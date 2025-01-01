DocumentazioneSezioni
Create

Crea l'indicatore con i parametri specificati. Usa Refresh() e GetData() per aggiornare ed ottenere i valori dell'indicatore.

bool  Create(
   string           symbol,        // simbolo
   ENUM_TIMEFRAMES  period,        // periodo
   int              ma_period,     // periodo medio
   int              ma_shift,      // slittamento
   ENUM_MA_METHOD   ma_method,     // metodo della media
   int              applied        // tipo di prezzo, handle
   )

Parametri

symbol

[in]  Simbolo.

period

[in]  Timeframe (ENUM_TIMEFRAMES valore enumerazione).

ma_period

[in]  Periodo medio.

ma_shift

[in]  Slittamento orizzontale.

ma_method

[in]  Metodo di media (ENUM_MA_METHOD, valore dell'enumerazione).

applied

[in]  Tipo di prezzo o handle da applicare.

Valore di ritorno

true - successo, false - non si può creare l'indicatore.