The Gold Reaper MT4

4.58

PROP FIRM PRÊT !  (  télécharger SETFILE  )

PROMO DE LANCEMENT :

  • Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel !
  • Prix ​​final : 990$
  • Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat

Ultimate Combo Deal -> click here

JOIN PUBLIC GROUP: Click here

Live Signal



Bienvenue chez le Faucheur d'Or !

S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence des transactions de très conservatrice à extrêmement volatile.

L'EA utilise plusieurs algorithmes de confirmation pour trouver le meilleur prix d'entrée et exécute plusieurs stratégies en interne pour répartir le risque des transactions.

Toutes les transactions ont un stoploss et un takeprofit, mais utilisent également un stoploss et un takeprofit suiveurs pour minimiser le risque et maximiser le potentiel de chaque transaction.

Le système est construit sur une stratégie très populaire et éprouvée : négocier des cassures de niveaux de support et de résistance importants.  

L'or est très approprié pour cette stratégie, car il s'agit d'une paire très volatile.

Le système adapte automatiquement la fréquence des transactions et la taille des lots en fonction de la taille de votre compte et de votre paramètre de prélèvement maximum autorisé !


Les backtests montrent une courbe de croissance très stable, avec des baisses très contrôlées et des reprises rapides. 

Cette évaluation environnementale a été soumise à des tests de résistance sur la plus longue période disponible pour l'or, en utilisant plusieurs flux de prix pour différents courtiers, et rien ne semble pouvoir la faire échouer.

Pas de discours commercial de type « réseau neuronal/apprentissage automatique AI/ChatGPT/ordinateur quantique/backtests en ligne droite parfaite », mais un système commercial réel et honnête, basé sur une méthodologie éprouvée de développement et d'exécution en direct.

En tant que développeur, j'ai +15 ans d'expérience dans la création de systèmes de trading automatisés.  Je sais ce qui a le potentiel de fonctionner et ce qui ne l'est pas.  Je crée des systèmes honnêtes, avec la plus grande probabilité de trader comme les backtests sans tricher.

NOTE AUX UTILISATEURS DE GOLD TRADE PRO :

Même si les deux EA appliquent des stratégies similaires sur l'or, la corrélation entre les deux est en réalité très faible. 

L'exécution conjointe des deux EA montre même une croissance beaucoup plus forte et ce, alors que le prélèvement maximum reste à peu près le même ou même diminue dans certaines configurations !  (voir capture d'écran)

Pour obtenir des conseils concernant la configuration de l'exécution des deux ensemble, veuillez me contacter par message privé.


Principales caractéristiques:

  • Très simple à utiliser : installez sur la carte et définissez votre prélèvement maximum autorisé préféré.  L'EA déterminera la fréquence des échanges et la taille des lots de manière entièrement automatique 
  • Pas de grille/Pas de Martingale/Pas de gestion des risques risquée
  • bons résultats sur les données historiques complètes pour XAUUSD
  • Facile à utiliser pour les entreprises d'accessoires
  • Solde minimum du compte : 300$


Backtest : 

Exécutez simplement sur XAUUSD en utilisant les paramètres par défaut ou modifiez le prélèvement maximum autorisé selon vos préférences.  Vous pouvez également modifier manuellement la fréquence des transactions pour voir les différents résultats


Installation:

Exécutez sur XAUUSD et définissez votre fréquence de négociation (automatique par défaut) ainsi que votre prélèvement maximum autorisé préféré.

Ou définissez manuellement la fréquence des transactions selon vos préférences


Paramètres:

  • ShowInfoPanel  -> afficher le panneau d'informations sur la carte 
  • Ajustement de la taille de l'Infopanel  -> en cas d'affichage 4K, définir la valeur sur "2"
  • mettre à jour le panneau d'informations pendant les tests  -> désactivé pour un backtest plus rapide
  • Fréquence de trading  : vous permet d'utiliser différentes configurations de l'EA, allant d'une fréquence de trading très conservatrice à une fréquence de trading extrême.  Par défaut, il est défini sur « auto », ce qui signifie qu'il utilisera le solde du compte et le prélèvement maximum autorisé pour déterminer la fréquence des transactions.   Lorsque vous utilisez « StartLots », vous DEVEZ également définir la fréquence de négociation manuellement !
  • Spread maximum autorisé  : spread maximum pour les ordres en attente à autoriser
  • Heure d'arrêt du vendredi  -> si vous ne souhaitez pas que les transactions soient maintenues pendant le week-end, définissez une valeur comprise entre 0 et 23. (25 signifie "désactivé)
  • SetSL_TP_After_Entry  -> activer uniquement si votre courtier n'autorise pas les commandes en attente avec SL et TP
  • Utilisez l'expiration virtuelle  -> activez uniquement si votre courtier n'autorise pas les commandes en attente avec date d'expiration
  • Randomisation  -> cela randomisera un peu les entrées, les sorties et les valeurs TrailingSL, de sorte que plusieurs utilisateurs sur le même courtier auront des transactions un peu différentes.  Convient également aux entreprises d'accessoires.  La bonne valeur est "50"
  • BaseMagicNumber  -> le numéro magique de base qui sera utilisé pour toutes les stratégies
  • Commentaire pour les transactions  -> le commentaire à utiliser pour les transactions
  • Méthode de calcul de la taille du lot  -> vous déterminez ici comment la taille du lot doit être calculée : taille de lot fixe (utilisez StartLots), ou utilisez le "Max Allowed Total Drawdown".
  • Startlots  -> définit la valeur de la taille de lot fixe, lorsque cette option est choisie.  Ce paramètre sera utilisé comme « taille de lot minimale » lors de l'utilisation de l'une des 2 autres options pour le calcul de la taille de lot.
  • Tirage maximum autorisé  -> Le prélèvement total maximum autorisé préféré (en %).  L'EA déterminera ensuite la taille des lots en fonction du DD maximum historique de l'EA.
  • Définir le prélèvement quotidien maximum  -> Ici, vous pouvez définir un prélèvement quotidien maximum autorisé (en %).  S’il est atteint, l’EA clôturera toutes les transactions et commandes en attente et attendra le lendemain.  Ceci est utile pour les entreprises d'accessoires
  • Utilisez Equity au lieu de Balance  -> utilisez Equity du compte pour calculer toutes les valeurs de taille de lot
  • OnlyUp  -> cela empêchera la taille du lot de diminuer après des pertes (récupération plus agressive mais plus rapide après des pertes)


