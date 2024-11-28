Aurum AI mt4
- Experts
- Leonid Arkhipov
- Version: 1.2
- Mise à jour: 13 décembre 2024
- Activations: 10
Aurum AI – La puissance de l'intelligence artificielle pour le trading de l'or (XAU/USD)
Découvrez tout le potentiel de la technologie dans le trading ! Aurum AI est un expert-conseil révolutionnaire conçu pour offrir des performances stables et sécurisées sur le marché de l'or. Il combine la puissance de l'intelligence artificielle, une analyse précise des tendances et un contrôle strict des risques pour rendre chaque transaction aussi efficace que possible.
Principaux avantages de Aurum AI :
- Analyse des tendances globales : Ouvre des positions strictement dans le sens de la tendance.
- Méthodes sécurisées : Exclut les stratégies agressives telles que le martingale, les grilles ou les couvertures.
- Stops fixes : Stop Loss et Take Profit clairs, sans paramètres de stop complexes.
- Facilité d'installation : Fonctionne avec des paramètres de base, nécessitant uniquement le choix du volume de transaction ou l'activation du calcul automatique des risques.
- Adapté aux entreprises Prop : Conforme aux critères stricts de gestion des risques.
- Optimisé et testé : Optimisé de la meilleure manière à l'aide de l'intelligence artificielle, testé avec des données depuis 2012.
Exigences pour Aurum AI :
- Pair de devises : XAU/USD (Or).
- Intervalle de temps : M5.
- Dépôt minimum : 100$ (recommandé).
- Broker : Convient à tout broker fiable.
- Type de compte : N'importe quel type (standard, ECN, etc.).
- VPS : Optionnel, pour assurer un fonctionnement continu du conseiller.
Installation et tests de Aurum AI :
- Ouvrez le graphique XAU/USD (Or) : Assurez-vous que l'instrument correct est sélectionné.
- Sélectionnez l'intervalle de temps M5 : Le conseiller est optimisé pour fonctionner sur cet intervalle.
- Configurez la taille de lot souhaitée :
- Définissez manuellement un volume fixe pour les transactions.
- Ou activez le calcul automatique des risques pour une gestion plus flexible du capital.
Steady and consistent!