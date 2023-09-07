HFT Prop Firm EA

4.97

HFT Prop Firm EA, également connu sous le nom de Green Man en raison de son logo distinctif, est un Expert Advisor (EA) conçu spécifiquement pour surmonter les défis ou les évaluations des entreprises de trading propriétaires (prop firms) qui permettent les stratégies de trading à haute fréquence (HFT).

Pour une période limitée : utilitaires gratuits d'une valeur de $198 lorsque vous achetez HFT Prop Firm EA

Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Suivi des performances du défi HFT (à partir de $200) :

  1. Broker : IC Markets Numéro de compte : 66603384 Serveur : ICmarketsSC-Demo06 Mot de passe : Greenman

  2. Broker : IC Markets Numéro de compte : 21718043 Serveur : ICmarketsSC-Demo02 Mot de passe : Greenman

Résultat 1 : https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4333.gif Résultat 2 : https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4648.gif Plus de 600 avis authentiques de 5 étoiles : https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews

Canal public : https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea

4 outils de trading gratuits pour les prop firms pour vos comptes financés : Prop Firm Toolbox (outils de taille de lot cohérente, mesureur de spread, outils de cohérence de profit) d'une valeur de $99 et Prop Firm Equity Protector d'une valeur de $99. De plus, rejoignez le Swing Signal Group !

Caractéristiques principales

Conçu spécialement pour les défis HFT : Adapté pour passer les défis des prop firms de manière efficace avec une faible réduction et un stop loss. Compatibilité et utilisation : Capable de passer un nombre illimité de comptes pour plus de 14 prop firms HFT prises en charge avec un paiement unique. Demandez-moi la liste des prop firms prises en charge avant votre achat. Plus de 100 fichiers de configuration : Plus de 100 fichiers de configuration pour différentes tailles de compte pour les prop firms et les démos de brokers prises en charge. Gestion de l'argent innovante : Inclut Pro Ratio Money Management (PRMM) pour des ajustements automatiques de la taille des lots et un protecteur de capital intégré qui arrête le trading une fois l'objectif atteint. Opération efficace : Fonctionne de manière autonome après configuration, détectant les mouvements du marché et exécutant des trades optimaux sans besoin de surveillance constante. Support : En plus de fournir des fichiers de configuration, un manuel complet avec des tutoriels vidéo sur la configuration de VPS, la configuration de MT4, le téléchargement de l'EA, la configuration et le fonctionnement du bot. Des codes de réduction et des liens sont fournis sur demande. Team Viewer, AnyDesk ou support d'accès à distance également disponible pour les débutants. Backtest : Paramètres par défaut avec le symbole : US30, Date : Ne cochez pas "Utiliser Date", Timeframe : M1, Spread : 100 à 160. Contactez-moi par message privé si vous avez des problèmes de backtest, je vous apprendrai comment importer des données tick. Testé pour passer : 8figuretrader (accepte également les traders américains) Algo Forex Funds Nova Funding (15% de réduction) Sure Leverage (code de réduction de $50 à $150, demandez-moi) Genesis Forex Funds (20% de réduction, demandez-moi) Lion Heart (Roar, 45% de réduction, période limitée) Next Step Funding (Défi en 2 étapes, HFT Limited, 15% à 35% de réduction) Pro Trade Funded (16% à 30% de réduction, code promo : demandez-moi) Quantec Trading Capital (Défi en une/deux étapes, 10% de réduction, code promo : P5NET10) Social Trading Club (1 étape/HFT, 10% de réduction : demandez-moi) Only Funds (HFT, 15% de réduction, code promo : demandez-moi) M Solutions Waka Funding MDP Tradicave (1 phase/HFT, mauvaise pratique) Infinity Forex Funds (HFT Limited /Algo/HFT, 10% à 20% de réduction, code promo : P5NET10)

Remarque : Pour passer le défi Kortana FX MT5 HFT, HFT PropFirm EA MT5 est nécessaire.

Visitez les sites des prop firms pour lire et comprendre leurs règles, vérifiez les avis des prop firms sur Trustpilot.com et faites vos propres recherches avant de vous inscrire chez elles et d'acheter cet EA.

Avantages stratégiques

Algorithme HFT très efficace, pas de VPS nécessaire. Cet EA est testé pour passer des défis avec un ping/une latence de 500ms. Stratégie non martingale : Trades une position à la fois avec un stop loss pour chaque, assurant sécurité et contrôle. Considérations importantes

Exclusivité : Conçu exclusivement pour passer les défis des prop firms HFT prises en charge. Non testé sur des comptes réels/financés, d'autres types de défis ou d'autres prop firms non prises en charge. Les brokers/prop firms ajoutent du slippage et des spreads élevés à leurs comptes réels ou financés, rendant cet EA non rentable. Diligence raisonnable : Encourage les utilisateurs à rechercher et comprendre les prop firms HFT, les défis HFT, leurs paiements, règles, etc., et les réglementations locales avant de s'inscrire chez les prop firms et d'acheter cet EA. Contact et support : Pour les fichiers de configuration, les informations sur VPS et toutes les questions, contactez-moi par message privé. Un manuel complet, une FAQ et des tutoriels vidéo sont fournis à l'achat pour assurer une configuration et un fonctionnement sans heurts.

Avertissement : Ce produit est destiné uniquement à passer les défis des prop firms HFT, il n'est pas destiné à être utilisé sur des comptes réels ou financés en raison du slippage et des spreads élevés introduits par votre broker. N'achetez pas cet EA si vous ne savez pas ce qu'est un défi HFT Prop Firm ou si vous ne comprenez pas ce qui est écrit ici. Vérifiez également avant d'acheter cet EA que la prop firm qui vous intéresse est disponible pour les résidents de votre pays.


Avis 749
scw
39
scw 2025.09.11 23:36 
 

Great support and indeed pass the challenge phase within a day, just dont use it in real account

Simon Wang
109
Simon Wang 2025.09.11 13:27 
 

i have used and it easy to pass,thx

Samuel0508
22
Samuel0508 2025.07.22 01:15 
 

I just bought HFT Prop Firms MT4 I would like to know which prop firm it is compatible with and the parameter file, thank you.

Filtrer:
Répondre à l'avis