TW Volume Signal Pro MT4

TW Volume Signal Pro MT4, exploitant des technologies d’IA avancées et des algorithmes intelligents propriétaires, vous permet de trader sur le marché de l’or avec une plus grande confiance et vous offre une expérience de trading unique et inégalée.

Vous recherchez des signaux de trading très précis et exceptionnels sur le marché de l’or ?

Avec TW Volume Signal Pro MT4, vous pouvez devenir un trader professionnel et réussir brillamment dans le marché de l’or. Alors, essayez-le gratuitement !


Caractéristiques principales de TW Volume Signal Pro MT4 :

  • Signaux précis avec TP et SL fixes

  • Détection rapide des changements de tendance du marché

  • Alertes en temps réel pour les entrées et sorties

  • Gestion des risques avec trois objectifs de profit

  • Stop loss automatique dans une zone sécurisée

  • Paramétrage et personnalisation complets

  • Affichage de l’historique des signaux à côté du graphique

  • Excellente performance sur l’or et les marchés de devises

  • Adapté aux scalpeurs (M5 et M15)

  • Testable dans le testeur de stratégie


Pourquoi choisir ce produit ?

  • Haute précision : signaux précis et constants
  • Facilité d’utilisation : interface simple et conviviale
  • Flexibilité : paramètres personnalisables, combinables avec votre stratégie personnelle
  • Testabilité : possibilité de tester les performances passées et de calculer les profits avec précision

En achetant ce produit, vous recevrez un produit cadeau de 37 $.

Pour savoir comment configurer ce produit, lisez cet article :

https://www.mql5.com/en/blogs/post/759779

Notre équipe de support est toujours prête à répondre à vos questions !


