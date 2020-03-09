Crystal Algo Pro MT4 EA

CRYSTAL ALGO PRO — Consulente Esperto MT4 

■ Panoramica
Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/136197

Crystal Algo Pro è un Expert Advisor istituzionale, assistito da IA, per XAUUSD, principali coppie Forex e alcuni strumenti crypto (se supportati dal broker).
Integra un sistema di recupero algoritmico avanzato — oltre il martingale tradizionale — utilizzando stratificazione dinamica, filtri basati sulla volatilità e gestione logica delle uscite. Il recupero si attiva solo in condizioni favorevoli e il sistema chiude l’intero basket in profitto controllato al raggiungimento dei criteri.

■ Algoritmo + Logica AI

  • Filtro condizioni di mercato: monitora volatilità, spread e pattern di trend per scegliere i momenti ottimali di ingresso e recupero (zone-recovery), implementato in MQL4.

  • Scalatura adattiva dei lotti: basata sul capitale invece che sul raddoppio fisso; la distanza tra ordini si adatta alla struttura del mercato.

  • Cluster Exit Engine: gestisce i trade come un basket e li chiude insieme al target di profitto, riducendo picchi di drawdown.

  • Layer di sicurezza del capitale: limiti di drawdown giornalieri/settimanali, limiti di esposizione e protezione in condizioni avverse.

  • Consapevolezza ambientale: adattamento automatico alla volatilità del simbolo e al regime di mercato in tempo reale.

  • Funzione di persistenza: salvataggio/ripristino automatico dopo riavvio terminale o sistema.

■ Requisiti di sistema

  • Piattaforma: MetaTrader 4

  • Tipo di conto: ECN/RAW consigliato

  • Connessione: PC/portatile normale sufficiente; VPS opzionale

Equity iniziale consigliata:

  • ≥ $5.000 per una coppia (ideale ≥ $10.000)

  • ≥ $10.000 per multi-coppie o BTC/USD

Leva: consigliata 1:1000+

■ Avvio rapido (MT4)

  1. Abilitare AutoTrading (pulsante verde).

  2. In Tools → Options → Expert Advisors selezionare “Allow automated trading” e, se richiesto, “Allow DLL imports”.

  3. Allegare l’EA a un grafico per simbolo.

  4. In Inputs impostare AI_Access_Mode = ON.

  5. Nessuna regolazione manuale richiesta — auto-ottimizzazione attiva.

■ Punti salienti

  • Smart Martingale di nuova generazione — solo in condizioni controllate.

  • Rilevamento automatico della coppia & regolazione parametri — vero plug-and-play.

  • Codice leggero — nessun lag UI.

  • Operatività stabile 24/7 con connessione standard.

  • Sicuro per BTC & asset volatili con equity consigliata.

  • Creato per crescita costante, non guadagni speculativi veloci.

■ Raccomandazioni

  • Iniziare con account demo/cent.

  • Usare impostazioni a basso rischio inizialmente.

  • Aumentare il rischio dopo risultati reali consistenti.

  • Fare backtest estesi e poi forward-test live.

■ Supporto & Documentazione
Domande? Usare la scheda “Commenti” sulla pagina prodotto o messaggi privati MQL5.
Nota: dopo noleggio/acquisto contattami per ricevere il Manuale completo (guida installazione, set consigliati, tips avanzati).

■ Avviso rischio
Il trading di Forex, Metalli, CFD o Crypto comporta rischi significativi. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Crystal Algo Pro non è uno strumento “soldi facili” ma un sistema per trading disciplinato. Usa solo capitale che puoi permetterti di perdere e testa bene prima del reale.

■ Parole chiave (SEO)
EA MT4, Expert Advisor MetaTrader 4, robot forex, trading automatico, trading algoritmico, robot oro MT4, XAUUSD EA, EA crypto, EA multi-simbolo, trading ECN, broker a basso spread, VPS trading, EA gestione rischio, protezione equity, controllo drawdown, Smart Martingale, AI Gold EA, Neural Bot, Smart Money EA, scalping EA, intraday EA, swing EA.


