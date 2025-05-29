TW Scalper Robot MT4

TW Scalper Robot MT4 : Un Expert Advisor de Scalping Professionnel :


Vous recherchez une solution professionnelle pour une rentabilité rapide et intelligente sur le marché de l'or ?

Le robot TW Scalper, un bot de scalping spécialisé, combine 3 indicateurs avancés et des algorithmes de trading précis pour vous aider à devenir un véritable chasseur de tendances. Grâce à des stratégies avancées de gestion des risques, ce robot exécute vos positions avec une protection totale.


Cadeau Spécial : Avec ce produit, recevez gratuitement un outil bonus d'une valeur de 37 $ !

Réservé uniquement aux 10 premiers utilisateurs, une remise spéciale et un cadeau sont offerts. Ensuite, le prix augmentera !


Caractéristiques Clés du Robot TW Scalper :


1- Une Seule Position à la Fois :
Se concentre sur une seule transaction avec la plus grande probabilité de succès, évite les entrées inutiles et maintient le contrôle du risque.

2- Détection Précise des Changements de Tendance :
Utilise un filtre à deux niveaux pour identifier les tendances avec une grande précision.

3- Gestion Complète du Capital :
Chaque position est gérée avec un take profit, un stop loss, un trailing stop et un break-even pour garantir la sécurité de votre capital.

4- Fonction de Programmation du Trading :
Vous pouvez définir des heures spécifiques pendant lesquelles le robot doit fonctionner.

5- Stop Loss Intelligent et Sécurisé :
Place les stops à des points logiques et sécurisés afin de minimiser les pertes potentielles.

6- Performance dans des conditions raisonnables :
Taux de réussite : Entre 70 % et 80 %
Drawdown : Environ 10 % à 30 %

7- Analyse du Volume du Marché :
Utilise un indicateur de volume pour déterminer la force et la validité des tendances.

8- Affiche les Niveaux Adaptés au Trailing Stop :
Identifie les niveaux techniques dans les tendances à long terme pour placer les trailing stops.

9- Fonction d’Alerte :
Cette fonction vous avertit avant d’entrer dans des trades à haut risque, vous permettant de mettre le robot en pause temporairement si vous le souhaitez, puis de le réactiver une fois le risque passé.

10- Entrées Intelligentes avec Stop Optimisé :
Le stop loss est défini en fonction de la force du signal afin d’atteindre un ratio risque/rendement optimal.

11- Utilisable sur l'Or et les Timeframes Courts (M1 & M5) :
Entièrement optimisé pour les opérations de scalping sur le symbole de l’or (XAUUSD).

12- Installation Facile + Mises à Jour Gratuites :
Avec un support dédié et des mises à jour continues, soyez toujours un pas devant le marché.


Paramètres Recommandés pour de Meilleures Performances :


  • Courtier : Tout courtier avec un spread faible
  • Type de Compte : ECN ou ECN_Pro
  • Solde Minimum : 500 $
  • Effet de Levier Recommandé : Au moins 1:500
  • Il est préférable de trader sur XAUUSD et sur un timeframe d'une minute.
  • L’utilisation d’un VPS est obligatoire pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7


Pour une assistance complète sur l’installation et le fonctionnement de cet expert advisor, consultez notre article tutoriel et nos vidéos complètes.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/762670


Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.17 (6)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Système de trading en grille sans Martingale pour l'or (XAUUSD) L'EA Gold Throne est un Expert Advisor conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD). Il utilise une méthodologie de trading en grille structurée, évitant ainsi le recours à la gestion de l'argent par martingale. Au lieu d'augmenter la taille des lots de manière exponentielle après des pertes, l'EA utilise une approche de taille de lot fixe ou ajustable progressivement, offrant aux traders un meilleur contr
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
GoldMinerFX
Van Hoa Nguyen
5 (3)
Experts
GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
OpenScalp GXT est un système de scalping simple, basé sur le consensus des derniers modèles GPT. Vous pouvez sélectionner le modèle de votre choix dans le menu déroulant des paramètres d'entrée ou laisser l'EA choisir automatiquement. Chaque ordre est passé individuellement, un trade à la fois, sans martingale ou grille. De plus, chaque position est protégée par un stop loss dynamique virtuel, avec un stop loss fixe entièrement personnalisable disponible. Le consensus de l'IA combiné au moteur d
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Dark Algo
Marco Solito
4.65 (60)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT5 : Un robot de scalping professionnel pour l’or (XAUUSD) Vous cherchez un moyen intelligent et fiable de maximiser vos profits sur le marché de l’or ? TW Scalper Robot MT5 est un expert advisor puissant, spécialement conçu pour le scalping de l’or. En combinant trois indicateurs avancés avec des algorithmes de trading précis, il vous aide à capter les tendances du marché comme un professionnel. Avec ses stratégies intégrées de gestion du risque, chaque trade est exécuté en t
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT5 – Expert Advisor de Scalping de Haute Précision pour l'Or et les Stratégies de Tendance   TW Trend Hunter MT5 n'est pas un bot de trading ordinaire - c'est un Expert Advisor sophistiqué, testé sur le terrain, conçu pour exceller sur des marchés volatils en exploitant des signaux de tendance clairs et une gestion stricte des risques. Caractéristiques mises en avant : Exécute une seule transaction à la fois pour un meilleur contrôle des risques Reconnaissance intelligente
TW Swing Trading
Altan Karakaya
Experts
TW Swing Trading EA: Robot de suivi de tendance Forex pour des profits constants TW Swing Trading EA est un robot de trading swing entièrement automatisé, spécialement conçu pour XAUUSD sur les unités de temps M30 et H1. Il utilise des filtres de tendance avancés, une logique de stop-loss adaptative et une protection intégrée du capital afin de maximiser la précision tout en minimisant le drawdown, offrant ainsi des performances constantes dans des conditions de marché changeantes. Pourquoi ch
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
Indicateurs
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot vous offre une expérience de trading unique en utilisant les dernières stratégies de trading et la technologie d'intelligence artificielle. Ce produit répond aux divers besoins des traders scalpers en fournissant deux catégories distinctes de signaux : Testez ce produit exceptionnel aujourd'hui et commencez votre expérience unique vers devenir un scalper de tendances. De plus, recevez un produit d'une valeur de 37 $ en cadeau. Catégories de s
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
Indicateurs
TW Trend Sniper : la meilleure stratégie de tendance L'indicateur TW Trend Sniper, utilisant une combinaison intelligente de techniques d'analyse technique avancées, vous aide à identifier avec précision les tendances du marché et à recevoir des signaux opportuns pour des transactions rentables. La formule exclusive de Trade Wizards, ainsi que l'analyse Price Action, les niveaux de Fibonacci et d'autres outils d'analyse technique, vous fournissent des signaux de trading précis et fiables. Cet
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
Indicateurs
TW Trend Sniper : la meilleure stratégie de tendance L'indicateur TW Trend Sniper, utilisant une combinaison intelligente de techniques d'analyse technique avancées, vous aide à identifier avec précision les tendances du marché et à recevoir des signaux opportuns pour des transactions rentables. La formule exclusive de Trade Wizards, ainsi que l'analyse Price Action, les niveaux de Fibonacci et d'autres outils d'analyse technique, vous fournissent des signaux de trading précis et fiables. Cet
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT4 – Le Super Scalper EA pour le Trading de l'Or et Basé sur la Tendance TW Trend Hunter MT4 n'est pas juste un autre robot de trading — c'est un système intelligent, éprouvé, conçu pour réussir sur des marchés volatils en s'appuyant sur des signaux de tendance clairs et une gestion rigoureuse du capital. Caractéristiques principales : Une seule position active à la fois Détection intelligente des tendances à court et long terme Planification personnalisable selon vos session