Produits recommandés
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicateurs
Daily Candle Predictor est un indicateur qui prédit le cours de clôture d'une bougie. L'indicateur est principalement destiné à être utilisé sur les graphiques D1. Cet indicateur convient à la fois au trading forex traditionnel et au trading d'options binaires. L'indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome, ou il peut servir de complément à votre système de trading existant. Cet indicateur analyse la bougie actuelle, calcule certains facteurs de force à l'intérieur du corps
FXTrader Ariel TakeProfit Stoploss Indicator
Ariel Capja
Indicateurs
This is the FXTraderariel-TakeProfit - Stop Loss Indicator . It provides you 3 potential Take Profits and 1 Stop Loss. These potential targets are computed based on several methods . The indicator can be used on every time frame, but we advise to use it on H1, H4 and D1. Especially if you are a novice trader. Pro Traders can also you use it for scalping in smaller time frames (M1, M5 and M15). This indicator is not a complete trading system. It doesn't provide you a Signal nor can predict the m
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicateurs
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicateurs
VR Cub est un indicateur permettant d'obtenir des points d'entrée de haute qualité. L'indicateur a été développé pour faciliter les calculs mathématiques et simplifier la recherche de points d'entrée dans un poste. La stratégie de trading pour laquelle l'indicateur a été rédigé prouve son efficacité depuis de nombreuses années. La simplicité de la stratégie de trading est son grand avantage, qui permet même aux traders débutants de négocier avec succès avec elle. VR Cub calcule les points d'ouve
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
« Dynamic Scalping Oscillator » est un indicateur Crypto Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace pour MT4 ! - Nouvelle génération d'oscillateurs : voir les images pour comprendre leur utilisation. - L'oscillateur de scalping dynamique dispose de zones de survente/surachat adaptatives. - L'oscillateur est un outil auxiliaire permettant de trouver des points d'entrée précis dans les zones dynamiques de survente/surachat. - Valeurs de survente : inférieures à la ligne verte ; vale
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicateurs
Indicateur de gestion du risque et de suivi des limites pour traders professionnels et comptes d’évaluation (Prop) Cet outil affiche uniquement sur le graphique des informations précises de gestion du risque et de limites afin de vous aider à décider avec plus de concentration. L’indicateur n’ouvre/ferme/modifie aucune position et n’interfère pas avec les Expert Advisors. Fonctionnalités Suivi du drawdown quotidien et total Calcule et affiche le drawdown quotidien et total sur la base du solde
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicateurs
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicateurs
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicateurs
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicateurs
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Indicateurs
KT Renko Patterns analyse le graphique Renko brique par brique afin de détecter des figures techniques bien connues, fréquemment utilisées par les traders sur divers marchés financiers. Par rapport aux graphiques basés sur le temps, les Renko offrent une vue épurée, rendant les figures plus faciles à reconnaître et à exploiter. KT Renko Patterns comprend plusieurs figures Renko, dont la majorité sont expliquées en détail dans le livre “Profitable Trading with Renko Charts” de Prashant Shah. Un
Fibo Eminence Signal
Ricky Andreas
Indicateurs
BONUS INDICATOR HERE :  https://linktr.ee/ARFXTools Trading Flow Using Fibo Eminence Signal 1️⃣ Wait for the Fibonacci to Auto-Draw The system automatically detects swings (from high to low or vice versa) Once the Fibonacci levels appear, the indicator sends an alert notification “Fibonacci detected! Zone is ready.” 2️⃣ Check the Entry Zone Look at the ENTRY LINE (blue zone) This is the recommended SELL entry area (if the Fibonacci is drawn from top to bottom) Wait for the price to enter
Beast Indicator V7
Mohamed Ahmed Sh Muhumed
Indicateurs
Step into the future of automated trading with the Beast Indicator V7, The indicator allows you to trade binary options. T his indicator give high winning ratio with over 20 years of backtesting  an unparalleled tool that seamlessly transforms your trading journey into an effortless and lucrative venture. Designed to simplify and optimize the trading process, the Beast Indicator is the ultimate game-changer, offering a hassle-free experience that allows you to set your buy and sell options effo
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. In
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Night Ghost - Indicateur de flèche pour les options binaires. Ceci est un assistant fiable pour vous à l'avenir! - Pas de redessin sur le graphique -Fonctionne très bien sur toutes les paires de devises ! -Précision de l'indicateur jusqu'à 90% (surtout la nuit) -Pas besoin de configurer pendant une longue période (configurer parfaitement pour les options binaires) - Pas de signaux en retard - L'apparition d'un signal sur la bougie en cours -Parfait pour la période M1 (Pas Plus !) - Cou