Prodotti consigliati
Night Hunter Pro
Valeriia Mishchenko
4.38 (53)
Experts
EA has a  live track record  with many months of stable trading with  low drawdown : Best Pairs   (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth . It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all t
Lock Profit EA
Supomo
Experts
Ea with multi strategies,multi indicators, multi filters and new Lock Profit. .... NEW VERSION WITH INDICATORS OPTIONAL ON OR OFF (MA,RSI,CCI,MACD,STOCHASTIC,PARABOLIC SAR) .... ONLY 2 COPIES OUT OF 5 LEFT AT $ 499! After that, the price will be raised to $ 999. Ea strategy consists of more than 5 optional indicators,also equipped with multi filters : MaxSpread, MaxLot and money management.  Automatic  EA (With 6 indicator optional TRUE or FALSE) Manual trade (Buy,Sell,Trailing stop,Close buy,C
CHF Portal
Ngo Yung Lau
Experts
CHF Portal is designed for Trading USDCHF specifically. Trading Concept The operation concept of CHF Portal is based on an algorithm which tries to determine the Trend. To be more specific, CHF Portal works with its own calculation logic according to historical volatility and price movement. It is trying to find out the Top or Bottom in a Trend, and open the Short or Long Position accordingly. Don't expect CHF Portal can be able to open the trade on the highest or lowest level, because CHF Port
Big Fishing
Igor Dorn
Experts
HOW DOES IT WORK? Whale-Inspired Strategy:   Mimics institutional traders by opening multiple positions to "ride" strong trends and maximize profit potential. Profit-Focused:   No fixed Stop-Loss! Risk is managed via   account percentage drawdown   (e.g., 20% max loss threshold). Dynamic Multiplier:   Gradually increases lot sizes (configurable) to amplify gains in volatile markets. Universal Compatibility:   Works on   all forex pairs, metals, indices, and cryptocurrencies   acros
Smart Prospector Expert
Adeniyi Adedipe
Experts
GbpUsd Engineered!  The Smart Prospector  E.A. Is A Smooth Combination Of  The Widely Known "Volume Weighted Average Price (VWAP) Indicator" And The New 'Fibo Reversals_TEMA Indicator" Thereby Making It The Most Realistic Multi-Strategy Expert Advisor You Will Ever Find. Sufficiently Tested In The GbpUsd Currency Pair With Over 25 Years History Data, This E.A Is Sure To Give You Your Own Share Of Wins In The Forex Markets. For Best Performances, set: 'Max_Orders' = 'Zero'. 'Max_Factor' = 1. Happ
Gold Fusion
Bilal Dous
Experts
Gold Fusion will buy gold automatically during uptrends and use trailing stop losses to capture profits.  Facts Support is included. Gold Fusion trades GOLD only (also known as XAUUSD) Gold Fusion will never place sell orders. It places buy orders only. Each buy order is accompanied by a Stop-loss, Take-profit, and a Trailing Stop Loss, There are only 3 Input settings for you to enter. The rest of the code is secret and hidden.  Run this EA only on the 5-minute time frame. You should use 1:500
My Smart EURO
INNO Smart Solutions
Experts
MT4 EA - My Smart EURO The key strategy of this EA is based on rectracement of price movement, enchanced with 3-Layer Entry System. The recommended asset to be used in this EA is on EURUSD, Chart M30 ONLY. All the key parameters have been built in into the EA system, the user need only input the basic info: 1. Trade Lot size 2. SL/TP in USD (but not in pips) User may find the recoemnded setting in the Screenshot. If you are looking for steady income and yet safe trading tool, My Smart EURO is
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experts
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
Hidden Gem EurUsd
rachid el jaafari
Experts
Hidden Gem: AI-Powered Precision for EURUSD Trading with Institutional-Grade Risk Management Hidden Gem – EURUSD Edition is a specialized version of the next-generation Expert Advisor (EA), designed exclusively for one of the most traded currency pairs in the world: EUR/USD . This elite version harnesses cutting-edge artificial intelligence to deliver ultra-precise trade execution, tailored risk-reward strategies, and market-adaptive logic focused solely on the EURUSD pair. Core Innovations AI-D
Neelo Scalper
Shahid Rasool
Experts
Neelo Scalper EA   Neelo Scalper EA FOR MT4 EA works on based on HFT (high frequency trading) algorithm. Its mean trades average holding time remains in seconds. EA put two stop orders 1 buy stop and 1 sell top and two limit orders 1 buy limit and 1 sell limit at near current price. And these 4 pending orders frequently keep modifying at predefined timer in seconds at predefined distance from current price. And during news events and sudden high volatility events EA took these orders into trade
CFF Octopus Blitz
Abdalla Mohamed Kandil
Experts
CFF Octopus Blitz EA – The Intelligent Multi-Strike EA for GOLD and Forex Octopus Blitz is built for traders who want speed, precision, and adaptability . Just like its namesake, it strikes from multiple angles—filtering, managing, and scaling trades with relentless efficiency. ️ Key Performance Highlights: ~95% accuracy in extensive historical testing 70–200 trades per day for consistent action Tight, configurable stoploss for disciplined risk control Advanced trailing stop system f
Ai Captain EA MT4
Indra Maulana
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/125970 Our other products : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu/seller A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dange
Close at time
Yaotang Liu
5 (2)
Utilità
