TW Scalper Robot MT4
- Experts
- Altan Karakaya
- Version: 2.4
- Mise à jour: 26 août 2025
- Activations: 15
TW Scalper Robot MT4 : Un Expert Advisor de Scalping Professionnel :
Vous recherchez une solution professionnelle pour une rentabilité rapide et intelligente sur le marché de l'or ?
Le robot TW Scalper, un bot de scalping spécialisé, combine 3 indicateurs avancés et des algorithmes de trading précis pour vous aider à devenir un véritable chasseur de tendances. Grâce à des stratégies avancées de gestion des risques, ce robot exécute vos positions avec une protection totale.
Cadeau Spécial : Avec ce produit, recevez gratuitement un outil bonus d'une valeur de 37 $ !
Réservé uniquement aux 10 premiers utilisateurs, une remise spéciale et un cadeau sont offerts. Ensuite, le prix augmentera !
Caractéristiques Clés du Robot TW Scalper :
1- Une Seule Position à la Fois :
Se concentre sur une seule transaction avec la plus grande probabilité de succès, évite les entrées inutiles et maintient le contrôle du risque.
2- Détection Précise des Changements de Tendance :
Utilise un filtre à deux niveaux pour identifier les tendances avec une grande précision.
3- Gestion Complète du Capital :
Chaque position est gérée avec un take profit, un stop loss, un trailing stop et un break-even pour garantir la sécurité de votre capital.
4- Fonction de Programmation du Trading :
Vous pouvez définir des heures spécifiques pendant lesquelles le robot doit fonctionner.
5- Stop Loss Intelligent et Sécurisé :
Place les stops à des points logiques et sécurisés afin de minimiser les pertes potentielles.
6- Performance dans des conditions raisonnables :
Taux de réussite : Entre 70 % et 80 %
Drawdown : Environ 10 % à 30 %
7- Analyse du Volume du Marché :
Utilise un indicateur de volume pour déterminer la force et la validité des tendances.
8- Affiche les Niveaux Adaptés au Trailing Stop :
Identifie les niveaux techniques dans les tendances à long terme pour placer les trailing stops.
9- Fonction d’Alerte :
Cette fonction vous avertit avant d’entrer dans des trades à haut risque, vous permettant de mettre le robot en pause temporairement si vous le souhaitez, puis de le réactiver une fois le risque passé.
10- Entrées Intelligentes avec Stop Optimisé :
Le stop loss est défini en fonction de la force du signal afin d’atteindre un ratio risque/rendement optimal.
11- Utilisable sur l'Or et les Timeframes Courts (M1 & M5) :
Entièrement optimisé pour les opérations de scalping sur le symbole de l’or (XAUUSD).
12- Installation Facile + Mises à Jour Gratuites :
Avec un support dédié et des mises à jour continues, soyez toujours un pas devant le marché.
Paramètres Recommandés pour de Meilleures Performances :
- Courtier : Tout courtier avec un spread faible
- Type de Compte : ECN ou ECN_Pro
- Solde Minimum : 500 $
- Effet de Levier Recommandé : Au moins 1:500
- Il est préférable de trader sur XAUUSD et sur un timeframe d'une minute.
- L’utilisation d’un VPS est obligatoire pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7
Pour une assistance complète sur l’installation et le fonctionnement de cet expert advisor, consultez notre article tutoriel et nos vidéos complètes.
https://www.mql5.com/en/blogs/post/762670