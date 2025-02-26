TW Scalper Shoot MT4

TW Trend Scalper Indicator:





The TW Scalper Shoot vous offre une expérience de trading unique en utilisant les dernières stratégies de trading et la technologie d'intelligence artificielle. Ce produit répond aux divers besoins des traders scalpers en fournissant deux catégories distinctes de signaux :





Testez ce produit exceptionnel aujourd'hui et commencez votre expérience unique vers devenir un scalper de tendances.





De plus, recevez un produit d'une valeur de 37 $ en cadeau.





Catégories de signaux :





1. Signaux à long terme et sûrs : Ces signaux sont identifiés en utilisant des stratégies d'action de prix (règles de l'argent intelligent), des niveaux de Fibonacci, des niveaux de support et de résistance, et des moyennes mobiles. Les signaux de cette catégorie sont affichés avec des flèches rouges et bleues et des cibles spécifiques, ce qui les rend idéaux pour les traders recherchant des transactions à long terme et fiables.





2. Signaux de scalping (pour les scalpers professionnels) : En plus des stratégies mentionnées ci-dessus, ces signaux utilisent également la formule exclusive de l'indicateur Trade Wizards et des méthodes de réduction du bruit par IA. Les signaux de scalping sont ajoutés aux signaux de la première catégorie avec des flèches blanches dans des tendances fiables et conviennent à ceux qui sont des scalpers forex.





Caractéristiques uniques de l'indicateur Scalper :





1. Pas de changement de couleur pour les signaux : Les signaux, SL et TP ne changent pas du tout et ont une grande précision.





2. Détection précise des tendances changeantes : Les tendances changeantes sont identifiées avec une grande précision à l'aide d'un filtre à deux étapes.





3. Alertes visuelles et audio : Les alertes sont affichées sous forme de flash sur le graphique et de chiffres de prix pour les entrées, TPs et SLs dans une fenêtre à côté du graphique.





4. Trois zones cibles de profit : Pour gérer le risque et préserver les bénéfices, trois zones cibles de profit sont fournies.





5. Points SL sécurisés : SL est fourni à un emplacement sûr pour protéger votre capital.





6. Possibilité d'éteindre les signaux : Vous pouvez éteindre les signaux si nécessaire.





7. Utilisation de l'indicateur de volume : L'indicateur de volume est utilisé pour déterminer la force des tendances.