Close at time is a very useful EA to close specific positions at specific time. It also provides additional condition to setup. Close specific positions at time. Close specific positions which currently profits. Close specific long positions only. Close specific short positions only. Close specific pending orders. It is useful to support your trading strategies. Parameters description magic : Target magic number to close. close_time_hr: Hour to close. (MetaTrader 4 terminal time) close_time_min
FREE
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Experts
Round Lock è un consulente intelligente con blocco dinamico delle posizioni. Round Lock è un consulente di trading avanzato che implementa una strategia di blocco degli ordini bidirezionale con una crescita graduale delle posizioni e un adattamento dinamico al mercato . Vantaggi del Round Lock: Controllo del rischio tramite blocco della posizione, Crescita dinamica dei volumi nelle aree di tendenza del mercato, Impostazioni di comportamento flessibili in base ai limiti, Adatto a fasi piatte e d
Expert Advisor WATCHFUL SCALPER
Sergiy Podolyak
1 (1)
Experts
This EA requires a broker having Market Execution (ECN, NDD, STP accounts), low spread, zero StopLevel (or close to such level), no commission if possible (as it influences on the profit amount). Order executin time should be measured in milliseconds, not minutes, requotes and slippage should not happen too often. Deposit: Minimum deposit is $50 (MinLot = 0.01) or $500 (MinLot = 0.1) Recommended currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD No Martingale / No grid / No a
FREE
EA139 MultiFX RSI Guardian
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
MultiFX RSI Guardian is a powerful and intelligent Expert Advisor (EA) designed for traders who want to combine precision entries based on RSI levels with the flexibility of an adaptive grid recovery strategy . This EA monitors overbought and oversold market conditions in real-time. Trades are entered when the RSI crosses a configurable threshold , allowing you to adapt the bot to different pairs and market environments. Key Features: Configurable RSI Period and Thresholds (e.g. 70/30 or cu
Gold Hawk EA
Justinus Andjarwirawan
Experts
Gold Hawk - The Ultimate Expert Advisor for MT4 Gold Hawk isn’t just another trading robot – it’s your ultimate partner in conquering the Gold market (XAUUSD) . Meticulously crafted to maximize profits and protect your capital , this Expert Advisor is designed to adapt to volatile market conditions while offering unparalleled flexibility and cutting-edge risk management . Why Gold Hawk is a Must-Have in Your Trading Arsenal: Dynamic Recovery System - Adapt to Any Market Move: Stay ahead of mark
Team Trading Eur Gbp
Hulya Cinar
Experts
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
FTMO passing EA High risk MT4
Shokhboz Mamarasulov
Experts
FTMO passing EA (High risk) is unique Expert Advisor that continues the iBoss series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The iBossTrade is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Expert showed stable results on currencies in 1999-2023 period. No dangerous methods of money management
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Experts
This is an automatic 24-hour trading system based on the algorithm of collective behavior of adaptive automata (a kind of algorithms of self-learning of artificial intelligence) that does not require manual intervention and does not use any indicators or well-known trading methods. The principle of the EA is to remember and analyze each step. A step is a price movement for a certain number (BaseStep) of points up or down. The depth of memory (how many steps to remember and analyze) is determined
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Experts
OtmScalp EA V1 - Robot di Scalping IA per EUR, Oro & BTC OtmScalp EA V1 - Il Robot di Scalping Definitivo con IA per EUR, Oro e BTC Offerta limitata: Solo 499$ (Prezzo originale 1200$ - Aumento imminente!) Perché scegliere OtmScalp EA V1? Profitti giornalieri costanti - Progettato per uno scalping aggressivo ma controllato 3 versioni specializzate - Ottimizzate per le coppie EUR, l'oro (XAU/USD) e il Bitcoin (BTC/USD) Trading 100% automatizzato - Funziona 24h/5gg senza intervento Gestione intell
Winfinity Robot
Alexandru Mihai Lauric
Experts
Winfinity Robot is a fully automatic Expert Advisor.  It is designed for EURUSD on H1 Timeframe and it uses different strategies to minimize the drawdown.  It uses a great volatility algorithm in order to avoid to trade during high volatility.  Using this algorithm, the expert advisor is able to get a high-rate of winning trades. !!! The robot has a smart algorithm to open and close the orders, our recommendation is to not intervene with other scripts or manual over the orders. The Expert was
Artificial Intelligence MT4
Ruslan Papou
5 (1)
Experts
Only 3 copies left at a price of $99. Next price $199! actual .set files  (click me) interactive panel manual (click me) Version for MT5:  Artificial Intelligence MT5 Community   UP Group   Join Artificial Intelligence - this is an Expert Advisor based on the classic RSI and ATR indicators with the addition of an author's strategy for entering and exiting the market The main indicator for entering the market is the RSI, while the ATR serves as an auxiliary filter for finding and filtering ou
LookAtTrend V2 MT4
Yue Zhang
Experts
