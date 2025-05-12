EasyInsight AIO MT5
- Utilità
- Alain Verleyen
- Versione: 2.28
- Aggiornato: 30 luglio 2025
- Attivazioni: 10
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo
Panoramica
Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate.
EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pulito — pronto per essere analizzato istantaneamente con ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity e altri.
Nessun cambio finestra, nessun disordine, nessuna sovrapposizione di indicatori sui grafici. Solo dati strutturati e puri, esportati automaticamente, così puoi concentrarti su decisioni intelligenti basate sui dati — senza perdere tempo davanti al monitor.
Perché EASY Insight AIO?
Vero all-in-one
• Nessuna configurazione, nessuna installazione di indicatori, nessuna sovrapposizione sul grafico. Basta installare, avviare ed esportare — tutto qui.
Copertura multi-asset
• Scansiona e analizza Forex, Metalli, Criptovalute, Indici e Azioni — tutto ciò che il tuo broker offre.
Esportazione dati pronta per l’IA
• CSV altamente strutturati e ottimizzati per prompt, progettati per essere utilizzati direttamente con strumenti e piattaforme di intelligenza artificiale.
L’export completo include:
• Analisi della forza valutaria su 3 periodi selezionabili
• Sentiment di mercato tramite variazioni delle posizioni nette long
• Variazioni di volume, volatilità e zone precise di supporto/resistenza
• Dati di mercato inclusi OHLC per M15, H1, D1
• Tutti i dati sono subito pronti per l’export — nessuna configurazione aggiuntiva necessaria
Prompt engineering intelligente
• File prompt integrati guidano la tua IA nell’interpretare l’export e generare idee di trading in tempo reale.
Automazione senza sforzo
• Le esportazioni vengono automaticamente ordinate in cartelle per classe di asset (Forex, Cripto, Metalli, ecc.), ognuna con file “timelapse” per facilitare backtesting, training IA e sviluppo strategie.
Massima potenza, complessità minima
Non serve acquistare, licenziare o configurare indicatori separati. EASY Insight AIO include tutto — subito. Ricevi solo dati puri, senza influenzare i grafici e senza nessun passaggio manuale.
Approvato dalla community
La community EASY Insight cresce rapidamente e già condivide prompt AI avanzati, strategie di trading automatizzate e anche framework EA completi — tutto basato su questa esportazione di dati puri. Gli utenti hanno già segnalato operazioni profittevoli su cripto e altri mercati a pochi giorni dal lancio.
Guarda EASY Insight AIO in azione
Guarda esempi reali e walkthrough completi nella nostra playlist YouTube sul trading AI.
Risorse & supporto
• Nuovo su EASY Insight? Inizia qui: FAQ EasyInsight
• Accedi a template, strategie, video e gruppi tramite il nostro hub centrale Stein Investments
Riepilogo – perché EASY Insight AIO?
• Esportazione CSV con un clic per tutte le principali classi di asset
• 100% dati: nessun indicatore, nessuna sovrapposizione, nessuna configurazione
• Progettato per il trading con IA — strutturato, ottimizzato per prompt e pronto all’uso
• Comodità all-in-one e zero sforzo manuale
• Usato da una community in rapida crescita che costruisce il futuro del trading basato sui dati
• Efficiente, moderno e pronto per la tua prossima operazione
Pronto a tradare in modo più intelligente e senza sforzo?
Ottieni EASY Insight AIO oggi e scopri il vero trading di precisione alimentato dall’IA, senza nessuna configurazione.
Another great and high quality tool from Stein Investments that gives you a fast overview of the market and suggestions with help from AI.
If trading volume is picking up or there is no major news event on the horizon, the win rate tends to be solid.
Of course, it is not a holy grail. Sometimes the AI suggests trades that don’t fully hold up. That is where your own trading experience and judgment matters, you should always double check if a setup makes sense. Like when it points to a buy at a zone that was just rejected, ask yourself is there really enough momentum to push through this time?
But instead of scanning charts all by yourself, everything is done by AI analyzing the CSV tables, and this is a huge time saver. You can even do this with a fulltime job in your coffee break.
Besides all that, their support impressed me, really fast and detailed. Every time I had an issue, they replied quickly.
The price value is pretty decent. Definitely worth considering if you want an extra edge without spending hours glued to the screen.