Boring Pips MT4

4.57

🔥 20% de RÉDUCTION sur Boring Pips EA – Offre Limitée ! 🔥

Obtenez 8 activations pour seulement $479 USD – Seulement 10 copies disponibles !

🚀 Pourquoi choisir Boring Pips EA ?
Résultats prouvés – 156 semaines de signaux suivis avec plus de 1250% de profit
Installation facile – Commencez en quelques minutes
Entièrement automatisé

Ne manquez pas cette opportunité de trader avec confiance et précision. Obtenez votre Boring Pips EA dès maintenant !


Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la plupart des conseillers experts ne sont pas efficaces dans le trading en direct, malgré leurs performances parfaites en backtest ?

La réponse la plus probable est le surajustement. De nombreux EAs sont créés pour "apprendre" et s'adapter parfaitement aux données historiques disponibles, mais ils échouent à prédire l'avenir en raison d'un manque de généralisabilité dans le modèle construit.

Certains développeurs ne connaissent tout simplement pas l'existence du surajustement, ou ils le savent mais n'ont pas de moyen de l'empêcher. D'autres l'exploitent comme un outil pour embellir leurs résultats de backtest, ils ajoutent des dizaines de paramètres d'entrée sans tenir compte de la signification statistique, rendant la stratégie de trading excessivement adaptée aux données historiques et tentant de convaincre les autres que leur EA peut obtenir des performances similaires à l'avenir.

Si vous êtes intéressé par ce sujet fascinant et souhaitez approfondir votre compréhension du surajustement, veuillez consulter mes articles ici :

Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes

Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes

Il existe plusieurs façons d'éviter de perdre de l'argent avec un conseiller expert dont le seul "avantage" est de lire les données passées, et la manière la plus simple est de NE JAMAIS UTILISER UN CONSEILLER EXPERT SANS RÉSULTATS DE TRADING EN DIRECT PENDANT AU MOINS 5 MOIS OU 300 OPÉRATIONS SUIVIES, PEU IMPORTE S'IL EST GRATUIT OU S'IL A DE BONS RÉSULTATS DE BACKTEST. Surveiller les performances des trades en direct est le moyen le plus simple d'observer les performances d'un EA avec des données qu'il n'a jamais vues auparavant.

 

Processus d’optimisation des Boring Pips - Un processus de validation rigoureux qui crée une différence.

Boring Pips subit un processus d'optimisation complet et sur mesure appelé Anti-overfitting. Il s'agit d'un processus d'optimisation robuste mis en œuvre pour éliminer toute influence de l'overfitting sur le système de trading, garantissant ainsi la généralité du modèle construit. Veuillez vous référer à l'article lié dans la partie 2 ci-dessus pour une vue plus approfondie de ce processus.

Le processus Anti-overfitting se compose de 3 étapes :

- Optimisation initiale : Cette étape consiste à optimiser les Boring Pips à l'aide de données historiques de 2010 à 2019. Le but de cette phase est de tester la prémisse initiale de la stratégie de trading et d'extraire les valeurs de paramètres les plus robustes.

- Walk-forward : Dans la deuxième étape, les paramètres qui ont bien fonctionné lors de la première étape sont testés à l'aide de données entièrement nouvelles allant de 2019 à 2022. L'objectif est de garantir la stabilité du système de trading avec des données fraîches et d'évaluer la puissance prédictive du modèle.

- Stress testing : Les valeurs de paramètres qui passent les deux premières étapes seront soumises à un stress testing. Lors de ce dernier test, un algorithme de simulation est utilisé pour introduire des variables telles que le bruit et le décalage aux points d'entrée et de sortie initiaux (déterminés par les paramètres sélectionnés lors de la phase Walk-forward). L'objectif est de pousser le système au-delà de sa "zone de confort" et d'évaluer la tolérance du système aux facteurs aléatoires tels que le décalage et le bruit.