Avis 35
Frank Paetsch
7551
Frank Paetsch 2025.09.02 09:45 
 

This EA is a part of my Portfolio. Good and solid EA.

fredlebasque
106
fredlebasque 2025.05.12 09:32 
 

Thank you Wim for your quality EA, which does not promise the moon but which is profitable in the long term. The strategies are well-researched and very effective.

Klogarg
135
Klogarg 2024.10.23 10:29 
 

Really good EA, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding, he is constantly improving the EA

Produits recommandés
North Star EA
Zhongqu Wu
Experts
North Star EA is a trend EA, not  a Martin  EA,  non optimized EA.  just use fix lot size, auto get fix stop loss and take profit value, Max 3 open positions.EA has passed multiple platform tests.  Small capital withdrawal and no risk of exposure ！        North Star EA is a complex algorithm that uses Artificial Intelligence in combination with traditional technical analysis to predict market movements. This Expert Advisor makes use of Combination of Vector calculus and trend indicators an
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Experts
1.Determine the trend size based on the chart cycle.   An uptrend near the highest price in a period of time.   A trend down near the lowest price in a period of time. 2.   short-term trends.   Oversold and long;   Overbought, short. 3. Unwind positions based on overbought and oversold and profit points. real-time signal： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signals+My EA Settings： You need to load EA into the currency pair to trade (M15 time range). The best performing symbol : E
Destiny Master
Victor Adhitya
Experts
Your destiny is in your hand, This EA design to control your RISK PER TRADE so even you using the martingale system you can control your drawdown. Every failure of your entry will partial hedge with this ea, so the floating loss will reduce and the drawdown can be controlled. You need Broker with this requirement spesification : - Hedging Account (dont use Netting Account) - Big leverage  - NO SWAP  - NO COMMISION - NO Hidden Cost - Margin Hedge = 0 - Low spread  - Low slippage
Galaxy MT4
Marta Gonzalez
Experts
GALAXY  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. Architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable Independently analyzing the market and making trading decisions  GALAXY      It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.        NO INPUT TO SELECT FOR THE TRADER   ALL AUTO MATED THIS SYSTEM IS ALWAIS IN THE MARKET IN THE TWO DIRECCTION MAKE WINING CYCLES   GALAXY  . It is a 100% automatic system, the system controls
Yamashita
Rhalf Wendel David Caacbay
Experts
This Ea uses breakout strategy. The strategy is very reliable but still future is not a guaranteed. Backtest and forward test for you to see the result. FEATURES:          -Using BreakoutStrategy     -Operation is Automated     -Can exit anytime, Orders last for only seconds or minutes.     -No Martingale, No Grid and No Hedging     -100:15 Risk/Reward Ratio (TakeProfit, StopLoss)     -CurrencyPair: EURUSD, GBPUSD, USDJPY and XAUUSD     -Works on perfectly on 0-7 Spread. Low spread account l
Lunexa MT4
Aren Davidian
Experts
Lunexa – The Intelligent Trading Robot MT5 Version   :   h ttps://www.mql5.com/en/market/product/143765 products List :   https://www.mql5.com/en/users/arendav/seller Why Lunexa? In the ruthless world of trading, there's no place for luck—only intelligent algorithms and adaptive systems survive. Lunexa is the result of over 20 years of research, development, and testing on more than 2 million real market data points, built with over 10,000 intelligent trading algorithms. Powered
WOW Dash Zero Plus Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Gold M15 timeframe, Price Movement Trading , Fund Min 500$  Lot0.01 with 30 Seconds next open trade, XAUUSD and Major Currency pairs. Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - Current timeframe Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - Current Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this mag
Rebate gnome
Vasilii Konovalov
Experts
Robot de remboursement. L'argent sur le dépôt tourne autour de zéro, tandis que de nombreuses transactions sont effectuées et qu'un remboursement est accumulé. Il ne charge pas le dépôt, il y a un stop loss et un take profit, ce qui est clairement une tendance sur le graphique journalier. Avec de longues inversions, le robot perd, mais cela se produit très lentement et relativement en toute sécurité, il est donc recommandé de suivre la tendance au moins une fois par jour et de l'éteindre s'il y
The Collector
PRAIWAN NORANARTPUNYA
Experts
Risk Disclaimer: Foreign Exchange is one of an unpredictable  market in the universe. Backtest which author provided could not guarantee that they will have an excellent result in forward trading. As the above reason, please be aware if you use this EA with large amount funding which you could not effort to lose. Live Results !! Live Signal 1 -> Please PM for link Summary: The Collector, same as its name, this EA is semi-fully automated Expert which will act as your representative. It will ru
SentimentEA
Sergii Onyshchenko
Experts
This is a rarely working EA.  I recommend this EA for institutional funds. I recommend it only for pair EURUSD. Working timeframe M1 . Orders 1-3 series per month - is optimal. Public monitoring https://www.mql5.com/en/signals/616195 Strategy EA sells when is expensive and buys when cheap. If % bulls in a moment  <x   EA is searching for buys. If % bulls in a moment  >y  EA is searching for sells. For opening EA orders, used Market Structure High (MSH) - Market Structure Low (MSL). Parameters
