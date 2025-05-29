TW Scalper Robot MT4 : Un Expert Advisor de Scalping Professionnel :





Vous recherchez une solution professionnelle pour une rentabilité rapide et intelligente sur le marché de l'or ?

Le robot TW Scalper, un bot de scalping spécialisé, combine 3 indicateurs avancés et des algorithmes de trading précis pour vous aider à devenir un véritable chasseur de tendances. Grâce à des stratégies avancées de gestion des risques, ce robot exécute vos positions avec une protection totale.





Cadeau Spécial : Avec ce produit, recevez gratuitement un outil bonus d'une valeur de 37 $ ! Réservé uniquement aux 10 premiers utilisateurs, une remise spéciale et un cadeau sont offerts. Ensuite, le prix augmentera !





Caractéristiques Clés du Robot TW Scalper :





1- Une Seule Position à la Fois :

Se concentre sur une seule transaction avec la plus grande probabilité de succès, évite les entrées inutiles et maintient le contrôle du risque.

2- Détection Précise des Changements de Tendance :

Utilise un filtre à deux niveaux pour identifier les tendances avec une grande précision.

3- Gestion Complète du Capital :

Chaque position est gérée avec un take profit, un stop loss, un trailing stop et un break-even pour garantir la sécurité de votre capital.

4- Fonction de Programmation du Trading :

Vous pouvez définir des heures spécifiques pendant lesquelles le robot doit fonctionner.

5- Stop Loss Intelligent et Sécurisé :

Place les stops à des points logiques et sécurisés afin de minimiser les pertes potentielles.

6- Performance dans des conditions raisonnables :

Taux de réussite : Entre 70 % et 80 %

Drawdown : Environ 10 % à 30 %

7- Analyse du Volume du Marché :

Utilise un indicateur de volume pour déterminer la force et la validité des tendances.

8- Affiche les Niveaux Adaptés au Trailing Stop :

Identifie les niveaux techniques dans les tendances à long terme pour placer les trailing stops.

9- Fonction d’Alerte :

Cette fonction vous avertit avant d’entrer dans des trades à haut risque, vous permettant de mettre le robot en pause temporairement si vous le souhaitez, puis de le réactiver une fois le risque passé.

10- Entrées Intelligentes avec Stop Optimisé :

Le stop loss est défini en fonction de la force du signal afin d’atteindre un ratio risque/rendement optimal.

11- Utilisable sur l'Or et les Timeframes Courts (M1 & M5) :

Entièrement optimisé pour les opérations de scalping sur le symbole de l’or (XAUUSD).

12- Installation Facile + Mises à Jour Gratuites :

Avec un support dédié et des mises à jour continues, soyez toujours un pas devant le marché.





Paramètres Recommandés pour de Meilleures Performances :





Courtier : Tout courtier avec un spread faible

Type de Compte : ECN ou ECN_Pro

Solde Minimum : 500 $

Effet de Levier Recommandé : Au moins 1:500



Il est préférable de trader sur XAUUSD et sur un timeframe d'une minute.



et sur un timeframe d'une minute. L’utilisation d’un VPS est obligatoire pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7





Pour une assistance complète sur l’installation et le fonctionnement de cet expert advisor, consultez notre article tutoriel et nos vidéos complètes.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/762670