Finding a REAL profitable trading strategy online is like searching for a needle in a haystack. There are simply too many pitfalls in backtesting to “decorate” a good result. We are a team of proficient traders and engineers who have built this trading system to deliver consistent profitability in live trading . We use this system to trade REAL money for ourselves and our clients. Proven Performance : Over the past year, this strategy has achieved a 70+% gain on a LIVE account with a 10,000 init
Swing Climber EurUsd H1
Marco Bortolamasi
5 (1)
Experts
EURUSD H1 Semplice Martingala che lavora sui livelli di swing giornalieri, basso DD, TP e SL definiti in base a determinati calcoli preimpostati nell'algoritmo, esegue un trade per volta, trading settimanale no overnight nel weekend, possibilità di stabilire orari personalizzati di uscita, possibilità di personalizzare il money managment. ritorno medio del 7.92 % annuo con le impostazioni di fabbrica della V1, si rimane sempre in costante aggiornamento si raccomanda un utilizzo con server GMT +2
FREE
Uni Bot MT4
Andriy Sydoruk
2.33 (6)
Experts
Uni Bot   is a trendy neural network trained bot. An expert system based on a neural network based on a new specially developed architecture (T-INN) Target-IntelNeuroNet. For this variant of the Expert Advisor to work, there is no need to download the file of the trained neural network, since for the ease of use by the end user of the neural network forex bot, most users encoded a number of neural networks in the body of the bot. But in order for the bot to better adapt to the specific history
Quantum Pulse EA
Jingzhi Wang
Experts
Unlock Your Trading Potential with Quantum Pulse EA  This automated trading system is designed to carry out "pullback" trades, with a specific focus on non-trending pairs like AUDCAD and NZDCAD. It is programmed to recognize important support and resistance levels in the Forex market, with an emphasis on price reversals after notable price movements in different directions. By utilizing Moving Averages and Average True Range, the Expert Advisor is able to identify the best entry points for pullb
FxGold marathon breakout
Mr Anuchat Udomsin
Experts
FxGold Marathon BreakOut is a simple but effective trading system based on breaking out price parttern. EA is a long term stable growth  trading system with realistic result . EA designed for XAUUSD (GOLD) which  is a volatile and highly liquid commodity Features: Account protection by acceptable consecutive loss. Auto MM Don't need fast VPS just laptop or pc and stable internet connection, you can shut down at the weekend then start it up before market opening like i'm doing. All opened positi
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Experts
Note : the spread value,  the broker's slippage and the VPS speed affect the Expert Advisor trading results. Recommendations: gold with spread up to 3, USDJPY with spread up to 1.7, EURUSD with spread up to 1.5. Results will be better with better conditions. The Ping value between VPS and the broker server should be below 10 ms. In addition, the smaller the broker's stop-level requirement, the better; 0 is the best. The Expert Advisor is based on a breakthrough system and carefully controls all
Vision Fx v
Samuel Nancwat Isaac
Experts
Introducing the Vision fx EA, a sophisticated trading robot designed to capitalize on the dynamic interplay of short-term and long-term reversal patterns within the Forex market. Unlike other robots, this EA avoids grid, or arbitrage strategies, ensuring a secure and calculated trading experience. Perfect for traders of all backgrounds, whether seasoned or beginners, the vision fx EA accommodates all skill levels. This versatile trading system comes packed with features, including guarding aga
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
Titan Gold AI
Yasir Mohammed Sachit Sachit
Experts
Titan Gold AI – Expert Advisor for Forex & Gold Trading Disclaimer Trading in financial markets involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Always use proper risk management and test the EA on a demo account before trading live. Key Features Works on all currency pairs, including Gold (XAUUSD). Smart session filtering: Asia – London – New York. Dynamic money management suitable for small and large accounts. Trailing Stop and BreakEven systems for profit protec
Secret Impulse MT4
Eugen Funk
Experts
L'EA (Expert Advisor) apre una posizione quando il mercato inizia a muoversi durante la sessione di New York (volume più alto). In questo modo, il momentum viene mantenuto dal volume e possiamo raggiungere il Take Profit con alta probabilità in modo immediato. Segnale (292%, 10% DD):   https ://www .mql5 .com /en /signals /2274145 Entrata basata sul momentum durante la sessione di New York L'EA rileva l'impulso nascosto attraverso gli FVG (Fair Value Gaps) su timeframe inferiori. Quando l'impuls
Supreme Hedgingh 2 Gold
Harry Tallarita
5 (1)
Experts
Certo! Ecco una versione aggiornata e leggermente più sintetica della presentazione per IA SUPREME MT4Hedging 2.0GOLD , che include la nuova funzionalità e un tono promozionale efficace: IA SUPREME 2.0GOLD – L’evoluzione del tuo trading La nuova versione GOLD è qui: più intelligente, più reattiva, più sicura. Partner’s Academy presenta IA SUPREME MT4Hedging 2.0GOLD , l’Expert Advisor che unisce precisione e gestione avanzata del rischio con un’analisi dinamica della volatilità di mercato
Stp
Vladislav Filippov
Experts
