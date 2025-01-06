Goldbot One MT4

LIVE SIGNAL

Présentation de   Goldbot One  , un robot de trading hautement sophistiqué conçu pour le marché de l'or.

En se concentrant sur le trading en cassure, Goldbot One exploite à la fois les niveaux de support et de résistance pour identifier les principales opportunités de trading.

Ce conseiller expert est conçu pour les traders qui recherchent l’efficacité, la fiabilité et un avantage stratégique sur le marché volatil des métaux précieux.

 

Fait remarquable :    les performances de l'EA dans les données hors échantillon sont parfaitement conformes aux données dans l'échantillon utilisées pour l'optimisation.  

La période d'échantillonnage s'étend de 2016 à 2023.  Les données hors échantillon utilisées pour confirmer les stratégies sont celles de 2004 à 2016 et de 2024.     

En 2024, les performances ont été parmi les meilleures des 20 dernières années !    C'est un très bon indicateur des performances futures.

 

Caractéristiques principales :

Approche multi-stratégie :

    • 8 variantes d'une stratégie gagnante :  Goldbot One propose huit variantes différentes de la stratégie de cassure, chacune optimisée pour différentes conditions de marché. Cette diversification assure une bonne répartition des risques et crée une perspective de croissance plus régulière  

Trading en cassure :

    • Spécialement conçu pour trader les cassures, Goldbot One identifie les moments clés où les prix de l'or franchissent les niveaux de support ou de résistance établis, offrant ainsi une chance d'entrer dans des transactions à des points potentiellement lucratifs.

Gestion des risques :

    • Stop Loss et Take Profit :    chaque transaction est protégée par des niveaux de stop loss et de take profit prédéfinis, protégeant votre investissement contre les ralentissements importants et bloquant les bénéfices aux heures de pointe.
    • Trailing Stops :    Le robot utilise des mécanismes de trailing stop loss et de trailing take profit, lui permettant de suivre la tendance du marché, de sécuriser les bénéfices lorsque le marché évolue favorablement et d'éviter les pertes dues à des renversements soudains.
    • Takeprofit suiveur :  Take profit suiveur : Le robot utilise également un algorithme de take profit suiveur intelligent qui tentera de sortir d'une transaction plus tôt si le prix évolue par rapport à la position ouverte.  

Une seule transaction par stratégie :

    • Goldbot One exécute une transaction par stratégie pour maintenir les opérations propres, ciblées et gérables. Cette approche disciplinée permet de maintenir l'intégrité de la stratégie sans la complexité de plusieurs transactions simultanées par stratégie.

Interface conviviale :

    • Conçu pour les traders débutants et expérimentés, la configuration et la personnalisation de Goldbot One sont simples. Les paramètres de chaque stratégie peuvent être ajustés pour correspondre aux profils de risque et aux vues de marché de chacun.

Auto-adaptabilité :

    • L'EA s'adaptera automatiquement à la valeur actuelle de l'or.  Cela signifie que si l'or continue à augmenter à l'avenir, l'EA n'aura pas besoin de nouvelles optimisations, mais ajustera automatiquement tous les paramètres internes.    

Amélioration continue :

    • Des mises à jour régulières sont fournies pour s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché, garantissant que Goldbot One reste à la pointe de la technologie de trading.

 

Pourquoi choisir Goldbot One ?

  • Spécialisé pour l'or :    Conçu spécifiquement pour le marché de l'or, comprenant sa volatilité et ses tendances uniques.
  • Stratégie éprouvée :    le trading de rupture est une méthode reconnue avec un historique de succès lorsqu'elle est appliquée avec précision.
  • Gestion des risques robuste :    avec plusieurs niveaux de protection pour chaque transaction, votre capital est protégé.
  • Simplicité et sophistication :    facile à utiliser mais alimenté par des algorithmes sophistiqués pour des résultats de trading professionnels.

 

Commencez :    Libérez le potentiel de votre trading d'or avec Goldbot One.

Que vous cherchiez à diversifier votre portefeuille ou à vous spécialiser dans le trading d'or, Goldbot One est votre trader automatisé, conçu pour naviguer sur le marché de l'or avec précision et rentabilité.

Rejoignez les rangs des traders à succès qui font confiance à l'étalon-or des robots de trading.

 


Comment effectuer un backtest de l'EA :

  • Exécutez un backtest sur le graphique journalier XAUUSD.
  • Définissez « Méthode de calcul de la taille du lot » sur « Utiliser le risque maximal par stratégie »
  • Définissez le risque maximal par stratégie sur « 3 » pour un risque faible, « 6 » pour un risque moyen ou « 10 » pour un risque plus élevé
  • MT5 -> vous pouvez utiliser « 1 minute OHLC » pour la qualité de la modélisation (l'EA n'utilisait de toute façon en interne que les informations OHLC de 1 minute)
  • MT4 -> utiliser « chaque tick » pour la qualité de la modélisation
  • Fixez une période minimale d'un an pour le backtesting  . Il s'agit d'une stratégie à long terme. Plus la période est longue, plus la stabilité de l'EA sera mise en avant.