HolyGrail XAUUSD h1
Raphael Schwietering
1 (1)
Experts
Introducing HolyGrail, an advanced hedging robot designed to trade price consolidation stages with a breakout strategy, intelligent money management, and probabilistic analysis. With its proven track record on real accounts, HolyGrail offers a reliable and stable solution for future profits without the need for forced optimization. HolyGrail operates solely on bar close, filtering market noise, optimizing speed, and avoiding stop loss hunting. Its state-of-the-art algorithm finds entry points a
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
Experts
This EA is Created just for RSI Entry points Indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test, to show indicators profitable parameters and to give potential buyers possibility to backtest indicator Entries. EA opens Buy orders on Buy Arrows and Sell orders on Sell Arrows of the indicator, orders are closed on opposite signals. EA is not created for Live automated trading, thats not the goal to sell EA, but any ways if you like it and need it, you can rent. Default settings are fo
Amazing Indicators EA
Susan Wanjiru
3 (3)
Experts
The Amazing Indicator EA uses four proprietor indicators(two are visible).Three indicators determine the entry and the fourth (bands) determine bot the entry and exit. The bands are our invention and are different from bollinger bands and envelopes. They constrain the daily price range with a fair level of predictability. The bottom indicator is a simplified entry indicator that is both simple and extremely important which is the reason we have called this ea the amazing indicator EA. the indica
Macd Arman EA1 AR1
Samir Arman
Experts
Hello all How the expert works on the MACD indicator In a way breakthrough level was put in the expert Login to buy or sell With multiplier deals being opened after a number of points All trades are closed together on a 20 pip gain. Parameters: MACD indicator . Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want use manual lot size. Max_Risk: Max Risk as percentage of Equity* the greater this percentage is the gre
Gold Trader 310
Davide Martinazzo
Experts
PLEASE READ DESCRIPTION BEFORE BUY OR RENT EA This EA is NOT the result of an optimization of historical data. In fact it is easy to achieve a “super” equity curve (as I call it “go to the space equity curve”) with parameters optimization and overfitting on historical data: it is always possible to find a set of parameters that over-optimize the historical data. But it is the PAST data. The point is to find a strategies that will   work in the future.   For these reasons my strategies have good
Wardtrade17
Ahmed Wardan Atik
5 (1)
Experts
Your feedback is very important , Please submit your review and contact me to get a settings for other pairs !! This Expert advisor is a very logical, it does not promise irrational wealth as in many advisors offered for sale, it gives an annual profit ranging from 10% to 42%, the expert advisor is intended to work only on one pair, which is the EURUSD Time frame H1 ,  and in only one day, which is Monday  . Just run the expert advisor on the EURUSD pair on Monday and earn a minimum of 10% As
Scipio Ea
Stefano Frisetti
Experts
SCIPIO AI est mon robot de trading automatique, fruit de plus de 20 ans d'expérience sur les marchés financiers. Il automatise 100 % de l'activité de trading : saisie, gestion, stop loss. Jour après jour, le trader n'a aucune intervention à effectuer. Cet EA ouvre une seule transaction à la fois et fixe immédiatement un stop loss très proche. Il n'utilise ni grille ni martingale, une transaction à la fois, évitant ainsi les pertes importantes. Il utilise l'intelligence artificielle pour ident
Arman Flying EA X3
Samir Arman
Experts
Hello all The expert works by hanging pending deals moving with the price when activating a transaction It closes on the stop loss or on a profit from the pursuit of profit Work on low spread currency pairs Like dollar yen currency The work is done with the same settings as the expert, or it can be modified as the user likes Work on a timing of 15M or more as the user likes parameters: Transaction_Movement : Movement =true  . no Movement=false . Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to auto
Catching Bot mt4
Andriy Sydoruk
Experts
Catching Bot is an automated advisor used for trading in all financial markets. This bot combines rich functionality for working on the Forex market and on any instruments. The bot implements methods that can overcome the security of the forex market and help you work with it with an acceptable reasonable risk. Briefly about the essence of the problem. As you know, working in the forex market is not easy, it is difficult to predict the price movement, and if you work with one order, it is diff
GoldieFX
Mohammed Shadman Abdul Khadir
Experts
GoldieFX EA is a MT4 EA with a live track record, many years of stable trading, and a low drawdown. GoldieFX is the advanced grid system which already worked on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do), it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple “hit and miss” system that only survives by using a grid. Instead, it uses actual market mechanics to its advantage to make a profit. Because of
AuroraV5
Ron Fritzhugh Bryan
Experts