Surveillance des opérations en direct : Les valeurs de paramètres les plus robustes extraites du processus Anti-overfitting ont été testées pour les performances de trading avec un compte réel depuis le 10 octobre 2022. Ce compte est suivi via le lien ci-dessous.

Live trading performance: Live signals

MT5 version for Boring Pips: MT5

Please refer to the Boring Pips FAQ here.

 

Introduction à l'algorithme Boring Pips

Le système de trading Boring Pips est un mélange d'algorithmes d'intelligence artificielle de pointe et de stratégies de trading classiques impliquant : l'élan, les zones d'offre et de demande, ainsi que le retracement de Fibonacci. Plus précisément, l'EA utilise une formule avancée basée sur des algorithmes d'apprentissage profond pour mesurer simultanément l'élan des prix sur 4 périodes. Cette analyse permet d'identifier les instances où la synchronisation de la baisse de l'élan des prix se produit dans les zones potentielles d'offre et de demande, ce qui permet au système de prendre des décisions de trading éclairées. Tout le processus, de la recherche de signaux à l'entrée et à la sortie des positions, est entièrement automatisé en 4 étapes :

- Étape 1 : Un algorithme avancé est utilisé pour scanner en continu les zones d'offre et de demande, qui sont des zones potentielles où les prix sont susceptibles de réagir.

- Étape 2 : Boring Pips utilise un algorithme sophistiqué et unique créé par l'intelligence artificielle pour détecter tout changement dans l'élan des prix après un mouvement de prix important sur différentes périodes.

- Étape 3 : Le système prend des décisions de trading lorsque le prix perd de son élan dans les zones d'offre et de demande précédemment identifiées, prévoyant ainsi une inversion.

- Étape 4 : Boring Pips gère les trades en fonction de la règle de distribution de probabilité pour assurer une exploitation maximale de l'avantage de trading que le point d'entrée apporte.

 

Caractéristiques

 Nom   

 Boring Pips

 Version

 4.30

 Plateforme       

 MT4, MT5

 Stratégies de trading

 Momentum, zones d'offre et de demande, retracement de Fibonaci, intelligence artificielle

 Paires recommandées

 AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD

 Cadre temporel

 M5

 MultiCurrency EA

 Oui. Un graphique pour tous les symboles

 Takeprofit

 Oui. Suivi

 Stoploss

 Oui. Fixe

 Grille  

 Optionnelle

 Martingale

 Optionnelle

 Gestion des risques manuelle

 Oui. Entrée / Fermeture de toutes les positions

Installation recommandée

  •  Installez Boring Pips sur l'un des graphiques AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD, avec une période de temps de M5
  •  Symboles de trading : sélectionnez la paire de devises de trading (optimisée pour AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD).
  •  Mode de risque : sélectionnez un mode de risque approprié (Boring, Low risk, Medium risk or High risk).
  •  Solde de base : Choisissez le montant de solde à allouer pour le trading.
  •  Paramètres de personnalisation : veuillez vous référer aux instructions détaillées.
  •  Paramètres de gestion des risques : veuillez vous référer aux instructions détaillées

- Il est fortement recommandé d'effectuer des tests de rétrogradation avec des données de qualité de modélisation élevée provenant de fournisseurs de ticks tiers tels que Tick Data Suite ou Tick Story.

- Veuillez me contacter après l'achat de l'EA pour recevoir un support complet.

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant Boring Pips, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé.


Avis 18
Theodore
411
Theodore 2025.07.03 04:39 
 

Great EA, it's a realistic steady consistent unlike others that 'promise' million dollar profit backtest. I have been using more than a year. author support is impeccable.

Ed
243
Ed 2025.01.20 14:09 
 

This is a great EA.

I am doing fine with personal account and prop firm account. Steady and consistent. One of the jewels here in mql5. Coder of the EA Thi/Andy has a great support. And you have settings for prop firms. I advise this EA to anyone. Besides, settings are simple.I can not emphasize how much expert programmer Thi is. I advise anyone to use that EA. I have been using for around 9 months and I am glad that I used Boring Pips!...

