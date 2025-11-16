💠 Pingo – un conseiller intelligent pour une croissance stable

Pingo est un robot de trading entièrement automatisé, conçu pour un trading stable et sécurisé sur le marché des changes.

Ce conseiller est conçu en mettant l'accent sur un contrôle strict des risques et l'absence de stratégies dangereuses telles que la martingale, les grilles ou le lissage.









🧠 Comment ça marche

Pingo analyse les tendances des prix et la dynamique du marché à court terme grâce à des filtres de volatilité intelligents.

Le robot identifie les zones d'impulsion et de correction pour entrer sur le marché avec une forte probabilité de succès et un risque minimal.

Les décisions de trading sont prises strictement selon l'algorithme, sans émotions ni intervention du trader.





🛡️ Sécurité et fiabilité



N'utilise pas de méthodes de gestion de position dangereuses telles que la martingale , le lissage ou la méthode du « position moyenne ». Gestion des risques par lot dynamique ou volume fixe Compatible avec tous les courtiers et tous les types de comptes





⚙️ Fonctionnalités clés



✅ Fonctionne sans martingale , lissage , verrouillage ni grilles

✅ Utilise des algorithmes précis d'analyse des prix et de la volatilité

✅ Optimisé pour une vitesse d'exécution élevée et des pertes minimales

✅ Facile à installer – « configurez-le et oubliez-le »

✅ Convient au trading automatisé à long terme





📊 Outils et paramètres recommandés



Période : M15

Type de compte : ECN ou Raw Spread

Dépôt minimum : à partir de 100 $

Spread recommandé : jusqu'à 20 pips

Paires de devises recommandées :

EURUSD

GBPUSD

AUDUSD

NZDUSD

USDCAD





💬 À qui Pingo convient-il ?

Pour les traders à la recherche d'une stratégie automatisée et sécurisée

Pour ceux qui souhaitent diversifier leur portefeuille

Pour les débutants qui préfèrent une approche du type « configurer et oublier ».

Pour les traders expérimentés qui privilégient la stabilité et la transparence des algorithmes





📈 Résultats et tests

Pingo a été testé sur des données historiques et dans des conditions de marché réelles.

Les résultats montrent une croissance stable du solde avec des risques modérés et des pertes minimales.





🧩 Assistance et mises à jour

Les développeurs améliorent constamment l'algorithme, ajoutent de nouvelles fonctionnalités et optimisent les opérations en fonction des conditions actuelles du marché.

Toutes les mises à jour sont disponibles gratuitement après l'achat.





💡 Pingo est un partenaire fiable dans le monde du trading automatisé.

Stabilité, sécurité et un algorithme bien conçu sont les trois piliers sur lesquels il repose.