I could write a fantastic description with lots of quantitative testing parameters but we have a saying that "taste of a pudding is in the eating " so I will simple put a CHALLENGE :Test this EA on any of the major and minor pairs (AUD,USD,EUR,CHF,NZD )and I guarantee you  50% discount if you can prove in a test on any of the major pairs above  that you have incurred  more than 3 error runs. *NOW HAPPY TESTING* Then you get to write the description unhindered!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dragon Tongues
Jin Hu Han
Experts
This strategy is characterized by simplicity and rudeness. Simple things, it is widely applicable, durable, strong stability. This is an advantage to having a certain amount of money, because the demand for big money is stable. The need for small capital is efficiency. Efficiency requires Intensive farming. There are a lot of things you can refine to increase your efficiency. But I’m not sure I can build a sophisticated EA money machine. Efficiency and stability are a dialectical relationship. H
Mr Tiger Mt4
Taha Saber Ashour Kamel
Experts
Mr Tiger mt4 trading bot is so strong bot so rich with different sections in parameters like technical sections , risk management and drawdowns also strategy settings , indicators sections and analysis sections also sessions section you will find so many options you can control also to run on gold or btc  adjust spread according to these pairs also adjust lot sizing minimum and maximum and you have many options for tp and sl in pips and money
Aureus Quantum Surge
Ren Cheng Yao
5 (1)
Experts
Aureus Quantum surge - H1: libérer le potentiel du Trading automatique de l'or Limited Time Offer: Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next price: $899 Signaux de compte réel: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site + profil + vendeur Aperçu Aureus Quantum surge - H1 est un expert - Conseil à la pointe de la technologie, spécialement conçu pour le trading de xauusd (or) sur la période H1. Il combine plusieurs indicateurs techniques avec de solides techniques de gest
Technical scalper Bot
Nataliia Marchuk
Experts
Forex robot scalper based on artificial intelligence algorithms is an automated system capable of performing operations in the foreign exchange market on the M5 timeframe and using the XAUUSD currency pair. This robot uses technical analysis to determine market entry and exit points and can generate efficient trades in real time. One of the main advantages of the forex scalper robot is its ability to quickly adapt to changing market conditions. This robot can work on the basis of several tradin
Cleopatra EA
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
Salut les commerçants ! EA a un bilan en direct avec 3,5 ans de trading stable avec un faible drawdown : Spectacle en direct La version MT4 peut être trouvée ici Je présente la stratégie "Cleopatra EA", Cleopatra un design beau et intelligent, avec une forme de récupération qui s'adapte en permanence où sa puissance est la polyvalence Sa principale stratégie étant de lire le marché dans son élasticité, nous pourrons analyser l'entrée de gamme de différentes manières. Cela peut être très dyn
AIS TrailingStop Moral Expectation
Aleksej Poljakov
Experts
L'objectif principal de cet expert en trading est de soutenir les positions ouvertes à l'aide d'un stop suiveur. L'expert peut suivre les positions ouvertes manuellement et par d'autres conseillers. Le calcul des niveaux de stop-loss et de take-profit est basé sur les relations statistiques dans les variations de prix sur le marché. Grâce à cela, le conseiller choisit le meilleur rapport entre profit et risque. À la première occasion, l'expert déplace la position jusqu'au seuil de rentabilité,
Multi Strategy Dashboard EA
Kevin Beltran Keena
5 (4)
Experts
Multi instrument and multi time frame EA, with the best indicators.  The MSD EA can be used for automated and manual trading. Click on the '?' button on the dashboard to obtain information about the various elements of the MSD EA. Uses ATR Take Profits, ATR Stop Losses and ATR Trailing Stops. Comes with an FX Currency Strength meter and a Market Sessions indicator. Has the option to place Trade Lines (Buy, Sell, Close, Alarm). When the price reaches the trendline, the EA will perform the approp
GapRevScalper
Catalin Zachiu
4.78 (9)
Experts
Il s'agit d'une méthode simple mais potentiellement efficace si elle est utilisée correctement, basée sur les transactions ouvertes si des écarts se produisent entre les bougies. Les valeurs d'entrée pour les tailles d'écart sont mesurées en points. Le dernier écart entre deux bougies ainsi que l'heure de l'écart sont affichés sur le commentaire du graphique. Tous les courtiers ne conviennent pas à ce robot de trading. Les tests et l'optimisation sont basés sur l'historique des prix MQL 5. Il
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Algo Capital I AI Trader
Jimitkumar Narhari Patel
Experts
Algo Capital I AI Trader: Empowering Traders with Integrity and Insight Algo Capital proudly introduces its inaugural state-of-the-art trading advisor - engineered to transform your trading experience through precision, adaptability, and advanced market intelligence. Powered by proprietary algorithms and deep market research, this solution is designed to deliver consistent, high-quality performance across diverse market conditions. Why Algo Capital? Robust Trading Strategies: Developed throu
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Gold Scalper Market DNA Robot
Harsh Tiwari
Experts
