Javier Gold Scalper V2

Javier Gold Scalper : Notre technologie à vos côtés !

Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 5

Javier Gold Scalper a été conçu précisément pour intégrer ces piliers dans un système robuste et sophistiqué, pensé pour optimiser les opérations sur le marché de l'or. Utilisant des technologies de pointe et des stratégies avancées, le Golden Scalper offre un support aussi bien aux traders débutants qu'aux professionnels, leur permettant de relever les défis et d'exploiter les opportunités de ce marché dynamique en toute sécurité. Avec le Golden Scalper, vous disposez d'un outil fiable, développé pour gérer les spécificités du marché de l'or. Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, exige une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace.

Symbole XAUUSD (OR) Unité de temps M30 PropFirm Prêt Capital min. 1000 $ Broker tout broker Type de compte n’importe lequel, de préférence avec un faible spread Effet de levier à partir de 1:500 VPS préféré mais non obligatoire



Découvrez l’intérieur du Javier Gold Scalper !

Modèles graphiques pour l’analyse de marché Le Golden Scalper enregistre non seulement toutes les informations du graphique, mais réalise aussi en temps réel des analyses graphiques afin d’identifier avec précision les opportunités de mouvements fréquents, en les croisant avec le volume des ordres d’achat et de vente, ce qui rend les analyses et les entrées beaucoup plus précises.

Cette approche garantit que le Golden Scalper conserve son efficacité opérationnelle même dans des conditions difficiles, tout en maintenant la stabilité et la constance des résultats. En anticipant les comportements atypiques du marché, le système renforce sa capacité d’adaptation et de protection du capital, offrant un trading plus sécurisé, adapté à tous les scénarios.





Ajustement dynamique de la fréquence de trading L’un des grands atouts du Javier Gold Scalper est sa capacité à ajuster dynamiquement la fréquence des opérations selon la volatilité du marché. Lors de périodes de forte volatilité, le système intensifie les opérations pour profiter des mouvements rapides et des opportunités accrues. En revanche, lors de périodes calmes, il réduit la fréquence et se concentre uniquement sur des setups très qualifiés avec une forte probabilité de succès.

Performance prouvée par des tests rigoureux Avec plus de dix ans de tests sur comptes réels dans tous les scénarios possibles, le Javier Gold Scalper a démontré sa robustesse et sa rentabilité même dans des conditions de marché extrêmes. L’EA a montré des courbes de croissance régulières avec des drawdowns contrôlés, prouvant sa stabilité à travers différentes sources de données de brokers, y compris durant des crises économiques. *Nous recommandons fortement d’effectuer des tests sur compte démo et de suivre EXACTEMENT les recommandations du développeur. Pour les utilisateurs plus agressifs : 0,01 lot pour chaque 1 000 USD. Pour les utilisateurs conservateurs ou en comptes prop firm : 0,01 lot pour chaque 5 000 USD.





Facile à utiliser et personnalisable Les paramètres par défaut du Javier Gold Scalper sont optimisés pour la simplicité, le rendant accessible même aux débutants. Cependant, les traders expérimentés peuvent personnaliser la fréquence des trades, les stratégies, la distance entre les ordres, la gestion des lots, et bien d’autres paramètres selon leurs préférences. Le Javier Gold Scalper n’est pas simplement un outil de trading, mais un partenaire fiable pour le trading de l’or. Que vous soyez un trader expérimenté ou débutant en trading algorithmique, le Javier Gold Scalper offre une solution flexible et personnalisée combinant précision et protection du capital à long terme. En intégrant des analyses avancées et des stratégies éprouvées, il vous aide à exploiter les meilleures opportunités tout en naviguant avec assurance sur le marché complexe de l’or. Faites un pas de plus dans votre parcours de trader en intégrant le Javier Gold Scalper à votre portefeuille et découvrez un nouveau niveau de précision, de sécurité et d'efficacité dans le trading de l’or.



