OnMouseDown

L'event handler del controllo "MouseDown" .

virtual bool  OnMouseDown()

Valore di ritorno

true se l'evento è stato elaborato, altrimenti false.

Nota

L'evento "MouseDown" si verifica quando si preme il pulsante sinistro del mouse sul controllo.