A gold trading expert advisor is a sophisticated software program designed to analyze market trends and execute trades on behalf of the user in the gold market. This type of expert advisor utilizes advanced algorithms to identify profitable trading opportunities and make decisions based on pre-defined criteria and parameters. The gold trading expert advisor is capable of monitoring the gold market 24/7, identifying potential entry and exit points, managing risk levels, and executing trades aut
Neon Trade MT4
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experts
La quintessence d'une approche intégrée, dont l'objectif principal est de réaliser des gains à long terme de manière réaliste avec des risques minimaux pour le trader. La base repose sur des concepts de trading avancés en combinaison avec l'apprentissage automatique, qui se renforcent mutuellement de manière efficace. Une autre caractéristique unique est que le système n'a pas besoin d'être optimisé, car cette fonction est déléguée à mes serveurs. Le système met en œuvre un trading conservateur
Titan Gold AI
Yasir Mohammed Sachit Sachit
Experts
Titan Gold AI – Expert Advisor for Forex & Gold Trading Disclaimer Trading in financial markets involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Always use proper risk management and test the EA on a demo account before trading live. Key Features Works on all currency pairs, including Gold (XAUUSD). Smart session filtering: Asia – London – New York. Dynamic money management suitable for small and large accounts. Trailing Stop and BreakEven systems for profit protec
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
SouthEast
Sugianto
5 (11)
Experts
SouthEast is an expert advisor developed from my experience in manual trading that has been automated. SouthEast is specifically designed to generate maximum profits with small deposits by prioritizing the security of your funds. Why SouthEast? SouthEast does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my
Exorcist Projects
Ivan Simonika
5 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Aurum Apex Mt4 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Experts
Vous pouvez maintenant télécharger la version démo d'Aurum Apex depuis l'onglet Commentaires pour évaluer ses performances en direct sur votre propre broker ! Aurum Apex EA est un puissant outil de trading automatique à 100 % conçu pour la plateforme MT4. Il analyse le marché en temps réel et détecte diverses opportunités de trading. Adapté à tous les niveaux de traders, Aurum Apex EA propose trois modes de risque ajustables via le paramètre de Risque : Risque = 0.1 (Risque Faible) : Idéal pour
BitcoinRobot
Murodillo Eshkuvvatov
5 (2)
Experts
SET FILE Manual Guidebook  Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Price Movement Markets shift—but Bitcoin Robot is built to adapt instantly: Trading in trending, volatile, or ranging conditions. Captures breakouts, reversals, and price surges before they happen. Dynamic strategy adjustments en
Scalping Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.05 (22)
Experts
Introducing our advanced Scalping Forex Robot. The scalping algorithm is built to spot high-probability entry and exit points, ensuring that every trade is executed with the highest chance of success within the   M1 timeframe . The best pair to use with the Scalping Robot is   XAUUSD .  This robot is perfect for traders who prefer the   scalping method   and want to take advantage of rapid price movements without having to manually monitor the charts. It is suitable for both beginners looking fo
AI Golden Jet Fighter GTX MT4
Andrei Nazarets
4.29 (7)
Experts
AI Golden Jet Fighter GTX     MT4 est un Expert Advisor (EA) simple et efficace pour le trading d'or sur la plateforme Meta Trader 4. Utilisant des réseaux neuronaux, cet EA est conçu pour le scalping sur le marché de l'or (XAU/USD). La stratégie principale d'AI Golden Jet Fighter GTX se concentre sur l'identification des petites fluctuations de prix et l'ouverture de positions pour capturer des bénéfices dans des délais courts. L'EA analyse les conditions du marché en temps réel et exécute aut
Velora
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (5)
Experts
Velora EA – Grille et système de rupture adaptatif Velora est un Expert Advisor de haute qualité conçu à partir du cœur d'Instant Volatility Breakout (IVB), avec un moteur de grille adaptatif, une logique de suivi dynamique, des mécanismes de clôture partielle et des entrées automatisées basées sur la volatilité. Conçu pour les traders recherchant un mélange d'agressivité, de sécurité et d'adaptabilité, Velora n'est pas seulement réactif, il est réactif. Points forts principaux Moteur de rupture
Gold Trend Ai Ea
Abdullah Aqeel Lafta Al Rubaye
Experts
Gold Trend_EA_BOT is an automated trading software designed to maximize forex trading profits using advanced algorithms and risk management techniques. In order for the expert to work well with you and get the best results The indicator must be loaded with the news filter and  setfile   Link to download the news filter and indicator with setfile https://shorturl.at/pLT48    Recommendations : Use on XAUUSD on H1 timeframe  You can start to trade with $ 1000 Minimum initial Deposit The recommend
Omega Code
