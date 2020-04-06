TW Scalper Robot MT4

TW Scalper Robot MT4 : Um Consultor Especializado em Scalping Profissional:


Você está procurando uma solução profissional para lucratividade rápida e inteligente no mercado de ouro?

O TW Scalper Robot, um bot de scalping especializado, combina 3 indicadores avançados e algoritmos de negociação precisos para ajudá-lo a se tornar um verdadeiro caçador de tendências. Com estratégias avançadas de gerenciamento de risco, este robô executa suas posições com proteção completa.


Principais Características do TW Scalper Robot:

1- Apenas Uma Posição por Vez:
Foca em uma única negociação com a maior probabilidade de sucesso, evita entradas desnecessárias e mantém o controle de risco.

2- Detecção Precisa de Mudança de Tendências:
Utiliza um filtro de duas etapas para identificar tendências com alta precisão.

3- Gerenciamento Completo de Capital:
Cada posição é gerenciada com take profit, stop loss, trailing stop e break-even para garantir que seu capital esteja sempre seguro.

4- Capacidade de Temporização de Negociação:
Você pode definir horários específicos para o robô operar.

5- Stop Loss Inteligente e Seguro:
Coloca o stop-loss em pontos lógicos e seguros para minimizar perdas potenciais.

6- Desempenho em Condições Razoáveis:
Taxa de acerto: Entre 70% a 80%
Drawdown: Em torno de 10% a 30%

7- Análise de Volume de Mercado:
Utiliza um indicador de volume para determinar a força e validade das tendências.

8- Exibição de Níveis Adequados para Trailing Stop:
Identifica níveis técnicos em tendências de longo prazo para colocação de trailing stops.

9- Capacidade de Alerta:
Este recurso o alerta antes de entrar em negociações de alto risco, permitindo pausar o robô temporariamente se desejar, e reativá-lo após o risco passar.

10- Entradas Inteligentes com Stop Otimizado:
O stop-loss é definido com base na força do sinal para alcançar uma proporção ideal de risco-retorno.

11- Utilizável em Ouro e Timeframes Curtos (M1 & M5):
Totalmente otimizado para negociações de scalping no símbolo de ouro (XAUUSD).

12- Instalação Fácil + Atualizações Gratuitas:
Com suporte dedicado e atualizações contínuas, você estará sempre um passo à frente do mercado.


Configurações Sugeridas para Melhor Desempenho:


  • Corretora: Qualquer corretora com spread baixo
  • Tipo de Conta: ECN ou ECN_Pro
  • Saldo Mínimo: $1000
  • Alavancagem Recomendada: Pelo menos 1:500
  • Prefira negociar no XAUUSD e no período de um minuto.
  • Uso de VPS é obrigatório para operação 24/7


Para orientação completa sobre a instalação e funcionalidade deste consultor especializado, confira nosso artigo tutorial e vídeos completos.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/762670