NN
869
NN 2024.03.26 16:35 
 

Boring Pips is a very good EA because it is reliable and profitable. Additionally, the developer is helpful.

Theodore
411
Theodore 2025.07.03 04:39 
 

Great EA, it's a realistic steady consistent unlike others that 'promise' million dollar profit backtest. I have been using more than a year. author support is impeccable.

Top Forex
271
Top Forex 2025.04.12 06:01 
 

I had a bad drawdown 2 days ago on Audcad finished with a stop loss...anyone experienced the same?

Ed
243
Ed 2025.01.20 14:09 
 

This is a great EA.

I am doing fine with personal account and prop firm account. Steady and consistent. One of the jewels here in mql5. Coder of the EA Thi/Andy has a great support. And you have settings for prop firms. I advise this EA to anyone. Besides, settings are simple.I can not emphasize how much expert programmer Thi is. I advise anyone to use that EA. I have been using for around 9 months and I am glad that I used Boring Pips!...

Igor Gorodnichii
220
Igor Gorodnichii 2024.12.10 06:45 
 

7 days have passed, and there are no open orders... who needs EA with one trade per month?

Thi Thu Ha Hoang
4397
Réponse du développeur Thi Thu Ha Hoang 2024.12.10 12:32
Hi Igor, I'm sorry to hear about your negative experience with Boring Pips EA. MQL5 statistics show that the Medium Risk EA trades about 6 times a week, but this can vary. There may be gaps of several days or weeks without trades, depending on market conditions. December and January typically see the lowest trading activity due to the holidays. Thank you for taking the time to learn the EA. It’s designed to run automatically, so I recommend leaving it installed and checking back later. I hope your next experience is more positive and encourages you to reconsider. Best regards, Andy
xswxsw151
348
xswxsw151 2024.11.15 16:41 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

NN
869
NN 2024.03.26 16:35 
 

Boring Pips is a very good EA because it is reliable and profitable. Additionally, the developer is helpful.

Yasser Alnaqeeb
810
Yasser Alnaqeeb 2024.02.03 13:54 
 

Unlike many other EAs in the market, this EA is so user-friendly that does not require any skills to adjust the settings, just choose between low, medium and high frequency trading, actually there is not much risk involved with high-risk, it can be easily used for a retirement plan. Thank you Thi Thu for this piece of art.

Albert Ebenezer
601
Albert Ebenezer 2024.01.18 17:31 
 

I'm extremely happy with the EA performance so far. It's been a few months and it's operating very consistently. Andy went beyond anyone's expectation in assisting me to setup the EA to test out even before I purchased it. The EA trades very sensibly and is extremely safe. This is the first EA I have come across that is trading so safe. All his claims and description are very valid. Andy is very helpful and really sincere in his desire for purchasers to succeed. It was very evident from my dealing with Andy and it's very hard to come across such developers to the level Andy operates. I'm so grateful that he helped me to alleviate my concerns and helped me without expecting anything in return. These are marks of true gentlemanship and need to be spoken off loud and clear :) I highly recommend this EA for anyone who wants a stable, safe and consistent passive income on full auto mode. I usually baby sit most EA's but I quickly realised that I can run this on full auto and never need to see it again. It's a typical set and forget EA which you rarely find these days. Thank you very much for all you help Andy. Kindly accept my sincere appreciation and you deserved it very much.

miko nata
203
miko nata 2024.01.16 04:31 
 

Great EA, seller fast respon, very good support

Jean Philippe Groleau
1014
Jean Philippe Groleau 2023.12.14 20:26 
 

I am making money, this ea is pretty user friendly. I wish i had this ea when i started trading forex.