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Introduction EA Omega Code is a core strategy that has been distilled over many years of research and optimization for the Forex and Gold markets. The strategy combines Scalper and Trailing to optimize performance and reduce risk. Trading orders have Stop Loss, Trailing for customization, and provide many other parameters to optimize the system to suit each user's trading plan. Promotion: with the purchase of Omega Code, users can access the source-code. If you are really interested in the sour
Plus de l'auteur
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.65 (34)
Experts
PROMOTION DE LANCEMENT : Seul un nombre très limité d'exemplaires sera disponible au prix actuel ! Prix ​​final : 999$ NOUVEAU (à partir de 349$) --> OBTENEZ 1 EA GRATUITEMENT (pour 2 numéros de compte commercial). Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Bienvenue sur BITCOIN REAPER !   Après l'énorme succès du Gold Reaper, j'ai décidé qu'il était temps d'appliquer les mêmes principes gagnants au mar
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.96 (24)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading profession
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Experts
Promotion de lancement : Nombre limité d'exemplaires disponibles au prix actuel Prix ​​final : 990$ NOUVEAU : obtenez 1 EA gratuitement !   (pour 2 comptes commerciaux) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Bienvenue sur DayTrade Pro Algo !   Après des années d'étude des marchés et de programmation de différentes stratégies, j'ai trouvé un algorithme qui a tout ce dont un bon système de trading
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.23 (35)
Experts
Lancer la promo ! Plus que quelques exemplaires à 449$! Prochain prix : 599$ Prix ​​final : 999$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro rejoint le club des EA de Gold trading, mais avec un
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (14)
Experts
PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NOUVEAU : Achetez Goldbot One et choisissez 1 EA gratuitement !! (pour 2 comptes commerciaux) REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici LIVE SIGNAL Présentation de     Goldbot One   , un robot de trading hautement sophistiqué conçu pour le marché de l'or. En se concentrant sur le trading en cassure, Goldbot One exploite à la fois les niveaux de support
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Bitcoin Scalp Pro MT5
Profalgo Limited
4.5 (8)
Experts
Promotion actuelle : Plus qu'un seul à 549$ Prix ​​final : 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre «   Ultimate EA Combo Package   » sur notre   blog promotionnel   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro est un système de trading unique sur le marché.  Il se concentre entièrement sur l'exploitation de la volatilité du marché Bitcoin en négociant les cassures des niveaux de support et de résistance. L'EA se concentre sur la sécurité
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionne
The Reaper EA MT5
Profalgo Limited
3.34 (44)
Experts
Promo:  Only 1 copy left at 299$!  Next price: 499$ Forget nice looking backtests: The Reaper EA is already ahead of the curve! Let's face the truth: The biggest problem with most of the automated trading systems on the market, is that all of them show very nice backtests, but only a handfull actually perform on live accounts.  This is very frustrating when you poured your hard earned money into them. (Not to mention the many EA's in the market, that use manipulated backtest results to sell th
Grid King MT5
Profalgo Limited
4 (9)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
Red Hawk MT5
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Recommended for HEDGING MT5 account types only! Since this kind of strategy works best with low spread and fast executi
Night Owl
Profalgo Limited
3.5 (8)
Experts
NIGHT OWL is a night scalper that trades during the most quiet times of the market. Markets tend to range in that period and the EA will trade those ranging movements. Each trade will have an initial stop loss and take profit, but the EA uses also advanced SL management algorithms that will evaluate the strength of the trades and close out early if necessary. The EA works on all pairs that have stable spread and quiet moves during the night. But it is programmed to also handle bigger spreads wit
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Experts
PLUS DE 4 ANS DE RÉSULTATS COMMERCIAUX EN DIRECT     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NOUVELLE PROMO : Seulement quelques exemplaires exemplaires disponibles à 349$ Prochain prix : 449$ Obtenez 1 EA gratuitement ! Assurez-vous de consulter notre "   package combo Ultimate EA   " dans notre   blog promotionnel   !!   LISEZ LE GUIDE D'INSTALLATION AVANT D'EXÉCUTER L'EA !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Autres résultats en direct   :    https://www.mql5.com/en/si
Grid King
Profalgo Limited
4.12 (41)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
The Reaper EA
Profalgo Limited
3.83 (59)
Experts
Promo:  Only 1 copy left at 299$!  Next price: 499$ Forget nice looking backtests: The Reaper EA is already ahead of the curve! Let's face the truth: The biggest problem with most of the automated trading systems on the market, is that all of them show very nice backtests, but only a handfull actually perform on live accounts.  This is very frustrating when you poured your hard earned money into them. (Not to mention the many EA's in the market, that use manipulated backtest results to sell th
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
Experts
