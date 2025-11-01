TW Western Scalper

TW Western Scalper MT4 – Robot de trading automatique intelligent pour les day traders en or

Votre partenaire le plus intelligent pour le scalping et les profits intraday sur l’or

TW Western Scalper MT4 combine une détection de tendance précise, une logique de marché adaptative et un contrôle des risques avancé pour capturer les mouvements profitables à court terme du prix de l’or.
Optimisé pour les traders actifs sur XAUUSD, il garantit une performance constante, une forte protection du capital et une gestion de l’argent intelligente — offrant un équilibre parfait entre rentabilité et sécurité.


Pourquoi choisir TW Western Scalper EA

1. Stratégie de scalping unique sur l’or

  • Conçu pour le trading quotidien de XAUUSD, en se concentrant sur des entrées précises et des configurations à forte probabilité pendant les sessions de marché actives.

2. Détection de tendance précise

  • Les moyennes mobiles intelligentes et les filtres intégrés identifient la véritable direction des prix et éliminent les faux signaux pour des configurations plus propres.

3. Logique de marché adaptative

  • S’adapte automatiquement à la volatilité et au comportement du marché, garantissant une exécution optimisée dans toutes les conditions.

4. Contrôle des risques intelligent

  • N’ouvre qu’une seule position à la fois pour une stabilité accrue.
  • Équipé d’algorithmes de protection du capital à plusieurs niveaux.
  • Utilise un stop loss caché et des mécanismes flexibles de take profit.
  • La fonction Auto-lot ajuste dynamiquement la taille des positions en fonction de la croissance du solde.

5. Performance testée

  • Jusqu’à 85 % de taux de réussite dans des conditions réelles de trading.
  • Environ 30 % de potentiel de croissance mensuelle avec un risque maîtrisé.
  • Contrôle du drawdown intégré pour une performance stable.
  • Mises à jour à vie gratuites et support dédié inclus.

Logique intelligente pour des résultats de trading fiables

TW Western Scalper MT4 s’adapte parfaitement aux conditions réelles du marché, filtre le bruit et se concentre sur les meilleures opportunités intraday.
Conçu pour les traders recherchant une croissance régulière du compte, un faible drawdown et un trading automatisé précis sur l’or.


Paramètres optimaux pour des performances maximales

Pour obtenir les meilleurs résultats, suivez ces recommandations :

  • Courtier : Utilisez un courtier à faible spread et exécution rapide

  • Type de compte : ECN ou ECN_Pro recommandé

  • Spread : Compte à zéro spread ou à faible commission

  • Solde minimum : 3 000 $ au minimum

  • Effet de levier : 1:500 ou supérieur

  • Paire : XAUUSD (Gold/USD) uniquement

  • VPS : Recommandé pour un fonctionnement 24/7 et des performances fluides


Pour un guide complet sur l’installation et les fonctionnalités de cet Expert Advisor, consultez notre article tutoriel et nos vidéos complètes.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764983