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicateurs
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Invincible Arrow
Quan Li
Indicateurs
This is an arrow indicator without a future function，developed based on the most advanced profit trading algorithms.It has the most innovative and advanced dual trend analysis module, as well as the latest and highly effective market trend prediction algorithm.Trends are your friends, and following larger trends can earn the maximum profit in foreign exchange. This indicator helps traders identify current trends and track them. Someone once made a profit of 10 times in a week by relying on it.No
SuperTrend Alerts
Libertas LLC
3 (4)
Indicateurs
SuperTrend Alerts adds alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests, SuperTrend is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. SuperTrend is extremely popular for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Place a call when the price closes above the SuperTrend line, and place a put when the price closes below the SuperTrend line. These crossovers are highlighted by non-repainting up/down arrows. Alerts Email, message and s
Pro Magic Signal
Harun Celik
Indicateurs
Pro Magic Signal   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.  Thanks to the alert features you can get the signals
Great Strong System
Muhammed Emin Ugur
Indicateurs
Great Strong System   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.     Features and Suggestions Time Frame: H1 Wo
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Indicateurs
Insider Scalper Binary This tool is designed to trade binary options. for short temporary spends. to make a deal is worth the moment of receiving the signal and only 1 candle if it is m1 then only for a minute and so in accordance with the timeframe. for better results, you need to select well-volatile charts.... recommended currency pairs eur | usd, usd | jpy .... the indicator is already configured, you just have to add it to the chart and trade .... The indicator signals the next candle.
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicateurs
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
AJiBoLangMT4
Qiuyang Zheng
Indicateurs
This AJiBoLang indicator is suitable for all cycles of the signal, very suitable for short-term signals Just look at the arrows on the chart and make a single order. The green arrow is the Buy single and the red arrow is the Sell single. After making the Buy order, if the yellow line goes up to the upper level and travels a certain distance, then you can sell the Buy order. After making the Sell single, if the yellow line goes to the lower level and travels a certain distance, then the Sell o
Trusty Strong Arrow
Muhammed Emin Ugur
Indicateurs
This    Trusty Strong Arrow     indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.     Features and Suggestions Time Fr
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
Indicateurs
Renko, Heiken Ashi, Ticks Bar, Range Bar.    Easy switching, easy setup, all in one window.        Place the Custom Chart indicator and view Renko, Heiken Ashi, Tick bar, Range bar charts in real time at real chart.    Position the offline chart window so that the indicator control panel is visible.    Switch the chart mode by click of a button.    Connect to the output chart any indicator, expert advisor without any restrictions.    No, it doesn't work in the tester.    Yes, you can use an
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicateurs
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Fourteen plus nine TD Sequential
MOHAMMED IMAD HUSSEIN BASSEE
Indicateurs
Fourteen plus nine What is it for? Applying Tom DeMark’s TD Sequential serves the purpose of identifying a price point where an uptrend or a downtrend exhausts itself and reverses. . What are the main components of TD Sequential? TD Sequential has two parts – TD Setup and TD Countdown. The first phase of TD Sequential starts with a TD Setup and is completed with a 9 count. When the 9 count is completed, it is at that point, a price pause, price pullback, or reversal is likely. It is also at tha
Arsi Smart Buy Sell
Arsalan Riaz
Indicateurs
Arsi Scalper Pro – Smart Entry/Exit Signal System Arsi Scalper Pro is a powerful, non-repainting signal indicator built for precision scalping and intraday trading. Designed with statistical logic and volatility filtering, it helps traders enter and exit with clarity and speed. It works across multiple timeframes and pairs, especially effective on M1 to M30 charts. Key Features Buy ( ^ ) and Sell ( v ) text signals directly on chart Advanced logic with ATR and dynamic smoothing Timef
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (144)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. VEUILLEZ ME CONTACTER APRÈS L'ACHAT POUR OBTENIR DES CONSEILS DE TRADING, DES BONUS ET L'ASSISTANT EA GANN MADE EASY GRATUITEMENT! Vous ave
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (66)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.76 (17)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicateurs
Le Market Structure Break Out (MSB) est un outil avancé conçu pour MT4 et MT5 , permettant aux traders d’analyser les mouvements du marché sous forme de structure. Il détecte et affiche des signaux de trading puissants à l’aide de flèches et alertes , aussi bien dans le sens de la tendance qu’ en sens inverse . L’une de ses fonctionnalités majeures est le tracé de zones d’offre et de demande continues . De plus, la fonction de backtest en direct permet aux traders de visualiser directement sur
