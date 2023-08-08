Boring Pips MT4

🔥 20% de RÉDUCTION sur Boring Pips EA – Offre Limitée ! 🔥 Obtenez 8 activations pour seulement $479 USD – Seulement 10 copies disponibles ! 🚀 Pourquoi choisir Boring Pips EA ?

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la plupart des conseillers experts ne sont pas efficaces dans le trading en direct, malgré leurs performances parfaites en backtest ?



La réponse la plus probable est le surajustement. De nombreux EAs sont créés pour "apprendre" et s'adapter parfaitement aux données historiques disponibles, mais ils échouent à prédire l'avenir en raison d'un manque de généralisabilité dans le modèle construit.

Certains développeurs ne connaissent tout simplement pas l'existence du surajustement, ou ils le savent mais n'ont pas de moyen de l'empêcher. D'autres l'exploitent comme un outil pour embellir leurs résultats de backtest, ils ajoutent des dizaines de paramètres d'entrée sans tenir compte de la signification statistique, rendant la stratégie de trading excessivement adaptée aux données historiques et tentant de convaincre les autres que leur EA peut obtenir des performances similaires à l'avenir.

Si vous êtes intéressé par ce sujet fascinant et souhaitez approfondir votre compréhension du surajustement, veuillez consulter mes articles ici :

Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes

Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes

Il existe plusieurs façons d'éviter de perdre de l'argent avec un conseiller expert dont le seul "avantage" est de lire les données passées, et la manière la plus simple est de NE JAMAIS UTILISER UN CONSEILLER EXPERT SANS RÉSULTATS DE TRADING EN DIRECT PENDANT AU MOINS 5 MOIS OU 300 OPÉRATIONS SUIVIES, PEU IMPORTE S'IL EST GRATUIT OU S'IL A DE BONS RÉSULTATS DE BACKTEST. Surveiller les performances des trades en direct est le moyen le plus simple d'observer les performances d'un EA avec des données qu'il n'a jamais vues auparavant.

Processus d’optimisation des Boring Pips - Un processus de validation rigoureux qui crée une différence.

Boring Pips subit un processus d'optimisation complet et sur mesure appelé Anti-overfitting. Il s'agit d'un processus d'optimisation robuste mis en œuvre pour éliminer toute influence de l'overfitting sur le système de trading, garantissant ainsi la généralité du modèle construit. Veuillez vous référer à l'article lié dans la partie 2 ci-dessus pour une vue plus approfondie de ce processus.

Le processus Anti-overfitting se compose de 3 étapes :

- Optimisation initiale : Cette étape consiste à optimiser les Boring Pips à l'aide de données historiques de 2010 à 2019. Le but de cette phase est de tester la prémisse initiale de la stratégie de trading et d'extraire les valeurs de paramètres les plus robustes.

- Walk-forward : Dans la deuxième étape, les paramètres qui ont bien fonctionné lors de la première étape sont testés à l'aide de données entièrement nouvelles allant de 2019 à 2022. L'objectif est de garantir la stabilité du système de trading avec des données fraîches et d'évaluer la puissance prédictive du modèle.

- Stress testing : Les valeurs de paramètres qui passent les deux premières étapes seront soumises à un stress testing. Lors de ce dernier test, un algorithme de simulation est utilisé pour introduire des variables telles que le bruit et le décalage aux points d'entrée et de sortie initiaux (déterminés par les paramètres sélectionnés lors de la phase Walk-forward). L'objectif est de pousser le système au-delà de sa "zone de confort" et d'évaluer la tolérance du système aux facteurs aléatoires tels que le décalage et le bruit.

Surveillance des opérations en direct : Les valeurs de paramètres les plus robustes extraites du processus Anti-overfitting ont été testées pour les performances de trading avec un compte réel depuis le 10 octobre 2022. Ce compte est suivi via le lien ci-dessous.

Introduction à l'algorithme Boring Pips

Le système de trading Boring Pips est un mélange d'algorithmes d'intelligence artificielle de pointe et de stratégies de trading classiques impliquant : l'élan, les zones d'offre et de demande, ainsi que le retracement de Fibonacci. Plus précisément, l'EA utilise une formule avancée basée sur des algorithmes d'apprentissage profond pour mesurer simultanément l'élan des prix sur 4 périodes. Cette analyse permet d'identifier les instances où la synchronisation de la baisse de l'élan des prix se produit dans les zones potentielles d'offre et de demande, ce qui permet au système de prendre des décisions de trading éclairées. Tout le processus, de la recherche de signaux à l'entrée et à la sortie des positions, est entièrement automatisé en 4 étapes :

- Étape 1 : Un algorithme avancé est utilisé pour scanner en continu les zones d'offre et de demande, qui sont des zones potentielles où les prix sont susceptibles de réagir.

- Étape 2 : Boring Pips utilise un algorithme sophistiqué et unique créé par l'intelligence artificielle pour détecter tout changement dans l'élan des prix après un mouvement de prix important sur différentes périodes.

- Étape 3 : Le système prend des décisions de trading lorsque le prix perd de son élan dans les zones d'offre et de demande précédemment identifiées, prévoyant ainsi une inversion.

- Étape 4 : Boring Pips gère les trades en fonction de la règle de distribution de probabilité pour assurer une exploitation maximale de l'avantage de trading que le point d'entrée apporte.

Caractéristiques

Nom Boring Pips Version 4.30 Plateforme MT4, MT5 Stratégies de trading Momentum, zones d'offre et de demande, retracement de Fibonaci, intelligence artificielle Paires recommandées AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Cadre temporel M5 MultiCurrency EA Oui. Un graphique pour tous les symboles Takeprofit Oui. Suivi Stoploss Oui. Fixe Grille Optionnelle Martingale Optionnelle Gestion des risques manuelle Oui. Entrée / Fermeture de toutes les positions

Installation recommandée

Installez Boring Pips sur l'un des graphiques AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD, avec une période de temps de M5

Symboles de trading : sélectionnez la paire de devises de trading (optimisée pour AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD).

Mode de risque : sélectionnez un mode de risque approprié (Boring, Low risk, Medium risk or High risk).

Solde de base : Choisissez le montant de solde à allouer pour le trading.

Paramètres de personnalisation : veuillez vous référer aux instructions détaillées.

Paramètres de gestion des risques : veuillez vous référer aux instructions détaillées.

- Il est fortement recommandé d'effectuer des tests de rétrogradation avec des données de qualité de modélisation élevée provenant de fournisseurs de ticks tiers tels que Tick Data Suite ou Tick Story. - Veuillez me contacter après l'achat de l'EA pour recevoir un support complet.

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant Boring Pips, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé.