For the expert to work correctly, do not forget to upload the files to the directory of the agreement (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) STP is an automated trading adviser based on neurotechnology, working on an hourly timeframe. The Expert Advisor is configured for trading according to the safe trading strategy from levels, involving the opening of short-term deals and closing them when positive profitability dynamics of several points are achieved, which allows
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Avato
Nikolaos Bekos
Experts
The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
TaolishenEA
Wanchao Kuang
Experts
Taolishen Trend  使用多种组合策略精密计算，进行对未来趋势的判断，适合多种货币对交易，如:XAUUSD,EURUSD,GPBUSD,AUDDSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD等以及多种交叉货币对。 使用本EA的同时建议您下载我们的指标 https://www.mql5.com/zh/market/product/39701 配合使用。 使用方式，下载本EA后，再下载上面链接的指标，就可以加载到图表，并将"Indicator_strategy"的选项设定到"INDB"。 交易详细   https://www.mql5.com/zh/signals/580286 如果你仍然存在有更多的问题，欢迎与我联系 联系方式，请加我微信：TaolishenEA
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Experts
Price Action EA for scalping. Open trades by bar height when bar height meet complex math calculations. Timerame is fundamentally M1 and works all forex symbols. Percentage trailing system. Time limitation. Autolot by percentage of balance. Settings by ea automatically. Close safety by time in minutes and close your order after x minute even if it is not in profit or loss by you. Set stoploss and takeprofit values automatically market price. Every major settings can be set automatically by robo
CSM System
Michal Milko
Experts
The CSM System is currently fully automated with all the special features and functions, controlled and regularly monitored. Its evolution, parameters and the individual algorithms are professionally evaluated and optimized by experienced development group of programmers who are developing new updated versions of system. Unlike the other systems, we focused to create the system where the backtesting successful results matching the real life situation. Our core lies in identification of these bi
Marrykey stock indexes
Kostiantyn Kuzmin
Experts
ATTENTION IT IS IMPORTANT: Do not use this system for trading in currency pairs. ATTENTION IT IS IMPORTANT: Do not use this system for trading and testing without individual set files for the selected broker. Marrykey stock Indexes is a scalper system built on the hybrid combinatory Ichimoku Kinko Hyo is equipped with 6 different strategies and designed primarily to work on US stock indices such as S & P500, NASDAQ, Dow Jones, Russell2000. The system is capable of operating on frames from M5 to
The seed of a big tree
Jun Feng
Experts
This is a fully automatic EA based on price fluctuation, it uses principle of special recognition of price and balance. The parameters are simple and adaptable,the EA can deal with shock, trend, data, news and other types of market, and the performance is stable. Run timeframe: the results are the same in any period. Execution demonstration of the EA can be viewed in the links below: https://www.mql5.com/zh/signals/470101 Requirements and suggestions Please use this EA on EURUSD H1 timeframe, V
Chicken peck rices
Jun Feng
Experts
Chicken peck rices This is a short-term EA what based on price breakthroughs,and the parameters are simple and adaptable. Requirements: Run timeframe: H1; The type of account:ECN,spread of currency≤3,for example,EURUSD,USDJPY,and others. The minimum spread for order modification:0,it means that the minimum distance is zero between setting stop loss or take profit and current price. You must use the required accounts to ensure the reliability of profit. Input parameters: explanation=chicken peck
The Revolution Simple Trade
Herry Gani
Experts
THE REVOLUTION Simple Trade is suitable for all type of traders whether you are a Swing Trader, Day Trader or Scalper. THE REVOLUTION Package consist of 3 EAs which combine into a Single EA which can create many stategies depend on the trading skills used/known by each traders. We provide AUTO_SETTING expecially for beginner or no experience investors which this AUTO_SETTING will trade to achieve 1000 Points or 10%/month, and for traders/investors who have experiences in trading can develop thei
Crypto System Automatic
Michal Milko
Experts
Kryptosystém automaticky   Automatický kryptosystém je v súčasnosti plne automatizovaný so všetkými špeciálnymi vlastnosťami a funkciami, je kontrolovaný a pravidelne monitorovaný. Jeho vývoj, parametre a jednotlivé algoritmy sú odborne vyhodnotené a optimalizované skúsenou vývojovou skupinou programátorov, ktorí vyvíjajú nové aktualizované verzie systému. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
Experts
The Revolution Target Achiever FT -  Auto_Setting 1000 Points  Hi all Investors and traders, We've just updated this EA to a new version 3.0, which has a much more benefits , for Investors who want to run this EA 24 hours using vps can try the Auto_Setting to achieved 1000 Points or 10 %, for traders who have their own set up and target 1-100% can use the manual_setting, THE REVOLUTION Target Achiever is suitable for the investor who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). Th
The Revolution Great Achiever FT
Herry Gani
Experts
The REVOLUTION Great Achiever FT - AUTO 1000 POINTS / 10 %   ANOTHER EXCELLENT EA FOR YOU TO CONSIDER USING IT TO GROW YOUR INVESTMENT !!! THE REVOLUTION Great Achiever is suitable for the investors who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). This fixed EA Setting is modified and created from The REVOLUTION Simple Trade which has free customized Setting or Strategy Build EA which is suitable for experienced/advanced traders who have many ideas and strategies innovated  system