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
Indicateurs
TW Volume Signal Pro MT5 , exploitant des technologies d’IA avancées et des algorithmes intelligents propriétaires, vous permet de trader sur le marché de l’or avec une plus grande confiance et vous offre une expérience de trading unique et inégalée. Vous recherchez des signaux de trading très précis et exceptionnels sur le marché de l’or ? Avec TW Volume Signal Pro MT5 , vous pouvez devenir un trader professionnel et réussir brillamment dans le marché de l’or. Alors, essayez-le gratuitement !
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
Indicateurs
Cet assistant de nouvelles est conçu pour obtenir les événements économiques dont les traders ont besoin à partir des principales sources de publication, qui publient des nouvelles en temps réel sur la base du Market Watch du terminal avec des filtres variés et simples. Les traders du Forex utilisent des indicateurs macroéconomiques pour prendre des décisions éclairées concernant l’achat et la vente de devises. Par exemple, si un trader estime que l’économie américaine va croître plus rapideme
FREE
TW Session
Altan Karakaya
Indicateurs
Ce produit est conçu pour afficher les sessions de trading de 15 pays en fonction du fuseau horaire de votre serveur de courtier et de divers modes d'affichage en fonction des paramètres souhaités pour éviter la congestion des graphiques et la possibilité de définir une session avec l'heure souhaitée par l'utilisateur. Le soleil ne se couche jamais sur le marché des changes, mais son rythme danse au rythme de séances de trading distinctes. Comprendre ces sessions, leurs chevauchements et leurs
FREE
TW Session MT4
Altan Karakaya
Indicateurs
Ce produit est conçu pour afficher les sessions de trading de 15 pays en fonction du fuseau horaire de votre serveur de courtier et de divers modes d'affichage en fonction des paramètres souhaités pour éviter la congestion des graphiques et la possibilité de définir une session avec l'heure souhaitée par l'utilisateur. Le soleil ne se couche jamais sur le marché des changes, mais son rythme danse au rythme de séances de trading distinctes. Comprendre ces sessions, leurs chevauchements et leurs
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
Indicateurs
TW Volume Signal Pro MT4 , exploitant des technologies d’IA avancées et des algorithmes intelligents propriétaires, vous permet de trader sur le marché de l’or avec une plus grande confiance et vous offre une expérience de trading unique et inégalée. Vous recherchez des signaux de trading très précis et exceptionnels sur le marché de l’or ? Avec   TW Volume Signal Pro MT4 , vous pouvez devenir un trader professionnel et réussir brillamment dans le marché de l’or. Alors, essayez-le gratuitement
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
Indicateurs
support resistance levels indicator   mt4: Cet outil est un indicateur multi-temporels qui identifie et trace les lignes de support et de résistance, ainsi que les niveaux de Fibonacci, sur un graphique avec la même précision que l'œil humain. Les niveaux de support et de résistance TW pour le forex disposent d'un algorithme complexe qui scanne le graphique pour identifier les niveaux précédents de stabilisation des prix et de rebond, en enregistrant le nombre de touches. Êtes-vous fatigué de
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
Indicateurs
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot vous offre une expérience de trading unique en utilisant les dernières stratégies de trading et la technologie d'intelligence artificielle. Ce produit répond aux divers besoins des traders scalpers en fournissant deux catégories distinctes de signaux : Testez ce produit exceptionnel aujourd'hui et commencez votre expérience unique vers devenir un scalper de tendances. De plus, recevez un produit d'une valeur de 37 $ en cadeau. Catégories de s
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Sniper EA – Gold Scalping Expert Advisor for XAUUSD Trend Trading TW Sniper EA MT4 est un Expert Advisor Forex avancé pour le trading de l’or, conçu avec une logique basée sur les tendances afin d’assurer des performances stables même dans des conditions de marché très volatiles. Ce puissant robot de scalping sur l’or se concentre sur le trading de XAUUSD pendant les sessions clés, garantissant une croissance constante tout en maintenant un contrôle strict des risques et une gestion professio
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
Indicateurs
support resistance levels indicator   mt5: Cet outil est un indicateur multi-temporels qui identifie et trace les lignes de support et de résistance, ainsi que les niveaux de Fibonacci, sur un graphique avec la même précision que l'œil humain. Les niveaux de support et de résistance TW pour le forex disposent d'un algorithme complexe qui scanne le graphique pour identifier les niveaux précédents de stabilisation des prix et de rebond, en enregistrant le nombre de touches. Êtes-vous fatigué de
