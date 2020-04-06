TW Scalper Robot MT4

TW Scalper Robot MT4 : Un Asesor Experto en Scalping Profesional :

¿Está buscando una solución profesional para obtener ganancias rápidas e inteligentes en el mercado del oro?

TW Scalper Robot, un bot especializado en scalping, combina 3 indicadores avanzados y algoritmos de trading precisos para ayudarte a convertirte en un verdadero cazador de tendencias. Con estrategias avanzadas de gestión de riesgos, este robot ejecuta tus operaciones con total protección.



Características Clave del TW Scalper Robot:


1- Solo Una Posición a la Vez:
Se enfoca en una sola operación con la mayor probabilidad de éxito, evita entradas innecesarias y mantiene el control del riesgo.

2- Detección Precisa de Cambios de Tendencia:
Utiliza un filtro de dos etapas para identificar tendencias con alta precisión.

3- Gestión Completa del Capital:
Cada operación se gestiona con take profit, stop loss, trailing stop y break-even para asegurar que tu capital esté siempre protegido.

4- Capacidad de Programar Horarios de Operación:
Puedes establecer horarios específicos para que el robot opere.

5- Stop Loss Inteligente y Seguro:
Coloca el stop-loss en puntos lógicos y seguros para minimizar pérdidas potenciales.

6- Rendimiento en condiciones razonables:
Tasa de aciertos: Entre 70% y 80%
Drawdown: Alrededor del 10% al 30%

7- Análisis de Volumen del Mercado:
Utiliza un indicador de volumen para determinar la fuerza y validez de las tendencias.

8- Muestra Niveles Adecuados para Trailing Stop:
Identifica niveles técnicos en tendencias a largo plazo para colocar trailing stops.

9- Capacidad de Advertencia:
Esta función te alerta antes de entrar en operaciones de alto riesgo, permitiéndote pausar temporalmente el robot si lo deseas, y reactivarlo después de que el riesgo haya pasado.

10- Entradas Inteligentes con Stop Optimizado:
El stop-loss se establece según la fuerza de la señal para lograr una relación óptima riesgo-recompensa.

11- Utilizable en Oro y Marcos de Tiempo Cortos (M1 y M5):
Totalmente optimizado para operaciones de scalping en el símbolo de oro (XAUUSD).

12- Instalación Fácil + Actualizaciones Gratuitas:
Con soporte dedicado y actualizaciones continuas, siempre estarás un paso adelante del mercado.


Configuraciones Sugeridas para Mejor Rendimiento:


  • Broker: Cualquier broker con bajo spread
  • Tipo de Cuenta: ECN o ECN_Pro
  • Balance Mínimo: $1000
  • Apalancamiento Recomendado: Al menos 1:500
  • Preferiblemente, opera en XAUUSD y en un marco de tiempo de un minuto.
  • Uso de VPS es obligatorio para operación 24/7


Para una guía completa sobre la instalación y funcionamiento de este asesor experto, consulta nuestro artículo tutorial y videos completos.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/762670