Master IA Power
Jesus Daniel Quiroga
Experts
Master IA Power is an EA of high mathematical complexity that adapts to price and speed changes, calculating if it is convenient to place orders in the market. When sending the orders, it tests the suitable lots to collect stable and consistent profits. And he doesn't hesitate to get out of the market quickly if he calculates that it is not profitable to stay in the market. Master IA Power continuously seeks to establish a balance between Balance and Equity, without deviating from providing pos
Pisces EA
Nuttawut Khiawkiri
Experts
"Pisces Expert Advisor" Powered by FxGangster This EA Better work with GBPJPY and USD Pairs. this Expert Advisor has a Scalping, hedging and trend following  strategy when trade with wrong way, it will use hedging to fix it, and I have included too much indicator inside this EA, you can use all setting inside to set this EA, by the way you can look how many indicator and how to setting in my screenshots pictures. Live myfxbook : Pisces EA  ------------------- We provide Forex Analyst signals,
Raider
Aleksandr Shurgin
Experts
A scalper trading advisor with an innovative method for calculating the opening of trading positions. The robot is designed for high-frequency trading with MT4 terminal instruments. The expert controls the volume of trading positions, spread expansion, and slippage. Can be used on any time frame, with any deposit size. Easily optimized and configured for the desired instrument. You can use preset settings. Recommendations for using the expert Initial deposit from 100USD. Brokers with normal exec
Wizard
Aleksandr Shurgin
Experts
Эксперт для работы на основных валютных парах. Открытие сделок на основе анализа ценового движения. Вход в рынок отложенными динамическими ордерами, всегда выставляет StopLoss  и  TakeProfit, не использует мартингейл и усреднение. Робот не выходит за границы заложенной в него стратегии, соблюдает заданный уровень риска и контролирует расширения спреда, выбирая наиболее благоприятные моменты входа в сделку. Для эффективной работы желательно провести оптимизацию для каждой валютной пары. Для ускор
Night Vision EA
Mehmet Haluk Tunc
Experts
22.12.2020 New version is released. Bug fixed and exit by MA removed.Improved fully automated Expert Advisor without martingale. Follow the trend. Checking important trade levels. It is complex calculated to catch right trend strategy. Special candles, custom indicator and maths are used for entries. Live Results shown at here  https://www.mql5.com/en/signals/669290   Default settings recomended for EURUSD m1/m5  gmt +3(or +2 winter time) .  Click here for the symbol sets you can make testing .
CeleritasForex
Sergei Kravchenko
Experts
Представляем вашему вниманию новый форекс советник CeleritasForex. Вариант советника торгующего по тренду, подойдет для более продвинутого трейдера, так как имеет небольшое количество настроек позволяющих использовать наиболее прибыльные стратегии трейдинга на выбор пользователя.Кроме этого предоставляется возможность отрегулировать такие параметры как проскальзывание, риск торговли, размер максимального спреда и размер стоп ордеров.Торговый робот открывает позиции при достижении ценой уровней п
Global EA DJ
Global Scale Europe Consulting, S.L.
Experts
Robot experto diseñado para valorar las tendencias del mercado especialmente  y apropiado para operar sobre el índice Dow Jones. Realiza operaciones de forma automática siguiendo la tendencia del mercado en las últimas horas. Adecuado para todo tipo de usuarios interesados en un robot sencillo de gestionar, muy intuitivo y apto para personas no expertas.
Shadow Bot
Will Ng
Experts
Shadow Bot is mainly designed for trading the EURSGD H1  timeframe on a low spread EURSGD ECN broker. It trades mainly during the asian session. It primarily waits for a valid trade opportunity before executing the trade orders. Once in sight, it will execute the order and proceed to manage the order from there. There is no martingale/grid/averaging/hedging used for this particular strategy. Stoploss is given for every single trade to minimize the risk. Default setting is mainly for the purpose
NeuroIntelligence
Vitaliy Kashcheev
2 (1)
Experts
We present you NeuroIntelligence Advisor . Advisor is recommended to use on TimeFrames (M1) and with Spread less than 13 pips. Recommended pairs for trading EURUSD, GPBUSD, USDCAD, AUDUSD, USDJPY. Options Risk-  This parameter means - what risk will be involved in the transaction ( Low Risk - 3% / Mediam Risk - 10% / Deposit Overclocking - 15% ). Orders Magic Number - This parameter means what the Magic Number of open orders will be. FullRisk  - This parameter increases StopLoss many times, but
RocketRise
Qiuqing Zeng
3 (2)
Experts
RocketRise EA  Key Advantages Congratulations on China's new type of coronary pneumonia being controlled, 50% off from March 1st to March 15th, 2020. The EA is  the symbiosis of trading algorithms. Designed for trading major currency pairs,It implements a simple and universal trading strategy which can be applied to any instrument. 1.Fully automated trading 24/5. 2.Can handle deposits of any size. 3.Always use stop loss risk. 4.Use tracking to stop chasing profits. 5.Ability to set the time of
Beach Trip EA
Rikky Patia
Experts
THE BEACH TRIP EA This EA designed for serious trader who become too serious and need to laid back and still having some decent trades, the setting is so simple and it works on any chart The Robot will scan continously on 1 mins, 5 min, and 15 mins chart. SEE the Strategy Tester Guide to know whether your history data is valid enough. The EA isn't optimize on any single currency, so the money management isn't build to last very long nor to make unrealistic parabolic curve on certain pairs. Ta
