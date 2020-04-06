TW Scalper Robot MT4
- Experts
- Altan Karakaya
- Versão: 2.4
- Atualizado: 26 agosto 2025
- Ativações: 20
TW Scalper Robot MT4 : Um Consultor Especializado em Scalping Profissional:
Você está procurando uma solução profissional para lucratividade rápida e inteligente no mercado de ouro?
O TW Scalper Robot, um bot de scalping especializado, combina 3 indicadores avançados e algoritmos de negociação precisos para ajudá-lo a se tornar um verdadeiro caçador de tendências. Com estratégias avançadas de gerenciamento de risco, este robô executa suas posições com proteção completa.
Principais Características do TW Scalper Robot:
1- Apenas Uma Posição por Vez:
Foca em uma única negociação com a maior probabilidade de sucesso, evita entradas desnecessárias e mantém o controle de risco.
2- Detecção Precisa de Mudança de Tendências:
Utiliza um filtro de duas etapas para identificar tendências com alta precisão.
3- Gerenciamento Completo de Capital:
Cada posição é gerenciada com take profit, stop loss, trailing stop e break-even para garantir que seu capital esteja sempre seguro.
4- Capacidade de Temporização de Negociação:
Você pode definir horários específicos para o robô operar.
5- Stop Loss Inteligente e Seguro:
Coloca o stop-loss em pontos lógicos e seguros para minimizar perdas potenciais.
6- Desempenho em Condições Razoáveis:
Taxa de acerto: Entre 70% a 80%
Drawdown: Em torno de 10% a 30%
7- Análise de Volume de Mercado:
Utiliza um indicador de volume para determinar a força e validade das tendências.
8- Exibição de Níveis Adequados para Trailing Stop:
Identifica níveis técnicos em tendências de longo prazo para colocação de trailing stops.
9- Capacidade de Alerta:
Este recurso o alerta antes de entrar em negociações de alto risco, permitindo pausar o robô temporariamente se desejar, e reativá-lo após o risco passar.
10- Entradas Inteligentes com Stop Otimizado:
O stop-loss é definido com base na força do sinal para alcançar uma proporção ideal de risco-retorno.
11- Utilizável em Ouro e Timeframes Curtos (M1 & M5):
Totalmente otimizado para negociações de scalping no símbolo de ouro (XAUUSD).
12- Instalação Fácil + Atualizações Gratuitas:
Com suporte dedicado e atualizações contínuas, você estará sempre um passo à frente do mercado.
Configurações Sugeridas para Melhor Desempenho:
- Corretora: Qualquer corretora com spread baixo
- Tipo de Conta: ECN ou ECN_Pro
- Saldo Mínimo: $1000
- Alavancagem Recomendada: Pelo menos 1:500
- Prefira negociar no XAUUSD e no período de um minuto.
- Uso de VPS é obrigatório para operação 24/7
Para orientação completa sobre a instalação e funcionalidade deste consultor especializado, confira nosso artigo tutorial e vídeos completos.