NOTE: only recommended for these pairs currently: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD and AUDUSD NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Live monitoring :  https://www.mql5.com/en/signals/1422803 The Viper EA uses sharp and effective "mean reversion" entries during the ranging period of the trading sessions (between 23h and 1h GMT+2, US DST).    These trades already have a very high su
Starlight MT4
Profalgo Limited
3.2 (5)
Experts
Promotion actuelle : Maintenant seulement 349$! Prix ​​final : 999$ N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre «   Ultimate EA Combo Package   » sur notre   blog promotionnel   !   STARLIGHT est un scalpeur de nuit très avancé et à faible risque qui utilise une approche unique de l'algorithme d'entrée par rapport aux autres scalpeurs de nuit.  Il a été développé en utilisant des années d'expérience dans le trading en direct avec la stratégie moyenne-inverse, et a sélectionné uniquement les m
Little trade helper
Profalgo Limited
Indicateurs
Little Trade Helper is a fine tool for manual traders. It can quickly draw trendlines and support/resistance lines that will help to identify good price levels for placing entries, or set SL/TP levels. This indicator will not provide any direct buy/sell signals or notification, but is purely meant for those traders that want to get a quick graphical help in finding important levels on the chart. When switching to another timeframe, the indicator will immediately adjust and re-calculate all le
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
Promotion actuelle : Plus qu'un seul à 549$ Prix ​​final : 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre «   Ultimate EA Combo Package   » sur notre   blog promotionnel   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro est un système de trading unique sur le marché.  Il se concentre entièrement sur l'exploitation de la volatilité du marché Bitcoin en négociant les cassures des niveaux de support et de résistance. L'EA se concentre sur la sécurité
Apex Trader MT4
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
PROMOTION DE LANCEMENT : Seulement 2 exemplaires disponibles à 199 $ Prix ​​final : 999$ NOUVEAU : Achetez maintenant et obtenez 1 EA gratuitement !   (pour 2 comptes commerciaux) Résultats en direct :   https://www.mql5.com/en/signaux/1836525 high risk account Présentation du dernier ajout à notre gamme de robots de trading forex -     l'Apex Trader   . Développé grâce à des années d'expérience dans la création de conseillers experts, Apex Trader est un puissant outil de trading pour le march
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promotion de lancement : Nombre limité d'exemplaires disponibles au prix actuel Prix ​​final : 990$ NOUVEAU : obtenez 1 EA gratuitement !   (pour 2 comptes commerciaux) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Bienvenue sur DayTrade Pro Algo !   Après des années d'étude des marchés et de programmation de différentes stratégies, j'ai trouvé un algorithme qui a tout ce dont un bon système de trading a
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Promotion de lancement : Seulement 1 exemplaires disponibles à 399$ Prix ​​final : 2000$ Il n'y aura qu'un nombre limité d'exemplaires vendus de cet EA Libérez la puissance de l'intelligence artificielle et portez votre trading à des sommets sans précédent avec le   Luna AI Pro EA   , le robot de trading "mean reverse" le plus avancé du marché. Conçu pour répondre aux besoins des traders chevronnés et des débutants, ce système de pointe piloté par l'IA est équipé d'un large éventail de fonctio
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Lancer la promo ! Plus que quelques exemplaires à 449$! Prochain prix : 599$ Prix ​​final : 999$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro rejoint le club des EA de Gold trading, mais avec une
Stability Pro MT4
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
PROMO DE LANCEMENT : SEULEMENT 34 9 $ au lieu de 990$ ! Il ne reste que quelques exemplaires à ce prix promo ! N'oubliez pas de consulter notre "   Pack combo Ultimate EA   " sur notre   blog promotionnel   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Résultats en direct à faible risque Résultats en direct à haut risque Bienvenue chez STABILITY PRO  : l'un des systèmes de réseau les plus avancés, stables et à faible risque du marché ! Cette EA a été soumise à des tests de résistance sur l'historique
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NOUVEAU : Achetez Goldbot One et choisissez 1 EA gratuitement !! (pour 2 comptes commerciaux) REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici LIVE SIGNAL Présentation de     Goldbot One   , un robot de trading hautement sophistiqué conçu pour le marché de l'or. En se concentrant sur le trading en cassure, Goldbot One exploite à la fois les niveaux de support
Advanced Scalper MT5
Profalgo Limited
3.47 (17)
Experts
PLUS DE 4 ANS DE RÉSULTATS COMMERCIAUX EN DIRECT     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NOUVELLE PROMO : Seulement quelques exemplaires exemplaires disponibles à 349$ Prochain prix : 449$ Obtenez 1 EA gratuitement ! Assurez-vous de consulter notre "   package combo Ultimate EA   " dans notre   blog promotionnel   !!   LISEZ LE GUIDE D'INSTALLATION AVANT D'EXÉCUTER L'EA !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Autres résultats en direct   :    https://www.mql5.com/en/si
Filtrer:
David Vicente Martin
268
David Vicente Martin 2025.09.08 14:50 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Frank Paetsch
7551
Frank Paetsch 2025.09.02 09:45 
 

