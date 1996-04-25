Quantum King MT4

Quantum King EA — La puissance intelligente, optimisée pour chaque trader

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.

Prix de lancement spécial

Signal en direct :   CLIQUEZ ICI

Chaîne Quantum King :   Cliquez ici

***Achetez Quantum King MT4 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Contactez-nous en privé pour plus d'informations !

Règle   Votre trading avec précision et discipline.

Roi Quantique EA   Ce système combine la robustesse d'une grille structurée et l'intelligence de la martingale adaptative en un seul système intégré, conçu pour AUDCAD sur M5 et destiné aussi bien aux débutants qu'aux professionnels souhaitant une croissance régulière et maîtrisée.

Roi Quantique EA   est un système de trading entièrement automatisé développé pour la paire AUDCAD sur l'unité de temps M5.
Elle combine la structure d'une stratégie de grille avec la logique de récupération adaptative de la martingale, formant un système qui gère intelligemment les transactions à travers toutes les phases du marché.

Conçu pour l'accessibilité et la cohérence,   Roi Quantique   Ce système est idéal pour les traders souhaitant faire fructifier leur capital sans intervention manuelle constante. Sa configuration est simple, son exécution rapide et ses performances équilibrées, ce qui en fait un excellent choix pour les traders débutants comme pour les plus expérimentés.

L'algorithme s'adapte dynamiquement à la volatilité, en étendant ou en réduisant sa grille pour maintenir l'équilibre et l'efficacité. Ce comportement intelligent permet   Roi Quantique   trader activement tout en minimisant l'exposition inutile.

Optimisé spécifiquement pour la paire AUDCAD, cet EA tire parti des mouvements de prix stables et répétitifs de cette paire pour générer des profits avec précision et constance.

Caractéristiques principales

  • Trading entièrement automatisé pour l'AUDCAD (M5)

  • Hybride de grille et de martingale avec contrôle adaptatif

  • Conçu pour les débutants comme pour les professionnels

  • Accepte les petits dépôts — minimum 200 $

  • Optimisé pour la stabilité à long terme et la préservation du capital

  • Facile à installer et prêt à l'emploi immédiatement

Recommandations

  • Paire de devises : AUDCAD

  • Période : M5

  • Dépôt minimum : 200 $ ; dépôt recommandé : 500 $ et plus

  • Type de compte : ECN, Raw ou Razor (spreads très faibles)

  • Effet de levier : 1:100

  • Type de compte : Couverture

  • Courtiers recommandés : IC Markets, IC Trading
Pour des performances optimales, utilisez toujours des comptes à faible spread.
Contactez-moi en privé pour obtenir les courtiers recommandés et le manuel d'installation officiel.

Roi Quantique EA   allie structure, intelligence et accessibilité au sein d'un système performant.
Il est conçu pour trader en toute confiance — de manière constante, efficace et toujours sous contrôle.

Que vous débutiez avec un petit portefeuille ou que vous en gériez un plus important,   Roi Quantique   vous offre un outil de qualité professionnelle, raffiné avec l'élégance de la série Quantum.

Investissez en toute confiance. Investissez avec équilibre.   Commercez avec le roi .

