OnShow

L'event handler del controllo "Show" .

ùvirtual bool  OnShow()

Valore di ritorno

true se l'evento è stato elaborato, altrimenti false.

Nota

Il metodo della classe base non fa nulla e restituisce sempre true.