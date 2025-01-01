文档部分
MQL5参考标准程序库指标成交量指标CiAD 

CiAD

CiAD 类旨在使用累积/派发技术指标。

描述

CiAD 类可供创建, 设置和访问累积/派发指标的数据。

声明

   class CiAD: public CIndicator

标称库文件

   #include <Indicators\Volumes.mqh>

继承体系

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiAD

类方法

属性

 

Applied

返回交易量应用类型。

创建方法

 

创建

创建指标

数据访问方法

 

Main

返回缓存区数据

输入/输出

 

virtual Type

返回对象类型的标识符

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

方法继承自类 CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

方法继承自类 CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

方法继承自类 CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

方法继承自类 CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription