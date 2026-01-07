TW Wolf Martingale MT5

Professional Grid & Martingale EA

TW Wolf Martingale MT5 est un Expert Advisor Professionnel Grid & Martingale et un EA de Trading Smart Grid Avancé conçu pour les traders qui exigent un contrôle précis du risque, une exécution flexible et un trading automatisé sécurisé dans différentes conditions de marché.
Cet EA Martingale Avancé combine une logique de grille structurée avec une gestion intelligente du risque, permettant un trading en grille à faible risque sur plusieurs symboles et périodes sans réglages agressifs ou fixes, faisant de lui un robot forex MT5 professionnel fiable, axé sur l’exécution contrôlée et les stratégies de trading adaptatives.


Fonctionnalités Clés de TW Wolf Martingale MT5

1- Système d’Entrée Double
Prend en charge à la fois les entrées basées sur la grille et celles guidées par indicateurs pour une flexibilité maximale et des stratégies de trading adaptatives.

2- Fonctionnement Multi-Temporalités
Opère sur n’importe quelle période, selon les paramètres de risque du trader et la stratégie de grille ou martingale préférée.

3- Compatibilité Multi-Marchés
Optimisé pour les paires Forex, l’Or (XAUUSD), les indices et les crypto-monnaies, offrant une solution de trading professionnelle pour plusieurs marchés.

4- Contrôle des Trades sur le Graphique
Permet de changer de mode de trading en temps réel directement depuis le graphique sans arrêter l’EA, garantissant un trading automatisé fluide.

5- Mode de Protection d’Urgence
Bloque instantanément les nouveaux trades en conditions à haut risque tout en gérant activement les positions ouvertes pour éviter un risque excessif.

6- Gestion Intelligente du Take Profit
Utilise des niveaux TP uniques ou combinés pour optimiser les profits tout en contrôlant le drawdown dans des stratégies martingale sécurisées.

7- Échelle de Lot Flexible
Multiplicateur de lot et espacement de grille entièrement ajustables pour une taille de position et une gestion du risque précises.

8- Alerte de Conflit de Tendance
Détecte les divergences de tendance et alerte le trader pour éviter des entrées agressives à contre-sens du marché.

9- Trading Multi-Symboles
Gère plusieurs instruments simultanément, y compris des trades en directions opposées pour un contrôle avancé du portefeuille.

10- Statistiques de Trade en Temps Réel
Affiche les données en direct telles que le drawdown, les positions ouvertes et le volume échangé, permettant une surveillance professionnelle des trades.

11- Modes d’Entrée Multiples
Propose quatre méthodes d’entrée différentes pour adapter le comportement du Professional Grid EA MT5 à divers environnements de marché.

12- Protection par Filtre de Spread
Empêche les trades pendant les spreads élevés ou défavorables afin de réduire le risque de trading.

13- Personnalisation Complète du Risque
Paramètres entièrement ajustables adaptés aux traders débutants et professionnels, assurant un contrôle du risque personnalisé.


Bonus pour les Utilisateurs
L’achat de TW Wolf Martingale MT5 inclut un indicateur de tendance professionnel pour faciliter le trading aligné sur la tendance, améliorant à la fois les performances et l’usage professionnel.


Recommandations Techniques

  • Broker : Broker à faible spread avec exécution stable

  • Type de Compte : Hedging (ECN recommandé)

  • Dépôt Minimum :

    • Forex : 500 $

    • Or (XAUUSD) : 3000 $

  • Levier : Minimum 1:100

  • Temporalité : H1 – H4 (selon paramètres de risque)

  • VPS : Requis pour un fonctionnement stable 24/7



Pourquoi Choisir TW Wolf Martingale MT5 ?

TW Wolf Martingale MT5 est un EA de trading en grille automatisé robuste et flexible, conçu pour les traders recherchant une stratégie martingale sécurisée, une gestion professionnelle des trades et un contrôle total du risque. Avec une gestion intelligente du risque, un support multi-symboles et un trading en grille adaptatif, cet EA offre une solution fiable et professionnelle pour les utilisateurs de MetaTrader 5.

Pour un guide complet d’installation et une explication détaillée des paramètres de TW Wolf Martingale MT5, veuillez consulter notre article tutoriel complet.

https://www.mql5.com/en/market/product/159357

