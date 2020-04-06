TW Scalper Robot MT4
- Asesores Expertos
- Altan Karakaya
- Versión: 2.4
- Actualizado: 26 agosto 2025
- Activaciones: 20
TW Scalper Robot MT4 : Un Asesor Experto en Scalping Profesional :
¿Está buscando una solución profesional para obtener ganancias rápidas e inteligentes en el mercado del oro?
TW Scalper Robot, un bot especializado en scalping, combina 3 indicadores avanzados y algoritmos de trading precisos para ayudarte a convertirte en un verdadero cazador de tendencias. Con estrategias avanzadas de gestión de riesgos, este robot ejecuta tus operaciones con total protección.
Características Clave del TW Scalper Robot:
1- Solo Una Posición a la Vez:
Se enfoca en una sola operación con la mayor probabilidad de éxito, evita entradas innecesarias y mantiene el control del riesgo.
2- Detección Precisa de Cambios de Tendencia:
Utiliza un filtro de dos etapas para identificar tendencias con alta precisión.
3- Gestión Completa del Capital:
Cada operación se gestiona con take profit, stop loss, trailing stop y break-even para asegurar que tu capital esté siempre protegido.
4- Capacidad de Programar Horarios de Operación:
Puedes establecer horarios específicos para que el robot opere.
5- Stop Loss Inteligente y Seguro:
Coloca el stop-loss en puntos lógicos y seguros para minimizar pérdidas potenciales.
6- Rendimiento en condiciones razonables:
Tasa de aciertos: Entre 70% y 80%
Drawdown: Alrededor del 10% al 30%
7- Análisis de Volumen del Mercado:
Utiliza un indicador de volumen para determinar la fuerza y validez de las tendencias.
8- Muestra Niveles Adecuados para Trailing Stop:
Identifica niveles técnicos en tendencias a largo plazo para colocar trailing stops.
9- Capacidad de Advertencia:
Esta función te alerta antes de entrar en operaciones de alto riesgo, permitiéndote pausar temporalmente el robot si lo deseas, y reactivarlo después de que el riesgo haya pasado.
10- Entradas Inteligentes con Stop Optimizado:
El stop-loss se establece según la fuerza de la señal para lograr una relación óptima riesgo-recompensa.
11- Utilizable en Oro y Marcos de Tiempo Cortos (M1 y M5):
Totalmente optimizado para operaciones de scalping en el símbolo de oro (XAUUSD).
12- Instalación Fácil + Actualizaciones Gratuitas:
Con soporte dedicado y actualizaciones continuas, siempre estarás un paso adelante del mercado.
Configuraciones Sugeridas para Mejor Rendimiento:
- Broker: Cualquier broker con bajo spread
- Tipo de Cuenta: ECN o ECN_Pro
- Balance Mínimo: $1000
- Apalancamiento Recomendado: Al menos 1:500
- Preferiblemente, opera en XAUUSD y en un marco de tiempo de un minuto.
- Uso de VPS es obligatorio para operación 24/7
Para una guía completa sobre la instalación y funcionamiento de este asesor experto, consulta nuestro artículo tutorial y videos completos.