FX Volume
Daniel Stein
4.61 (36)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 26% DE RÉDUCTION La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (488)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 31% DE RÉDUCTION ! ! La meilleure solution pour tout débutant ou Expert Trader ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une formule secrète. Avec seulement UN graphique, il donne des alertes pour les 28 paires de devises. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'un
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et les
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicateurs
Moyenne Mobile Adaptative AMD (AAMA) AAMA est un indicateur de moyenne mobile adaptative pour MetaTrader 4 qui ajuste automatiquement sa réactivité selon les conditions du marché. Fonctionnalités principales : Moyenne mobile adaptative basée sur le ratio d’efficience de Kaufman – réagit rapidement en tendance, filtre le bruit en phase de range Détection automatique des 4 phases de marché AMD : Accumulation, Markup (hausse), Distribution, Markdown (baisse) Adaptation à la volatilité via l’ATR –
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
Indicateurs
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. IQ Star Lines, an unique astrological indicator purely based on   Vedic astrology   calculations, published for the   first time on Metatrader.  This unique tool plots dynamic planetary grid lines based on real-time stars, constellations, and celestial movements, which allows you to plot the power of the cosmos directly onto your trading charts. This indicator is specifically designed for scalpers
Apollo BuySell Predictor
Oleg Rodin
5 (8)
Indicateurs
Apollo BuySell Predictor est un système de trading professionnel qui comprend plusieurs modules de trading. Il fournit au trader des zones de cassure uniques, des niveaux de support et de résistance basés sur Fibonacci, une ligne de tendance pivot, des signaux de volume de retrait et d'autres fonctionnalités utiles dont tout trader a besoin au quotidien. Le système fonctionnera avec n'importe quelle paire. Les délais recommandés sont M30, H1, H4. Bien que l'indicateur puisse également fonctionne
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
MR Volume POC Levels 4
Sergey Khramchenkov
5 (3)
Indicateurs
The most crucial price level in any "Volume Profile" is the "Point of Control" . Is the price level with the highest traded volume. And mainly, is the level where the big guys start there their positions, so it's an accumulation/distribution level for smart money. The idea of the indicator arose after the "MR Volume Profile Rectangles" indicator was made. When creating the "MR Volume Profile Rectangles" indicator, we spent a lot of time comparing the volumes with those from the volume profile
AX Forex Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indicateurs
The AX Forex Indicator MT4 is a sophisticated trading tool designed to provide traders with a comprehensive analysis of multiple currency pairs. This   powerful indicator   simplifies the complex nature of the forex market, making it accessible for both novice and experienced traders. AX Forex Indicator uses   advanced algorithms   to detect trends, patterns and is an essential tool for traders aiming to enhance their forex trading performance. With its robust features, ease of use, and reliabl
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
MR Reversal Patterns 4
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Indicateurs
In the "Masters of Risk" trading system, one of the main concepts is related to places where markets change direction. In fact, this is a change in priority and a violation of the trend structure at the extremes of the market, where supposedly there are or would be stop-losses of "smart" participants who are outside the boundaries of the accumulation of volume. For this reason, we call them "Reversal Patterns" - places with a lot of weight for the start of a new and strong trend. Some of the imp
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (5)
Indicateurs
The price is indicated only for the first   30 copies , (7  copies  left).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicateurs
Le système PRO Renko est un système de trading très précis spécialement conçu pour le trading de graphiques RENKO. Il s'agit d'un système universel qui peut être appliqué à divers instruments de négociation. Le système neutralise efficacement ce qu'on appelle le bruit du marché en vous donnant accès à des signaux d'inversion précis. L'indicateur est très facile à utiliser et n'a qu'un seul paramètre responsable de la génération du signal. Vous pouvez facilement adapter l'outil à n'importe que
AW Trend Predictor
AW Trading Software Limited
4.62 (34)
Indicateurs
La combinaison des niveaux de tendance et de panne dans un seul système. Un algorithme d'indicateur avancé filtre le bruit du marché, détermine la tendance, les points d'entrée, ainsi que les niveaux de sortie possibles. Les signaux indicateurs sont enregistrés dans un module statistique, qui vous permet de sélectionner les outils les plus appropriés, montrant l'efficacité de l'historique des signaux. L'indicateur calcule les marques Take Profit et Stop Loss. Manuel et instruction ->   Ici   /