Comment configurer l'EA pour le trading en direct :

  • activer "AlgoTrading" dans votre MT5 ("AutoTrading" dans MT4)
  • vous devez ajouter l'URL  "https : // www . worldtimeserver.com/" (supprimez les espaces !!)  aux "URL autorisées" dans votre terminal MT4/MT5 (outils -> options -> conseillers experts)    
  • Graphique journalier ouvert XAUUSD
  • Définissez « Méthode de calcul de la taille du lot » sur « Utiliser le risque maximal par stratégie »
  • Définissez le risque maximal par stratégie sur « 3 » pour un risque faible, « 6 » pour un risque moyen ou « 10 » pour un risque plus élevé, ou chargez simplement les fichiers définis  ici



Aperçu des paramètres :

- ShowInfoPanel -> afficher le panneau d'informations sur le graphique 

- Réglage de la taille de l'Infopanel -> en cas d'affichage 4K, définir la valeur sur « 2 »

- mettre à jour le panneau d'information pendant les tests -> désactivé pour un backtesting plus rapide

- Autoriser les transactions d'achat / Autoriser les transactions de vente -> ici, vous pouvez activer/désactiver les transactions d'achat et les transactions de vente

- Exécuter la stratégie 1..8 -> activer/désactiver les différentes stratégies (toutes sont des ruptures de support et de résistance quotidiennes, mais des paramètres d'entrée et de sortie différents)

- Spread maximum autorisé : spread maximum pour les ordres en attente à autoriser

- Heure d'arrêt du vendredi -> si vous ne souhaitez pas que les transactions soient maintenues pendant le week-end, définissez une valeur comprise entre 0 et 23. (25 signifie « désactivé)

- SetSL_TP_After_Entry -> activer uniquement si votre courtier n'autorise pas les ordres en attente avec SL et TP

- Utiliser l'expiration virtuelle -> activer uniquement si votre courtier n'autorise pas les ordres en attente avec date d'expiration

- Randomisation -> cela randomisera un peu les entrées, les sorties et les valeurs TrailingSL, de sorte que plusieurs utilisateurs sur le même courtier auront des transactions légèrement différentes. Également utile pour les sociétés prop. La bonne valeur est "50"

- BaseMagicNumber -> le nombre magique de base qui sera utilisé pour toutes les stratégies

- Commentaire pour les transactions -> le commentaire à utiliser pour les transactions

- EnableNFP_Filter -> activer ou désactiver le filtre NFP

- AutoGMT -> laissez l'EA calculer le décalage GMT correct pour votre courtier, afin que l'heure du NFP soit correcte 

- GMT_OFFSET_Winter -> pour définir manuellement le décalage GMT en hiver (lorsque AutoGMT est désactivé ou pendant les tests rétrospectifs !)

- GMT_OFFSET_Summer -> pour définir manuellement le décalage GMT en été (lorsque AutoGMT est désactivé ou pendant le backtesting !)

- NFP_CloseOpenTrades -> forcer l'EA à fermer toutes les transactions ouvertes lorsque le NFP démarre (X minutes avant le NFP)

- NFP_ClosePendingOrders -> forcer l'EA à supprimer toutes les commandes en attente lorsque le NFP démarre (X minutes avant le NFP)

- NFP_MinutesBefore -> combien de minutes avant l'événement NFP, pour fermer les transactions et les ordres en attente

- NFP_MinutesAfter -> combien de minutes après l'événement NFP, avant que l'EA ne reprenne ses échanges

- Paramètres uniques de Propfirm -> ici, vous pouvez ajuster divers paramètres d'entrée et de sortie pour rendre le trading EA différent des autres utilisateurs

- Méthode de calcul de la taille du lot -> ici, vous déterminez comment la taille du lot doit être calculée : taille de lot fixe (utiliser StartLots), utilisation du risque maximal par stratégie ou utilisation de LotsizeStep

- Lots de départ -> définir la valeur de la taille de lot fixe, lorsque cette option est choisie. Ce paramètre sera utilisé comme « taille de lot minimale » lors de l'utilisation de l'une des 2 autres options pour le calcul de la taille de lot

- LotsizeStep -> lie la taille du lot au solde ou aux capitaux propres. Donc LotsizeStep=1000 signifierait : 0,01 lot pour un solde de 1000. Donc un solde de 3000 serait égal à 0,03 lot

- Risque maximal par stratégie -> La perte maximale (en %) lorsqu'une stratégie atteint son drawdown historique maximal. La valeur « 2 » signifierait donc une perte maximale de 2 % si le drawdown historique maximal de cette stratégie est atteint.

- Définir le drawdown quotidien maximal -> Ici, vous pouvez définir un drawdown quotidien maximal autorisé (en %). S'il est atteint, l'EA fermera toutes les transactions et les ordres en attente et attendra le lendemain. Ceci est utile pour les sociétés prop

- Utiliser les capitaux propres au lieu du solde -> utiliser les capitaux propres du compte pour calculer toutes les valeurs de taille de lot

- OnlyUp -> cela empêchera la taille des lots de diminuer après des pertes (récupération plus agressive mais plus rapide après des pertes)

- Vérifiez la marge libre avant de définir des transactions -> À utiliser lorsque l'EA a des problèmes pour définir des transactions sur votre courtier en raison d'une faible marge, alors qu'il y a une marge suffisante

- AdjustLotsizeToVariableValues ​​-> cela ajustera la taille du lot aux niveaux SL/TP ajustés (au cas où le prix de l'or lui-même changerait beaucoup)



NOTE: 

Je n'utilise pas de discours de vente sur le thème des « réseaux neuronaux/apprentissage automatique IA/ChatGPT/ordinateur quantique/backtests en ligne droite parfaite », mais à la place, je propose un système de trading réel et honnête  ,

basé sur une méthodologie éprouvée de développement et d'exécution en direct.

En tant que développeur, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans la création de systèmes de trading automatisés. Je sais ce qui a le potentiel de fonctionner et ce qui ne fonctionne pas. 

Je crée des systèmes honnêtes, avec la plus grande probabilité de trading en direct correspondant aux backtests, sans tricher.


