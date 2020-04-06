TW Scalper Robot MT4 : Um Consultor Especializado em Scalping Profissional:





Você está procurando uma solução profissional para lucratividade rápida e inteligente no mercado de ouro?

O TW Scalper Robot, um bot de scalping especializado, combina 3 indicadores avançados e algoritmos de negociação precisos para ajudá-lo a se tornar um verdadeiro caçador de tendências. Com estratégias avançadas de gerenciamento de risco, este robô executa suas posições com proteção completa.





Principais Características do TW Scalper Robot:

1- Apenas Uma Posição por Vez:

Foca em uma única negociação com a maior probabilidade de sucesso, evita entradas desnecessárias e mantém o controle de risco.

2- Detecção Precisa de Mudança de Tendências:

Utiliza um filtro de duas etapas para identificar tendências com alta precisão.

3- Gerenciamento Completo de Capital:

Cada posição é gerenciada com take profit, stop loss, trailing stop e break-even para garantir que seu capital esteja sempre seguro.

4- Capacidade de Temporização de Negociação:

Você pode definir horários específicos para o robô operar.

5- Stop Loss Inteligente e Seguro:

Coloca o stop-loss em pontos lógicos e seguros para minimizar perdas potenciais.

6- Desempenho em Condições Razoáveis:

Taxa de acerto: Entre 70% a 80%

Drawdown: Em torno de 10% a 30%

7- Análise de Volume de Mercado:

Utiliza um indicador de volume para determinar a força e validade das tendências.

8- Exibição de Níveis Adequados para Trailing Stop:

Identifica níveis técnicos em tendências de longo prazo para colocação de trailing stops.

9- Capacidade de Alerta:

Este recurso o alerta antes de entrar em negociações de alto risco, permitindo pausar o robô temporariamente se desejar, e reativá-lo após o risco passar.

10- Entradas Inteligentes com Stop Otimizado:

O stop-loss é definido com base na força do sinal para alcançar uma proporção ideal de risco-retorno.

11- Utilizável em Ouro e Timeframes Curtos (M1 & M5):

Totalmente otimizado para negociações de scalping no símbolo de ouro (XAUUSD).

12- Instalação Fácil + Atualizações Gratuitas:

Com suporte dedicado e atualizações contínuas, você estará sempre um passo à frente do mercado.





Configurações Sugeridas para Melhor Desempenho:





Corretora: Qualquer corretora com spread baixo

Tipo de Conta: ECN ou ECN_Pro

Saldo Mínimo: $1000

Alavancagem Recomendada: Pelo menos 1:500

Prefira negociar no XAUUSD e no período de um minuto.



e no período de um minuto. Uso de VPS é obrigatório para operação 24/7





Para orientação completa sobre a instalação e funcionalidade deste consultor especializado, confira nosso artigo tutorial e vídeos completos.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/762670