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Plus de l'auteur
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
Indicateurs
TW Volume Signal Pro MT5 , exploitant des technologies d’IA avancées et des algorithmes intelligents propriétaires, vous permet de trader sur le marché de l’or avec une plus grande confiance et vous offre une expérience de trading unique et inégalée. Vous recherchez des signaux de trading très précis et exceptionnels sur le marché de l’or ? Avec TW Volume Signal Pro MT5 , vous pouvez devenir un trader professionnel et réussir brillamment dans le marché de l’or. Alors, essayez-le gratuitement !
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
Indicateurs
TW Trend Sniper : la meilleure stratégie de tendance L'indicateur TW Trend Sniper, utilisant une combinaison intelligente de techniques d'analyse technique avancées, vous aide à identifier avec précision les tendances du marché et à recevoir des signaux opportuns pour des transactions rentables. La formule exclusive de Trade Wizards, ainsi que l'analyse Price Action, les niveaux de Fibonacci et d'autres outils d'analyse technique, vous fournissent des signaux de trading précis et fiables. Cet
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT4 – Le Super Scalper EA pour le Trading de l'Or et Basé sur la Tendance TW Trend Hunter MT4 n'est pas juste un autre robot de trading — c'est un système intelligent, éprouvé, conçu pour réussir sur des marchés volatils en s'appuyant sur des signaux de tendance clairs et une gestion rigoureuse du capital. Caractéristiques principales : Une seule position active à la fois Détection intelligente des tendances à court et long terme Planification personnalisable selon vos session
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT5 : Un robot de scalping professionnel pour l’or (XAUUSD) Vous cherchez un moyen intelligent et fiable de maximiser vos profits sur le marché de l’or ? TW Scalper Robot MT5 est un expert advisor puissant, spécialement conçu pour le scalping de l’or. En combinant trois indicateurs avancés avec des algorithmes de trading précis, il vous aide à capter les tendances du marché comme un professionnel. Avec ses stratégies intégrées de gestion du risque, chaque trade est exécuté en t
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT5 – Expert Advisor de Scalping de Haute Précision pour l'Or et les Stratégies de Tendance   TW Trend Hunter MT5 n'est pas un bot de trading ordinaire - c'est un Expert Advisor sophistiqué, testé sur le terrain, conçu pour exceller sur des marchés volatils en exploitant des signaux de tendance clairs et une gestion stricte des risques. Caractéristiques mises en avant : Exécute une seule transaction à la fois pour un meilleur contrôle des risques Reconnaissance intelligente
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
Indicateurs
Cet assistant de nouvelles est conçu pour obtenir les événements économiques dont les traders ont besoin à partir des principales sources de publication, qui publient des nouvelles en temps réel sur la base du Market Watch du terminal avec des filtres variés et simples. Les traders du Forex utilisent des indicateurs macroéconomiques pour prendre des décisions éclairées concernant l’achat et la vente de devises. Par exemple, si un trader estime que l’économie américaine va croître plus rapideme
FREE
TW Session
Altan Karakaya
Indicateurs
Ce produit est conçu pour afficher les sessions de trading de 15 pays en fonction du fuseau horaire de votre serveur de courtier et de divers modes d'affichage en fonction des paramètres souhaités pour éviter la congestion des graphiques et la possibilité de définir une session avec l'heure souhaitée par l'utilisateur. Le soleil ne se couche jamais sur le marché des changes, mais son rythme danse au rythme de séances de trading distinctes. Comprendre ces sessions, leurs chevauchements et leurs
FREE
TW Sniper EA MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Sniper EA – Robot de Scalping Or avec Stratégie de Suivi de Tendance pour XAUUSD TW Sniper EA MT5 est un Expert Advisor Forex professionnel pour le trading de l’or (XAUUSD), conçu avec une stratégie de scalping avancée basée sur le suivi de tendance afin d’offrir des performances stables même dans des conditions de marché très volatiles. Ce robot de scalping sur l’or se concentre sur un trading précis lors des sessions clés de Londres et de New York, garantissant une croissance régulière tou
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
Indicateurs
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot vous offre une expérience de trading unique en utilisant les dernières stratégies de trading et la technologie d'intelligence artificielle. Ce produit répond aux divers besoins des traders scalpers en fournissant deux catégories distinctes de signaux : Testez ce produit exceptionnel aujourd'hui et commencez votre expérience unique vers devenir un scalper de tendances. De plus, recevez un produit d'une valeur de 37 $ en cadeau. Catégories de s
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
Indicateurs
TW Trend Sniper : la meilleure stratégie de tendance L'indicateur TW Trend Sniper, utilisant une combinaison intelligente de techniques d'analyse technique avancées, vous aide à identifier avec précision les tendances du marché et à recevoir des signaux opportuns pour des transactions rentables. La formule exclusive de Trade Wizards, ainsi que l'analyse Price Action, les niveaux de Fibonacci et d'autres outils d'analyse technique, vous fournissent des signaux de trading précis et fiables. Cet
TW Swing Trading
Altan Karakaya
Experts
TW Swing Trading EA: Robot de suivi de tendance Forex pour des profits constants TW Swing Trading EA est un robot de trading swing entièrement automatisé, spécialement conçu pour XAUUSD sur les unités de temps M30 et H1. Il utilise des filtres de tendance avancés, une logique de stop-loss adaptative et une protection intégrée du capital afin de maximiser la précision tout en minimisant le drawdown, offrant ainsi des performances constantes dans des conditions de marché changeantes. Pourquoi ch
TW Session MT4
Altan Karakaya
Indicateurs
Ce produit est conçu pour afficher les sessions de trading de 15 pays en fonction du fuseau horaire de votre serveur de courtier et de divers modes d'affichage en fonction des paramètres souhaités pour éviter la congestion des graphiques et la possibilité de définir une session avec l'heure souhaitée par l'utilisateur. Le soleil ne se couche jamais sur le marché des changes, mais son rythme danse au rythme de séances de trading distinctes. Comprendre ces sessions, leurs chevauchements et leurs
FREE
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Sniper EA – Gold Scalping Expert Advisor for XAUUSD Trend Trading TW Sniper EA MT4 est un Expert Advisor Forex avancé pour le trading de l’or, conçu avec une logique basée sur les tendances afin d’assurer des performances stables même dans des conditions de marché très volatiles. Ce puissant robot de scalping sur l’or se concentre sur le trading de XAUUSD pendant les sessions clés, garantissant une croissance constante tout en maintenant un contrôle strict des risques et une gestion professio
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
Indicateurs
support resistance levels indicator   mt5: Cet outil est un indicateur multi-temporels qui identifie et trace les lignes de support et de résistance, ainsi que les niveaux de Fibonacci, sur un graphique avec la même précision que l'œil humain. Les niveaux de support et de résistance TW pour le forex disposent d'un algorithme complexe qui scanne le graphique pour identifier les niveaux précédents de stabilisation des prix et de rebond, en enregistrant le nombre de touches. Êtes-vous fatigué de
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
Indicateurs
support resistance levels indicator   mt4: Cet outil est un indicateur multi-temporels qui identifie et trace les lignes de support et de résistance, ainsi que les niveaux de Fibonacci, sur un graphique avec la même précision que l'œil humain. Les niveaux de support et de résistance TW pour le forex disposent d'un algorithme complexe qui scanne le graphique pour identifier les niveaux précédents de stabilisation des prix et de rebond, en enregistrant le nombre de touches. Êtes-vous fatigué de
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
Indicateurs
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot vous offre une expérience de trading unique en utilisant les dernières stratégies de trading et la technologie d'intelligence artificielle. Ce produit répond aux divers besoins des traders scalpers en fournissant deux catégories distinctes de signaux : Testez ce produit exceptionnel aujourd'hui et commencez votre expérience unique vers devenir un scalper de tendances. De plus, recevez un produit d'une valeur de 37 $ en cadeau. Catégories de s
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT4 : Un Expert Advisor de Scalping Professionnel : Vous recherchez une solution professionnelle pour une rentabilité rapide et intelligente sur le marché de l'or ? Le robot TW Scalper, un bot de scalping spécialisé, combine 3 indicateurs avancés et des algorithmes de trading précis pour vous aider à devenir un véritable chasseur de tendances. Grâce à des stratégies avancées de gestion des risques, ce robot exécute vos positions avec une protection totale. Caractéristiques Cl
TW Western Scalper
Altan Karakaya
Experts
TW Western Scalper MT4 – Robot de trading automatique intelligent pour les day traders en or Votre partenaire le plus intelligent pour le scalping et les profits intraday sur l’or TW Western Scalper MT4 combine une détection de tendance précise, une logique de marché adaptative et un contrôle des risques avancé pour capturer les mouvements profitables à court terme du prix de l’or. Optimisé pour les traders actifs sur XAUUSD, il garantit une performance constante, une forte protection du capit
TW Western Scalper MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Western Scalper MT5 – L’Ultime EA de Trading Journalier & Intraday sur l’Or (XAUUSD) Votre Partenaire Intelligent pour le Scalping & les Profits Intraday sur l’Or TW Western Scalper MT5 combine détection précise des tendances, logique de marché adaptative et contrôle du risque multicouche pour capturer les mouvements à court terme rentables sur l’or. Optimisé pour les sessions volatiles de XAUUSD, il garantit des performances constantes, une protection stricte du capital et une gestion inte
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis