TW Western Scalper MT5 combine détection précise des tendances, logique de marché adaptative et contrôle du risque multicouche pour capturer les mouvements à court terme rentables sur l’or.

Optimisé pour les sessions volatiles de XAUUSD, il garantit des performances constantes, une protection stricte du capital et une gestion intelligente des fonds — l’équilibre parfait entre rentabilité et sécurité.





Pourquoi Choisir TW Western Scalper EA

Stratégie Unique de Scalping sur l’Or

Conçu pour le trading quotidien du XAUUSD, axé sur la précision à court terme et les configurations à forte probabilité. Détection Précise de la Tendance

Des moyennes mobiles intelligentes et des indicateurs personnalisés identifient la vraie direction du marché tout en filtrant le bruit. Logique de Marché Adaptative

S’ajuste automatiquement à la volatilité et aux dynamiques du marché pour un timing d’entrée précis. Contrôle Intelligent du Risque

Ne prend qu’une seule position à la fois.

Protection du capital multicouche intégrée.

Utilise un stop loss caché et un take profit flexible.

Le système auto-lot s’adapte à la croissance du compte. Performance Prouvée

Jusqu’à 85 % de taux de réussite.

Environ 30 % de croissance mensuelle potentielle.

Contrôle du drawdown intégré.

Inclut des mises à jour à vie et un support dédié.





Logique Intelligente pour des Résultats Fiables

TW Western Scalper MT5 s’adapte aux conditions réelles du marché, filtre les faux signaux et cible des opportunités intraday de haute qualité.

Conçu pour les traders recherchant une croissance stable, un drawdown faible et un trading de l’or automatisé, précis et sécurisé.





Paramètres Optimaux pour une Performance Maximale

Pour de meilleurs résultats :

Courtier : spreads faibles et exécution rapide.

Type de compte : ECN ou ECN_Pro recommandé.

Spread : zéro ou à faible commission.

Solde minimum : 3 000 $+.

Effet de levier : au moins 1:500.

Paire : XAUUSD (Or/USD) uniquement.

VPS : recommandé pour une performance stable 24h/24.





Pour des instructions complètes sur l’installation et les fonctionnalités de cet expert advisor, consultez notre article tutoriel et nos vidéos complètes.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764983