It is recommended to hang more accounts for EA
Yuzhu Liu
Experts
Apart from the view of violent positions, this EA focuses on stable profits Applicable varieties: AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY and other currencies with relatively stable trend This EA provides chart parameters and quick close position buttons. The table text is spelled in Chinese and Pinyin, which is more convenient for Chinese people to watch. You can understand the meaning of variables simply by spelling. The account should keep more than 3000 yuan. If it is less than 3000, please change
Alfascal
Vladislav Filippov
1 (1)
Experts
For the expert to work correctly, do not forget to upload the files to the directory of the agreement (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) Alfascal is a new model of a fully automated trading neuro-system, working on short timeframes. This system, which is based on a specialized neural network, is able to provide continuous training, transform the chaotic realities of the market into a specific system that can improve the quality of open transactions and absorb most
Altri dall’autore
Crystal Volume Profile Auto POC
Muhammad Jawad Shabir
4.5 (4)
Indicatori
Crystal Volume Profile Auto POC — Analisi del volume per decisioni di trading precise Descrizione Crystal Volume Profile Auto POC è un indicatore per MetaTrader 5 che calcola la distribuzione del volume e rileva automaticamente il Punto di Controllo (POC). Fornisce ai trader livelli nascosti di supporto e resistenza basati sulle aree di maggiore attività di scambio. Caratteristiche principali Profilo di volume dinamico (area visibile o intervallo selezionato) Rilevamento automatico del POC Pers
FREE
Crystal Heikin Ashi
Muhammad Jawad Shabir
4.67 (9)
Indicatori
CRYSTAL HEIKIN ASHI — Indicatore MT5 Panoramica Crystal Heikin Ashi è un indicatore professionale di candele Heikin Ashi con controllo del tema, colorazione trend/momentum e flusso di lavoro adatto all’analisi basata sul volume. Punta alla massima chiarezza visiva per riconoscere forza del trend e possibili inversioni. Strumento di visualizzazione; nessuna garanzia di profitto. Cosa mostra Candele Heikin Ashi pure disegnate dall’indicatore (non quelle predefinite). Colorazione opzionale per tr
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Indicatori
Crystal Volume Profile Auto POC (MT4) — Profilo di Volume con POC Automatico Descrizione Crystal Volume Profile Auto POC è un indicatore leggero e ottimizzato per MetaTrader 4 che mostra la distribuzione dei volumi ai diversi livelli di prezzo. Evidenzia automaticamente il Point of Control (POC), il livello con il volume maggiore, aiutando a individuare aree nascoste di supporto/resistenza, zone di accumulazione/distribuzione e attività istituzionale. Disponibile anche per MT5: Crystal Volume
FREE
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5 Panoramica Sistema automatico per XAUUSD (oro) e principali coppie Forex . Gestione di ingressi, SL/TP, trailing e drawdown con regole precise. Nessuna garanzia di profitto; vedere l’avvertenza sui rischi. Requisiti Piattaforma: MetaTrader 5 Conto: ECN/RAW consigliato Connessione: 24/7 (VPS consigliato) Timeframe: M1–H4 Avvio rapido Abilita Algo Trading . Applica l’EA al grafico (un simbolo per grafico). In Inputs imposta AI_Access_Mode = ON e ricarica
Crystal Smart Volume
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicatori
Crystal Volume Indicator — Strumento di Analisi del Volume per MT5 Descrizione Crystal Volume Indicator è un indicatore per MetaTrader 5 che aiuta a comprendere la forza nascosta dietro i movimenti di prezzo tramite l’analisi del volume. Evidenzia eventi chiave come Climax di Acquisto, Climax di Vendita e Candele Deboli, utili per individuare zone di inversione o continuazione. Caratteristiche principali Supporta Tick Volume e Real Volume (se disponibile) Istogramma a colori dinamici Rilevamen
FREE
Crystal Gold Scalper Neural Recovery System
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL GOLD SCALPER — Expert Advisor MT5 Panoramica Crystal Gold Scalper è un sistema automatico per XAUUSD (oro) con due stili di esecuzione — Recovery Mode e Single Trade Mode — e dashboard sul grafico per un controllo chiaro. Il motore può utilizzare previsioni basate su IA (LSTM, attenzione tipo transformer, sentiment) con ConfidenceThreshold per decidere quando intervenire e come gestire il rischio. Nessuna garanzia di profitto; vedere l’Avvertenza sui rischi. Modalità di trading Recovery
Crystal Heikin Ashi MT4
Muhammad Jawad Shabir
Indicatori
Crystal Heikin Ashi – Visualizzazione Avanzata Heikin Ashi (Versione MT4) Panoramica Crystal Heikin Ashi per MetaTrader 4 è un indicatore Heikin Ashi di livello professionale che migliora la visualizzazione dei grafici e fornisce chiarezza ai trader price action, scalper e analisti. Questa versione MT4 si concentra sulle candele Heikin Ashi pure con stile intelligente, mantenendo il sistema leggero e veloce. Nota: La colorazione basata sul trend e il rilevamento avanzato del momentum sono dispon
FREE
Crystal Buy Sell Liquidity Indicator
Muhammad Jawad Shabir
Indicatori
Crystal Buy Sell Liquidity — Indicatore di Liquidità per MT5 Descrizione Crystal Buy Sell Liquidity è un indicatore professionale per MetaTrader 5 che identifica opportunità di acquisto e vendita basate su modelli di sweep di liquidità. Analizza la struttura intraday del mercato per rilevare l’attività istituzionale e fornisce segnali chiari quando la liquidità retail viene assorbita e il prezzo si inverte. Caratteristiche principali Rilevamento automatico sweep di liquidità su massimi/minimi S
FREE
Crystal Trade Manager
Muhammad Jawad Shabir
4 (2)
Utilità
Crystal Trade Manager – Gestore di Trading Descrizione Crystal Trade Manager (CTM) è un pannello di gestione completa per MetaTrader 5, pensato per controllo rischio, auto SL/TP e disciplina di trading. Funzioni Limite di drawdown giornaliero (1–70%), chiusura auto. Target di profitto/perdita. SL/TP auto su nuovi trade. Protezione Break-Even. Trailing dinamico. Controllo max lotto. Pannello rapido Magic Keys (6 bottoni). Info account live. Notifiche push/suono. Compatibilità Piattaforma: MT5 T
FREE
Auto Candle Sequence Counter
Muhammad Jawad Shabir
Indicatori
Auto Candle Sequence Counter – Indicatore MT5 Descrizione Auto Candle Sequence Counter è un indicatore professionale per MetaTrader 5 che rileva automaticamente sequenze consecutive di candele rialziste e ribassiste. Fornisce visualizzazione in tempo reale, statistiche e avvisi per migliorare l’analisi dell’azione dei prezzi. Caratteristiche principali Rilevamento di sequenze da 2 a 7 candele (rialziste/ribassiste). Mappatura precisa senza perdita di segnali. Rilevamento dei doji (sensibili
FREE
Crystal MTF Candle Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Utilità
Crystal MTF Candle Pro – Professional Multi-Timeframe Analysis Tool Overview Crystal MTF Candle Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to provide direct visualization of higher timeframe candles on the current chart. The tool overlays selected higher timeframe candles with precise countdown timers, allowing traders to monitor live candle development without switching charts. This indicator is optimized for multi-timeframe (MTF) analysis, offering professional styling, custo
FREE
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
Utilità
INDICATORE VISUALIZZAZIONE PREZZO LIVE E PROFITTO TOTALE PERFETTO PER TRADING LIVE E CONDIVISIONE SCHERMO Progettato specificamente per day trader, scalper e sessioni di trading in streaming live Questo indicatore professionale fornisce visualizzazione prezzi in tempo reale e tracciamento completo dei profitti direttamente sul tuo grafico - essenziale per trading ad alta frequenza e trasmissioni di trading live. CARATTERISTICHE PRINCIPALI VISUALIZZAZIONE PREZZO IN TEMPO REALE Aggiornamenti prezz
FREE
Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
Muhammad Jawad Shabir
Utilità
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Copiatore Professionale MT5 Descrizione Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 è un copiatore di operazioni ad alte prestazioni per MetaTrader 5, che replica rapidamente e con precisione ordini tra terminali MT5. Funziona localmente tramite la cartella Common di MT5, senza DLL o API esterne, ideale per VPS e ambienti multi-account. Caratteristiche principali Sistema duale : MASTER: invia ordini, modifiche, chiusure. SLAVE: esegue ordini ricevuti con gestione rischio in
FREE
Live Price With PNL MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilità
INDICATORE VISUALIZZAZIONE PREZZO LIVE E PROFITTO TOTALE Il compagno di trading in tempo reale definitivo per trader professionali, day trader e streamer Trasforma la tua esperienza di trading con questo potente indicatore che visualizza prezzi bid live e tracciamento completo dei profitti direttamente sul tuo grafico. Progettato specificamente per ambienti di trading ad alta frequenza e trasmissioni di trading live. CARATTERISTICHE PRINCIPALI VISUALIZZAZIONE PREZZO IN TEMPO REALE Aggiornamenti
FREE
Crystal Dashboard
Muhammad Jawad Shabir
Utilità
Crystal Profit Dashboard – Real-Time MT5 Account Performance Utility Overview Crystal Profit Dashboard is a lightweight MetaTrader 5 utility that provides real-time profit and loss monitoring directly on the chart. It offers a clean, modern dashboard interface that updates account performance without clutter, allowing traders to focus on execution while keeping essential metrics visible. Designed for scalpers, intraday traders, and swing traders, this tool provides accurate floating profit/los
FREE
Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control
Muhammad Jawad Shabir
Utilità
Crystal Trade Manager – Strumento Avanzato di Gestione Rischio e Trade MT4 Panoramica Crystal Trade Manager (CTM) è un’utility professionale per MetaTrader 4 , progettata per la gestione del rischio, l’automazione delle operazioni e il controllo rapido dell’esecuzione . Aiuta i trader a proteggere il capitale, gestire il drawdown giornaliero, controllare la dimensione dei lotti e automatizzare funzioni essenziali come Auto SL/TP, Break-Even e Trailing Stop. Ideale per trader manuali, partecipant
FREE
Crystal SD Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
Crystal SD Pro – Expert Advisor Domanda & Offerta Istituzionale Descrizione Crystal SD Pro è un EA per MetaTrader 5 che opera con zone istituzionali di domanda/offerta. Prende solo operazioni confermate per ridurre i falsi segnali. Caratteristiche Analisi multi-timeframe (M30–H4) Modalità Smart Recovery o Cut Loss Dashboard: trade, zone, recovery Lotti fissi o automatici Obiettivo di profitto globale Auto SL/TP, break-even, trailing stop Filtro ADX/DI Modalità Cut Loss – min. $1000 (1:1000) Sm
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione