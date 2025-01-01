ドキュメントセクション
CiAD

CiAD はAccumulation（蓄積）/ Distribution（分配）テクニカル指標の使用に意図されたクラスです。

説明

CiAD クラスは、A/D 指標の作成、設定及びデータアクセスを提供します。

宣言

  class CiAD: public CIndicator

タイトル

  #include <Indicators\Volumes.mqh>

継承階層

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiAD

クラスメソッド

属性

 

Applied

適用するボリュームの種類を返します。

作成メソッド

 

Create

指標を作成します。

データアクセスメソッド

 

Main

バッファ要素を返します。

入出力

 

virtual Type

オブジェクトの型の識別子を返します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

クラスから継承されたメソッド CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

クラスから継承されたメソッド CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

クラスから継承されたメソッド CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

クラスから継承されたメソッド CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription