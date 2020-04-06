TW Scalper Robot MT4 : 전문적인 스캘핑 전문가 조언자 :





금 시장에서 빠르고 스마트한 수익을 위한 전문적인 솔루션을 찾고 계신가요?

TW Scalper Robot은 전문 스캘핑 봇으로, 3가지 고급 지표와 정밀한 거래 알고리즘을 결합하여 진정한 트렌드 헌터가 될 수 있도록 도와줍니다. 고급 리스크 관리 전략을 통해 이 로봇은 포지션을 완전한 보호 상태에서 실행합니다.





TW Scalper Robot의 주요 기능:





1- 한 번에 하나의 포지션만 유지:

가장 성공 확률이 높은 거래에 집중하며, 불필요한 진입을 피하고 리스크를 관리합니다.

2- 변화하는 트렌드의 정확한 감지:

2단계 필터를 사용하여 고정밀도로 트렌드를 식별합니다.

3- 완벽한 자본 관리:

각 포지션은 이익실현, 손절매, 추적손절, 손익분기점으로 관리되어 자본을 항상 안전하게 유지합니다.

4- 거래 타이밍 설정 기능:

로봇이 작동할 특정 시간을 설정할 수 있습니다.

5- 스마트하고 안전한 손절매:

논리적이고 안전한 지점에 손절매를 배치하여 잠재적인 손실을 최소화합니다.

6- 합리적인 조건에서의 성능:

승률: 70% ~ 80%

손실폭(드로우다운): 약 10% ~ 30%

7- 시장 거래량 분석:

거래량 지표를 사용하여 트렌드의 강도와 신뢰성을 판단합니다.

8- 추적손절에 적합한 레벨 표시:

장기 트렌드에서 기술적으로 적절한 레벨을 식별하여 추적손절을 설정할 수 있게 합니다.

9- 경고 기능:

고위험 거래 진입 전 경고를 제공하여, 원할 경우 일시적으로 로봇 작동을 중단하고 리스크가 지나간 후 다시 작동시킬 수 있습니다.

10- 최적화된 손절로 스마트한 진입:

신호 강도에 기반하여 손절을 설정하여 최적의 리스크-보상 비율을 달성합니다.

11- 금과 단기 시간대(M1 & M5)에서 사용 가능:

금(XAUUSD) 스캘핑 거래에 최적화되어 있습니다.

12- 쉬운 설치 + 무료 업데이트:

전용 지원과 지속적인 업데이트로 항상 시장보다 한 발 앞서 나갈 수 있습니다.





더 나은 성능을 위한 권장 설정:





브로커: 낮은 스프레드를 제공하는 모든 브로커

계좌 유형: ECN 또는 ECN_Pro

최소 잔고: $1000

권장 레버리지: 최소 1:500

가능하면 XAUUSD와 1분 타임프레임에서 거래하세요.



24시간 작동을 위해 VPS 사용 필수





이 전문가 조언자의 설치 및 작동에 대한 완전한 안내는 튜토리얼 기사 및 전체 동영상을 확인해 주세요.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/762670