Giam Zhen Rong Colin
257
Giam Zhen Rong Colin 2023.11.23 14:39 
 

Very prompt reply and answered most of my queries and doubt before purchasing. Looking forward to the first few weeks of the EA trading! Will be updating on my performance

Update:

26/12

Very little trades this month, but overall it is still making money in november. Need 2 more months before i'll update again

Lucas Marcelo Morgan
381
Lucas Marcelo Morgan 2023.11.13 17:23 
 

I want to give a big thank you to the developer for creating this EA, and providing such good support. I've been running it for roughly a month and a half now on a live account set to high risk, with otherwise default settings. It performs very well! My initial deposit of 5k has gained about ~600 dollars since starting. Before I committed to using it, I ran through many back tests, using real tick data from tick data suite (dukascopy) and configured commissions, slippage, every tick using real ticks, etc. for the closest to real simulation I could get. So far can say it matches back testing fairly well. Now, for a word of caution - this EA's default functionality does utilize grid/martingale. This isn't something I say as a criticism of the EA, it's part of it's design. You can also turn it off if you want a non grid/marti system that uses the ML backend the author has developed for placing trades. That said, as always use caution and maybe consider trading at lower risk settings.. For example, September-November 2023 was a rough time for those trading the AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD pairs, as some world news, wars and who knows what else created some price action that deviated from the norm, and created a pretty significant amount of drawdown that lasted close to a month. It didn't just apply to boring pips, my other EA (waka waka) also suffered pretty intense drawdowns, not quite as intense as boring pips but also boring pips earns so much more per month at the highest risk setting compared to waka that I think it's a fair comparison. That said, I like the way boring pips handles martingale, it feels less aggressive somehow. That's very subjective and meaningless metric but just my impression. Ok, so another thing I have been testing is how this EA works on other currency pairs. It was not designed for other pairs, but given the rigorous attention to preventing over fitting I thought I'd give it a try. My tests so far have shown that growth curves are similar, however risk of ruin is almost guaranteed to happen within a year using high risk. Risk of ruin is likely to one day happen for the intended pairs as well, but in all my backtests I have not run into that yet. I'd say high risk is probably only acceptable if you can afford to lose that cash, medium risk feels very good, I think I'll switch to that after a few months of compounding, and low risk feels like something I can go to sleep at night and not worry about from what I've seen from the back tests. I've got lots more to test, different risk levels for other currency pairs. Anyways, thank you again to the developer and I do highly recommend this EA.

Philippe Gerard De Paix De Coeur
1178
Philippe Gerard De Paix De Coeur 2023.10.04 10:38 
 

Acheté il y a deux jours, et déjà dans le positif. Il fonctionne sur 3 de mes comptes + darwinex Zero et il rapporte des gains. Très précis et rentable. Actuellement j'utilise la stratégie Low Risk comme conseillé pour voir comment il fonctionne. Je reviendrais d'ici un mois avec plus de chiffres mais dans l'immédiat je ne peux que conseiller cet EA. Configuration simple, resultats positifs... Je valide et mérite plus de 5 étoiles. Bravo et merci aux developpeurs !

z35f0021
341
z35f0021 2023.09.22 12:23 
 

Backtested with TDS. Great EA with very stable results and low DD. Also, the author is a great and trustworthy author who responds quickly and politely to questions.

Wei Peng Li
326
Wei Peng Li 2023.09.15 10:52 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Barat Ongso
721
Barat Ongso 2023.09.04 03:39 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

happy.days
65
happy.days 2023.08.24 06:50 
 

He is very kind! Thank you very much for giving me many advice. I opened a forex account and started trading today. :)

Thi Thu Ha Hoang
4397
Réponse du développeur Thi Thu Ha Hoang 2023.08.24 06:53
Dear Ryuji, you are always welcome!
[Supprimé] 2023.08.24 06:00 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Thi Thu Ha Hoang
4397
Réponse du développeur Thi Thu Ha Hoang 2023.08.24 06:22
Thank you for your feedback, please message me anytime you need support.