This EA is a part of my Portfolio. Good and solid EA.

fredlebasque
106
fredlebasque 2025.05.12 09:32 
 

Thank you Wim for your quality EA, which does not promise the moon but which is profitable in the long term. The strategies are well-researched and very effective.

Klogarg
135
Klogarg 2024.10.23 10:29 
 

Really good EA, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding, he is constantly improving the EA

Yu Xiao
139
Yu Xiao 2024.07.09 06:47 
 

租用了3个月，但是无法赚钱甚至亏钱，使用大止损的阻力位和支撑位的突破单，可想而知，一旦止损那就是大回撤。

blake.powell1997
59
blake.powell1997 2024.06.30 15:33 
 

The support from Wim is excellent. Looking forward to using these EAs in my portfolio.

Bob Marsey
33
Bob Marsey 2024.06.29 17:17 
 

Not sure about this one. I bought it, applied it to my MT4 account yet it never opened a single trade whilst set to auto trade for nearly 2 weeks. Think I have wasted my money tbh.

Profalgo Limited
79519
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2024.06.29 17:33
Why ooooh why did you not ask me about it one single time since you bought it, before immediately putting a 1 star review for something that I can fix probably in 5 minutes if you send me screenshot of your setup. Since nobody else has this problem, it is probably something in your setup. So I will now contact you to check what is the problem. I’m not sure how I can help you with the ea if you don’t let me know that you have a problem?
tdceagold41
21
tdceagold41 2024.06.26 16:54 
 

HOLA QUE TAL, NECESSITO UN POCO DE SOPORTE EN LA COMPRA DE THE GOLD REAPER MT4 , YA QUE ESTUVE INSTALANDOLO PERO NO ME DEJA , ME SALE UN MENSAJE QUE NO QUEDAN LISENCIAS, QUE SE DEBE COMPRAR DE NUEVO ????!!!!!! ESTO FUE COMPRADO DESDE MI ACADEMIA Y TRABAJAMOS JUNTOS PARA INSTALARLO Y NO PUDIMOS . LE AGRADECERIA QUE REVISE ESTE CASO Y DESDE YA GRACIAS POR ATENDER MI SOLICITUD Y LO SALUDOS ATTE. DANTE.

Profalgo Limited
79519
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2024.06.26 17:32
Hi Dante, Please send me all the details in private message please
James Edward Oakden
197
James Edward Oakden 2024.05.17 09:29 
 

I've been using the Gold Reaper Expert Advisor for almost two months, and I'm really happy with it. With a 90.825% profit trade success rate, it’s gone beyond what I expected. It handles loss recovery really well, making my trading pretty much stress-free. Wim, the developer, is super helpful and always ready to answer questions and give setup tips. He’s constantly improving the EA too, with two updates already since I got it. All in all, the Gold Reaper EA is fantastic and is quickly paying for itself. I highly recommend it!

Nick Bailey
69
Nick Bailey 2024.05.12 11:59 
 

bought this bot about a week ago. have set up and have running with good results. very happy. nice and easy to use and very good. very happy

Raphael Traen
33
Raphael Traen 2024.05.01 10:21 
 

The Gold Reaper of Wim is an exceptional trading bot, created for capitalizing on gold market breakouts. Its strategy is finely tuned. What also really sets this EA apart is the incredible customer service provided. The developer is very responsive and genuinely committed to assisting users in maximizing their trading experience. Overall, this bot offers both a robust trading strategy and exceptional support, making it a valuable tool for traders!

igivaka
68
igivaka 2024.04.28 00:57 
 

Wim is a great developer. All his EAs have sound logic and work well on live accounts. Everything (including DD) is scalable. Your questions wont wait at all to be answered. All the best.

Bryan Cua
133
Bryan Cua 2024.04.26 09:53 
 

I don't kow much about trading, that is why I been trying a lot of EA for months. I put this robot in a live account and since 5 April 2024, it made 11% gains already (with Gold Trade Pro combo). The best EA so far beats Perceptrader AI, XAUBOT Pro, King Robot, etc. https: // www.myfxbook.com / members / ScarySnow / gold-reaper-combo / 10820426 . I hope it continues to do great things!

Cybersix
183
Cybersix 2024.04.23 05:10 
 

OK, I wanted to see what would happen on a major reversal day (April 21-22nd for XAU)...and Wim passed with flying colours!

fotofuji
91
fotofuji 2024.04.22 17:23 
 

I have been running it on my live account for about 30 days. It has done a great job so far, it has made EA money :), It answers every question very quickly and even more, it helps a lot. If nothing unusual happens, it definitely works. Thanks Wim and colleagues.

burtjo
49
burtjo 2024.04.05 19:27 
 

Could not be happier with Wim and his awesome EAs! This is 1 of 6 EAs that I have bought from him and I am incredibly pleased. The profit factor is off the charts and the risk to reward in terms of return to drawdown is amazing. My gold reaper is up 28% since February with only 4% drawdown! Thank you Wim!

Abdullah Uygar Tuna
282
Abdullah Uygar Tuna 2024.04.02 17:23 
 

I have been using this EA on 2 different accounts with 2 different settings for more than a month and it has already made more than I paid for it. It took me a while to figure out how to come up with the right settings based on my risk management preferences since this EA has a sophisticated trading algorithm, unlike the ones I had previously used, and I was a little bit skeptical at the beginning even though I had done quite a lot of research before buying. The fact that it has been a money maker so far doesn't mean that it will continue to be the case in the future but so far so good! Wim also is very supportive and patiently helps with any kind of questions you might have.

FloM
54
FloM 2024.04.02 16:48 
 

I bought this EA 2 weeks ago, It combine really good with Gold Trade Pro. they already made me 300 profits with only the least risky setup. Backtest and live did the same trades, I highly recommend these EA, in addition, support is always ready to help you, take advantage of the price I really think it's worth more !

YUN CHOI
533
YUN CHOI 2024.03.15 11:54 
 

Other EA's have been so cool and tempting in backtesting, only to be disappointed in their real accounts. There was even a strange result in which a loss occurred during a period using real-world data, but profits were made when backtesting the loss period. So, I have high expectations for this Gold Reaper EA, which showed the same results in backtesting, demo, and real. Thank you for making great EA.

Profalgo Limited
79519
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2024.03.15 12:05
thx mate!
kmli216644
114
kmli216644 2024.03.15 09:01 
 

Don't expect it to trade frequently. It will wait until breakout resistance or support. It's not one hundred percent profitable, but it matches backtesting results.

Profalgo Limited
79519
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2024.03.15 12:05
thx for the feedback!
12
Répondre à l'avis