Algo Pro MT4 EA
- Experts
- Muhammad Jawad Shabir
- Versione: 7.54
- Aggiornato: 10 settembre 2025
- Attivazioni: 10
■ Panoramica
Crystal Algo Pro è un Expert Advisor istituzionale, assistito da IA, per XAUUSD, principali coppie Forex e alcuni strumenti crypto (se supportati dal broker).
Integra un sistema di recupero algoritmico avanzato — oltre il martingale tradizionale — utilizzando stratificazione dinamica, filtri basati sulla volatilità e gestione logica delle uscite. Il recupero si attiva solo in condizioni favorevoli e il sistema chiude l’intero basket in profitto controllato al raggiungimento dei criteri.
■ Algoritmo + Logica AI
-
Filtro condizioni di mercato: monitora volatilità, spread e pattern di trend per scegliere i momenti ottimali di ingresso e recupero (zone-recovery), implementato in MQL4.
-
Scalatura adattiva dei lotti: basata sul capitale invece che sul raddoppio fisso; la distanza tra ordini si adatta alla struttura del mercato.
-
Cluster Exit Engine: gestisce i trade come un basket e li chiude insieme al target di profitto, riducendo picchi di drawdown.
-
Layer di sicurezza del capitale: limiti di drawdown giornalieri/settimanali, limiti di esposizione e protezione in condizioni avverse.
-
Consapevolezza ambientale: adattamento automatico alla volatilità del simbolo e al regime di mercato in tempo reale.
-
Funzione di persistenza: salvataggio/ripristino automatico dopo riavvio terminale o sistema.
■ Requisiti di sistema
-
Piattaforma: MetaTrader 4
-
Tipo di conto: ECN/RAW consigliato
-
Connessione: PC/portatile normale sufficiente; VPS opzionale
Equity iniziale consigliata:
-
≥ $5.000 per una coppia (ideale ≥ $10.000)
-
≥ $10.000 per multi-coppie o BTC/USD
Leva: consigliata 1:1000+
■ Avvio rapido (MT4)
-
Abilitare AutoTrading (pulsante verde).
-
In Tools → Options → Expert Advisors selezionare “Allow automated trading” e, se richiesto, “Allow DLL imports”.
-
Allegare l’EA a un grafico per simbolo.
-
In Inputs impostare AI_Access_Mode = ON.
-
Nessuna regolazione manuale richiesta — auto-ottimizzazione attiva.
■ Punti salienti
-
Smart Martingale di nuova generazione — solo in condizioni controllate.
-
Rilevamento automatico della coppia & regolazione parametri — vero plug-and-play.
-
Codice leggero — nessun lag UI.
-
Operatività stabile 24/7 con connessione standard.
-
Sicuro per BTC & asset volatili con equity consigliata.
-
Creato per crescita costante, non guadagni speculativi veloci.
■ Raccomandazioni
-
Iniziare con account demo/cent.
-
Usare impostazioni a basso rischio inizialmente.
-
Aumentare il rischio dopo risultati reali consistenti.
-
Fare backtest estesi e poi forward-test live.
■ Supporto & Documentazione
Domande? Usare la scheda “Commenti” sulla pagina prodotto o messaggi privati MQL5.
Nota: dopo noleggio/acquisto contattami per ricevere il Manuale completo (guida installazione, set consigliati, tips avanzati).
■ Avviso rischio
Il trading di Forex, Metalli, CFD o Crypto comporta rischi significativi. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Crystal Algo Pro non è uno strumento “soldi facili” ma un sistema per trading disciplinato. Usa solo capitale che puoi permetterti di perdere e testa bene prima del reale.
