Aurum AI mt4

Aurum AI – La puissance de l'intelligence artificielle pour le trading de l'or (XAU/USD)

Découvrez tout le potentiel de la technologie dans le trading ! Aurum AI est un expert-conseil révolutionnaire conçu pour offrir des performances stables et sécurisées sur le marché de l'or. Il combine la puissance de l'intelligence artificielle, une analyse précise des tendances et un contrôle strict des risques pour rendre chaque transaction aussi efficace que possible.

Principaux avantages de Aurum AI :

  • Analyse des tendances globales : Ouvre des positions strictement dans le sens de la tendance.
  • Méthodes sécurisées : Exclut les stratégies agressives telles que le martingale, les grilles ou les couvertures.
  • Stops fixes : Stop Loss et Take Profit clairs, sans paramètres de stop complexes.
  • Facilité d'installation : Fonctionne avec des paramètres de base, nécessitant uniquement le choix du volume de transaction ou l'activation du calcul automatique des risques.
  • Adapté aux entreprises Prop : Conforme aux critères stricts de gestion des risques.
  • Optimisé et testé : Optimisé de la meilleure manière à l'aide de l'intelligence artificielle, testé avec des données depuis 2012.

Exigences pour Aurum AI :

  • Pair de devises : XAU/USD (Or).
  • Intervalle de temps : M5.
  • Dépôt minimum : 100$ (recommandé).
  • Broker : Convient à tout broker fiable.
  • Type de compte : N'importe quel type (standard, ECN, etc.).
  • VPS : Optionnel, pour assurer un fonctionnement continu du conseiller.


Installation et tests de Aurum AI :

  1. Ouvrez le graphique XAU/USD (Or) : Assurez-vous que l'instrument correct est sélectionné.
  2. Sélectionnez l'intervalle de temps M5 : Le conseiller est optimisé pour fonctionner sur cet intervalle.
  3. Configurez la taille de lot souhaitée :
    • Définissez manuellement un volume fixe pour les transactions.
    • Ou activez le calcul automatique des risques pour une gestion plus flexible du capital.


Cliffon Anandi Pryce
260
Cliffon Anandi Pryce 2025.07.31 12:10 
 

Steady and consistent!

Kwan Wai Chan
135
Kwan Wai Chan 2025.07.04 12:30 
 

I have just purchased the EA. So far so good, it runs about a week and there are 2 winning trades. I look forward to the future result!

A 1
122
A 1 2025.06.22 23:13 
 

It's a start, but I hope there's a good result...

